Fiatal startupperek tesznek a nemek közötti egyenlőségért

Miközben egyre több nő lép be a startupvilágba, a tőkéhez való hozzáférésben továbbra is jelentős a nemek közötti különbség: a PitchBook adatai szerint 2024-ben az Egyesült Államokban a kizárólag nők által alapított startupok mindössze az összes kockázatitőke-befektetés 1%-át kapták, pedig arányaiban nem kevesebb a siker-rátája a női alapítású kezdeményezéseknek. A különbségek ráadásul nem csak a vállalkozói pálya későbbi szakaszában jelennek meg, már fiatal korban is eltérés mutatkozik abban, hogy a lányok és a fiúk mennyire látják maguk előtt reális lehetőségként a vállalkozói életpályát. Éppen ezért különösen fontos, hogy a következő generáció lányai minél korábban találkozzanak inspiráló példaképekkel, valódi tapasztalatokkal és támogató közeggel - ezt a célt tűzte ki maga elé a FOUND(H)ER kezdeményezés, amely egy nemzetközi élményen és személyes mentoráción keresztül hozná közelebb a vállalkozói világot a 18–25 éves fiatal nőkhöz.

A FOUND(H)ER nevű kezdeményezés mögött három közismert, sikeres női startup-alapító áll. Gyarmati Fanni (Diverzum), Pálfi Dóra (imagi), és Turi Szilvia (Qualiro.ai) alapítók mindannyian elsőkézből tapasztalták meg, hogy milyen a egy ötletből több tucat alkalmazottal rendelkező céget építeni akár nemzetközi piacot megcélozva olyan környezetben, ami sem kulturálisan, sem rendszerszinten nem fókuszál a kezdő vállalkozóksegítésére.

Céljuk, hogy a következő generáció jobb esélyekkel induljon ezen az úton, és megkapják azt a löketet, amit külföldi tanulmányaik során ők is megkaptak: perspektívát, példaképeket, szemléletformálást. Éppen ezért öt ambíciózus lányt választanak ki a 18-25 éves korosztályból, akikkel ellátogatnak Európa legjelentősebb szakmai fesztiváljára, a Slush 2026 konferenciára Helsinkibe, hogy elsőkézből kapják meg ezeket a tapasztalatokat és találkozhassanak olyan alapítókkal, befektetőkkel és technológiai szereplőkkel, akik globális vállalkozásokat építenek.

A program teljes ideje alatt kíséretet, mentorációt és szakmai támogatást biztosítanak, amit hosszú távon is szívesen folytatnak a kiválasztottakkal. A jelentkezés szeptember 21-én indult, és október 10-ig várja a lelkes fiatalokat. Ezután kerül kiválasztásra az az 5 lány, aki az idei első programon részt vehet.

A programot már több szereplő támogatja, köztük a First Principle, a Bolt, és angyalbefektetők, Jared Schrieber és Gauder Milán is. Az alapítók szeretnék elérni, hogy a következő generáció számára természetes legyen, hogy a startup alapítás egy elérhető karrierút, nem csak a Szilícium Völgy privilégiuma.

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