Nagy változás jön a magyar buszközlekedésben: már a Google Térképen is nézhetjük, merre jár a busz

A kisebb magyar települések helyi buszjáratai is megjelenhetnek a Google Térkép útvonaltervező rendszerében az Okosjárat nevű magyar fejlesztéssel.

A rendszert Orosházán már bevezették, a fejlesztők pedig országosan terjesztenék.

A megoldás lehetővé teszi, hogy a települések saját alkalmazás fejlesztése nélkül kapcsolják be járataikat a Google Transit rendszerébe.

Horváth Zoltán, a FlexCom Kommunikációs Kft. ügyvezetője és tulajdonosa közölte:

a technológiai háttér rendelkezésre áll, a további terjeszkedéshez elsősorban az önkormányzatok együttműködésére van szükség.

Az Okosjárat egy a FlexCom Kommunikációs Kft. által kifejlesztett, a Google Tranzittal összekapcsolt utastájékoztatási rendszer, amely valós idejű GPS-adatok alapján teszi követhetővé a helyi buszjáratokat a Google Térképen. A kezdeményezés legfontosabb jellemzői a következők:

Az utasok a Google Maps alkalmazásban láthatják, hol tartózkodik az autóbusz.

Megtekinthetők a megállók, a valós indulási időpontok és a menetrendi eltérések.

A fejlesztés célja, hogy a kisebb magyar települések helyi járatai is megjelenjenek a Google Térképen, az országos élő menetrendi felület előkészítés alatt áll.

Címlapkép forrása: Portfolio