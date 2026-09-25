16°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Fiatal startupperek tesznek a nemek közötti egyenlőségért
Üzlet

Fiatal startupperek tesznek a nemek közötti egyenlőségért

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Miközben egyre több nő lép be a startupvilágba, a tőkéhez való hozzáférésben továbbra is jelentős a nemek közötti különbség: a PitchBook adatai szerint 2024-ben az Egyesült Államokban a kizárólag nők által alapított startupok mindössze az összes kockázatitőke-befektetés 1%-át kapták, pedig arányaiban nem kevesebb a siker-rátája a női alapítású kezdeményezéseknek. A különbségek ráadásul nem csak a vállalkozói pálya későbbi szakaszában jelennek meg, már fiatal korban is eltérés mutatkozik abban, hogy a lányok és a fiúk mennyire látják maguk előtt reális lehetőségként a vállalkozói életpályát. Éppen ezért különösen fontos, hogy a következő generáció lányai minél korábban találkozzanak inspiráló példaképekkel, valódi tapasztalatokkal és támogató közeggel - ezt a célt tűzte ki maga elé a FOUND(H)ER kezdeményezés, amely egy nemzetközi élményen és személyes mentoráción keresztül hozná közelebb a vállalkozói világot a 18–25 éves fiatal nőkhöz.

A FOUND(H)ER nevű kezdeményezés mögött három közismert, sikeres női startup-alapító áll. Gyarmati Fanni (Diverzum), Pálfi Dóra (imagi), és Turi Szilvia (Qualiro.ai) alapítók mindannyian elsőkézből tapasztalták meg, hogy milyen a egy ötletből több tucat alkalmazottal rendelkező céget építeni akár nemzetközi piacot megcélozva olyan környezetben, ami sem kulturálisan, sem rendszerszinten nem fókuszál a kezdő vállalkozóksegítésére.

Céljuk, hogy a következő generáció jobb esélyekkel induljon ezen az úton, és megkapják azt a löketet, amit külföldi tanulmányaik során ők is megkaptak: perspektívát, példaképeket, szemléletformálást. Éppen ezért öt ambíciózus lányt választanak ki a 18-25 éves korosztályból, akikkel ellátogatnak Európa legjelentősebb szakmai fesztiváljára, a Slush 2026 konferenciára Helsinkibe, hogy elsőkézből kapják meg ezeket a tapasztalatokat és találkozhassanak olyan alapítókkal, befektetőkkel és technológiai szereplőkkel, akik globális vállalkozásokat építenek. 

A program teljes ideje alatt kíséretet, mentorációt és szakmai támogatást biztosítanak, amit hosszú távon is szívesen folytatnak a kiválasztottakkal. A jelentkezés szeptember 21-én indult, és október 10-ig várja a lelkes fiatalokat. Ezután kerül kiválasztásra az az 5 lány, aki az idei első programon részt vehet.

A programot már több szereplő támogatja, köztük a First Principle, a Bolt, és angyalbefektetők, Jared Schrieber és Gauder Milán is. Az alapítók szeretnék elérni, hogy a következő generáció számára természetes legyen, hogy a startup alapítás egy elérhető karrierút, nem csak a Szilícium Völgy privilégiuma.

Még több Üzlet

2007 óta nem látott szinten a 10 éves amerikai hozam - Mi történik a tőzsdéken?

Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Hol van most a pénz helye? – Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Elszabadult a háború: megtámadták a Közel-Kelet legerősebb hatalmát
Ez a lakosságot is érinteni fogja: átalakítja a Tisza-kormány az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszert
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility