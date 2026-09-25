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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

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Pénteken sem változtak a hazai üzemanyagárak a csütörtöki országos átlagokhoz képest, írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így a hét utolsó munkanapján is stabilan alakulnak a hazai átlagárak.

Az elmúlt napokban többnyire változatlanok maradtak az árak, a legutóbbi érdemi emelkedés pedig a múlt héten történt. Egyelőre egyik üzemanyagtípusnál sem érkezett újabb árváltozás.

A hét végén a Holtankoljak.hu friss adatai alapján az átlagárak:

  • 95-ös benzin: 636 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
bendiz0925
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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Címlapkép forrása: Shutterstock

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