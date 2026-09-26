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Az AI-bumm menti meg a magyar ipart is? Az összes magyar autógyárat lepipálta egy cég
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Az AI-bumm menti meg a magyar ipart is? Az összes magyar autógyárat lepipálta egy cég

Portfolio
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A Portfolio júliusban írt arról, hogy nem az autóipar és nem is az akkumulátorgyárak felelősek a magyar ipar és export magára találásáért, hanem egy titokzatos hazai gyár, a Foxconn komáromi üzeme. A cég az AI-bummból profitálva tavaly már majdnem 8 milliárd dolláros exportforgalmat bonyolított. Október 7-én pedig a Budapest Economic Forumon velünk lesz az, aki mindezért felelős, Tálos Péter, a Foxconn Csoport alelnöke élőben vázolja fel a robbanásszerű növekedés hátterét.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Nagy visszhangot váltott ki a Portfolio júliusi cikke, amiben a magyar ipar magára találásának okait kerestük. Elsőre azt gondolná az ember a javuló számokat látva, hogy végre beindult az autógyártás vagy az akkumulátoripar, de valami egészen másról van szó. Röviden összefoglalva:

  • Az exportnövekedés bő feléért a "digitális adatfeldolgozó egység" termékkör felelt, ezekből májusban többet adtak el, mint autóból.
  • A növekedésért egyetlen cég, a Foxconn, illetve annak magyar leányvállalata, a Cloud Network Technology Kft. felel, melynek Komáromban van gyára. A cég idén a Mol és az MVM után a harmadik legnagyobb árbevételű magyar vállalkozás lehet.
  • A Cloud Network Technology elsősorban az AI-adatközpontokhoz szükséges szerverek és alkatrészek gyártásában jeleskedik. Az üzleti titoknak számít, kik a megrendelői, de a világ legnagyobb felhőszolgáltatói közül kerülhetnek ki.
  • A cég árbevétele 2022-2023-ban még 1,7-1,8 milliárd dollár volt, majd ez 2025-ben 7,8 milliárdra ugrott.
  • A külkereskedelmi statisztika szerint a digitális adatfeldolgozó egységek kivitelének negyede Indiába megy, ötöde pedig az USA-ba irányul.

A sztorit azért elevenítettük fel most újra, mert október 7-én

velünk lesz a Budapest Economic Forumon Tálos Péter, a Foxconn Csoport alelnöke, aki a legtöbbet tudja a fenti folyamatról.

Tálos Péter
Foxconn Csoport, alelnök
Tanulmányait a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi karán és a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi karán végezte. Karrierje első fontos állomáshelyeként a fin
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Vagyis abban bízhatunk, hogy hamarosan még több információt tudunk meg a „titokzatos” magyar exportnövekedés hátteréről. A szakember a vállalatvezetők panelbeszélgetésében vesz részt a Portfolio konferenciáján Rékasi Tiborral, a Magyar Telekom vezérigazgatójával, Kovács László Andrással, a Richter gazdasági vezetőjével és Wolf Lászlóval, az OTP Bank vezérigazgató-helyettesével. Abban biztosak lehetünk a névsort látva, hogy izgalmas beszélgetés lesz.

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Címlapkép forrása: Nature.com

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