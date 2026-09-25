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Nagy ütést kapott az Anthropic, nemzetbiztonsági kockázatnak minősítették a mesterséges intelligenciáját
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Nagy ütést kapott az Anthropic, nemzetbiztonsági kockázatnak minősítették a mesterséges intelligenciáját

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Egy washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság pénteken helybenhagyta a Pentagon azon döntését, amellyel az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztőt az ellátásilánc-kockázatot jelentő vállalatok feketelistájára helyezte. Az ítélet komoly csapást jelent a cég számára, amely hónapok óta jogi csatát vív a Trump-kormányzattal - tudósított a CNBC.
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A bíróság 2:1 arányú döntésével Gregory Katsas és Neomi Rao bírók elutasították az Anthropic érvelését, amely szerint a Védelmi Minisztérium Claude-modellekre vonatkozó tilalma önkényes, megalapozatlan és alkotmányellenes volt. Karen LeCraft Henderson bíró különvéleményt fogalmazott meg. Katsas az ítélet indoklásában kifejtette, hogy a tárcának elegendő alapja volt arra a következtetésre,

hogy a Claude-modellek további integrálása az információs rendszerekbe nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

A Védelmi Minisztérium még márciusban minősítette az Anthropicot ellátásilánc-kockázatnak, miután a Claude AI-modellek katonai felhasználásáról folytatott tárgyalások zátonyra futottak. A besorolás értelmében sem az amerikai fegyveres erők, sem azok beszállítói nem használhatják a vállalat modelljeit.

Az Anthropic San Franciscóban és Washingtonban egyaránt pert indított a kormányzat ellen. A kettős jogi eljárást az tette szükségessé, hogy a minisztérium két különálló jogalapra hivatkozva hozta meg döntését, amelyeket külön bíróságokon kellett megtámadni. Míg egy san franciscói szövetségi bíró a múlt hónapban az egyik jogalapot jogellenesnek nyilvánította, a washingtoni fellebbviteli bíróság pénteken helybenhagyta a másodikat.

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Tisztelettel, de nem értünk egyet a bíróság döntésével

– közölte az Anthropic szóvivője a CNBC-vel. A vállalat kiemelte, hogy egy másik szövetségi bíróság már jogellenesnek találta a kormányzat párhuzamos besorolását, és valamennyi lehetőséget mérlegeli, beleértve a további jogorvoslatot is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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