Nagy ütést kapott az Anthropic, nemzetbiztonsági kockázatnak minősítették a mesterséges intelligenciáját

A bíróság 2:1 arányú döntésével Gregory Katsas és Neomi Rao bírók elutasították az Anthropic érvelését, amely szerint a Védelmi Minisztérium Claude-modellekre vonatkozó tilalma önkényes, megalapozatlan és alkotmányellenes volt. Karen LeCraft Henderson bíró különvéleményt fogalmazott meg. Katsas az ítélet indoklásában kifejtette, hogy a tárcának elegendő alapja volt arra a következtetésre,
hogy a Claude-modellek további integrálása az információs rendszerekbe nemzetbiztonsági kockázatot jelent.
A Védelmi Minisztérium még márciusban minősítette az Anthropicot ellátásilánc-kockázatnak, miután a Claude AI-modellek katonai felhasználásáról folytatott tárgyalások zátonyra futottak. A besorolás értelmében sem az amerikai fegyveres erők, sem azok beszállítói nem használhatják a vállalat modelljeit.
Az Anthropic San Franciscóban és Washingtonban egyaránt pert indított a kormányzat ellen. A kettős jogi eljárást az tette szükségessé, hogy a minisztérium két különálló jogalapra hivatkozva hozta meg döntését, amelyeket külön bíróságokon kellett megtámadni. Míg egy san franciscói szövetségi bíró a múlt hónapban az egyik jogalapot jogellenesnek nyilvánította, a washingtoni fellebbviteli bíróság pénteken helybenhagyta a másodikat.
Tisztelettel, de nem értünk egyet a bíróság döntésével
– közölte az Anthropic szóvivője a CNBC-vel. A vállalat kiemelte, hogy egy másik szövetségi bíróság már jogellenesnek találta a kormányzat párhuzamos besorolását, és valamennyi lehetőséget mérlegeli, beleértve a további jogorvoslatot is.
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