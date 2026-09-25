Fiatal startupperek tesznek a nemek közötti egyenlőségért

A FOUND(H)ER nevű kezdeményezés mögött három közismert, sikeres női startup-alapító áll. Gyarmati Fanni (Diverzum), Pálfi Dóra (imagi), és Turi Szilvia (Qualiro.ai) alapítók mindannyian elsőkézből tapasztalták meg, hogy milyen a egy ötletből több tucat alkalmazottal rendelkező céget építeni akár nemzetközi piacot megcélozva olyan környezetben, ami sem kulturálisan, sem rendszerszinten nem fókuszál a kezdő vállalkozóksegítésére.
Céljuk, hogy a következő generáció jobb esélyekkel induljon ezen az úton, és megkapják azt a löketet, amit külföldi tanulmányaik során ők is megkaptak: perspektívát, példaképeket, szemléletformálást. Éppen ezért öt ambíciózus lányt választanak ki a 18-25 éves korosztályból, akikkel ellátogatnak Európa legjelentősebb szakmai fesztiváljára, a Slush 2026 konferenciára Helsinkibe, hogy elsőkézből kapják meg ezeket a tapasztalatokat és találkozhassanak olyan alapítókkal, befektetőkkel és technológiai szereplőkkel, akik globális vállalkozásokat építenek.
A program teljes ideje alatt kíséretet, mentorációt és szakmai támogatást biztosítanak, amit hosszú távon is szívesen folytatnak a kiválasztottakkal. A jelentkezés szeptember 21-én indult, és október 10-ig várja a lelkes fiatalokat. Ezután kerül kiválasztásra az az 5 lány, aki az idei első programon részt vehet.
A programot már több szereplő támogatja, köztük a First Principle, a Bolt, és angyalbefektetők, Jared Schrieber és Gauder Milán is. Az alapítók szeretnék elérni, hogy a következő generáció számára természetes legyen, hogy a startup alapítás egy elérhető karrierút, nem csak a Szilícium Völgy privilégiuma.
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