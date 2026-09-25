Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

A 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így a hét utolsó munkanapján is stabilan alakulnak a hazai átlagárak.

Az elmúlt napokban többnyire változatlanok maradtak az árak, a legutóbbi érdemi emelkedés pedig a múlt héten történt. Egyelőre egyik üzemanyagtípusnál sem érkezett újabb árváltozás.

A hét végén a Holtankoljak.hu friss adatai alapján az átlagárak:

95-ös benzin: 636 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

Címlapkép forrása: Shutterstock