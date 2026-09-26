Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az elmúlt években egymást érték a nagy befektetési sztorik, technológiai részvények, mesterséges intelligencia, arany, bitcoin.

A legnagyobb hozamokat azonban jellemzően azok érhették el, akik még azelőtt megtalálták ezeket a lehetőségeket, hogy a piac szélesebb része felfedezte volna őket.

Most az energia- és nyersanyagpiacon is olyan változások zajlanak, amik új befektetési sztorikat teremthetnek. A geopolitikai feszültségek, a Hormuzi-szoros körüli kockázatok, az AI rohamosan növekvő energiaigénye és az energiarendszer átalakulása egyszerre mozgatja az olaj, a gáz, a villamos energia és számos nyersanyag piacát.

Október 21-én a Portfolio Investment Day-en Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere és Molnár Péter, az Erste Investment USA üzletkötője és nyersanyagpiaci specialistája segítségével azt keressük, hogyan lehet befektetőként profitálni ezekből a folyamatokból.

Pletser Tamás OTP Alapkezelő, senior portfolió menedzser A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott 1998-ban pénzügy-aktuárius szakirányon. Pályafutását 1995-ben kezdte el a Postabank Értékpapír Zrt-nél, mint részvényelemző, majd 1999-től az Ers … Tovább

Molnár Péter Erste Investment, USA üzletkötő, nyersanyagpiaci specialista Molnár Péter 43 éves, 2024 óta dolgozik az Erste Investment Zrt.-nek. A releváns végzettsége befektetés elemző, CEFA charterholder, illetve EFFAS szakmai nagykövet. Nyersanyagpiaci specializ … Tovább

Konkrétan azokat a vállalatokat, szektorokat és befektetési lehetőségeket keressük, amik profitálhatnak az energiapiac átrendeződéséből, de amikben rejlő lehetőségeket a piac még nem feltétlenül árazta be teljesen.

A konferencián részvényekben, állampapírokban, energiában, nyersanyagokban, kriptóban és ingatlanban is azt keressük, hol lehetnek még a következő évek igazán izgalmas lehetőségei.

Október 21-én a RaM-ArT Színházban ez lesz a téma a Portfolio Investment Day-en. Az eseményen a magyar gazdaságtól és a forinttól indulunk, majd az állampapírokon, részvényeken és AI-n keresztül eljutunk az energiáig, bitcoinig és ingatlanig, számtalan konkrét befektetést veszünk elő, és élőben elemezzük őket fundamentális és technikai oldalról.

A befektetési konferencia programja itt érhető el, a regisztráció pedig itt.

Mi lesz a forinttal, és tényleg ennyire jó befektetés a magyar állampapír?

Az egyik legnagyobb kérdés 2027 előtt, hogy mi történik az inflációval, a kamatokkal és a forinttal. A nemzetközi kötvénypiacokon az elmúlt hetekben komoly felfordulás volt, több fejlett piacon több évtizedes csúcsra emelkedtek a hozamok. Magyarország közben egészen különleges helyzetbe került. A Schroders egyik portfóliómenedzsere nemrég a magyar állampapírt nevezte a világ egyik legjobb szuverén befektetési lehetőségének, a külföldi befektetők súlya pedig már 34 százalék fölé emelkedett a magyar állampapírpiacon.

De meddig tarthat ez?

Erről első kézből lehet majd hallani. Madár István, a Portfolio vezető elemzője azt mutatja meg, mi jöhet 2027-ben a magyar gazdaságban, az inflációban, a kamatokban és a forint árfolyamában. Utána Tardos Gergellyel, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatójával beszélgetünk arról, hogyan finanszírozza magát Magyarország, mire készül az ÁKK, és mi várhat az állampapírpiacra.

Mit csinálnak most a profik a saját portfólióikban?

Vidovszky Áron vezetésével az alapkezelői blokkban Tuli Péter, a HOLD Alapkezelő intézményi üzletágvezetője beszél arról, hol lát most lehetőségeket és milyen kockázatokra figyel. Oszkó Péter, az O3 Partners alapító-vezérigazgatója pedig azt mutatja meg, hol lehetnek most izgalmas magyar tőzsdei lehetőségek.

Meddig mehetnek még a tőzsdék?

Ez lehet az ősz egyik legfontosabb befektetési kérdése. Az AI körüli várakozások új szintre emelték a technológiai szektort, de egyre nehezebb eldönteni, hol beszélhetünk még valódi növekedési lehetőségről, és hol lettek túl magasak az elvárások.

A konferencia második blokkjában ezért azt nézzük meg, meddig tarthat a részvénypiaci rali, túlárazottak-e már a technológiai óriások, és kik lehetnek a következő nagy tőzsdei nyertesek. Külön foglalkozunk azokkal a területekkel is, amelyek az AI-boom következő hullámából profitálhatnak.

A tőzsdei blokkban Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzője azt mutatja meg, melyek lehetnek a következő nagy befektetési sztorik, hol lát még érdemi felértékelődési lehetőséget, és mely piacokon nőtt akkorára az optimizmus, hogy már érdemes óvatosnak lenni.

Ezután egészen más szemszögből nézzük meg a befektetéseket. Kovács Nimród évtizedeket töltött az Egyesült Államokban, vállalkozóként és befektetőként is komoly tapasztalatot szerzett, ma pedig borászattal és ingatlanokkal is foglalkozik. Vidovszky Áronnal arról beszélgetnek majd, hogyan gondolkodik a vagyonról, a kockázatról és a befektetésekről egy olyan vállalkozó, aki az amerikai és a magyar üzleti világot is közelről ismeri.

A magyar részvénypiacról is érkeznek konkrét sztorik. Az AutoWallis növekedési terveiről külön előadás lesz, majd Hadházy Tamás, a Pensum Group alapítója beszél a vállalat növekedési történetéről és tőzsdei terveiről.

Az AI következő nagy nyertese

A mesterséges intelligencia befektetési sztorijának első szakasza a chipekről és a technológiai óriásokról szólt. A következő egyre inkább az energiáról szólhat.

Az adatközpontoknak elképesztő mennyiségű villamos energiára van szükségük, ezért az AI-boom hatása már messze túlnyúlik a technológiai szektoron. Villamosenergia-termelők, hálózatok, gázerőművek, atomenergia, megújulók és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra kerülhet a befektetők fókuszába.

Pletser Tamással, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzserével azt járjuk körül, hogyan lehet befektetőként megfogni az AI áraméhségét, és mely energiapiaci területek lehetnek a következő évek nyertesei.

Bitcoin, luxusingatlan és konkrét tippek a végére

A nap utolsó részében három teljesen eltérő befektetési világ találkozik.

Mogyorósi Attilával, a CoinCash társalapító-vezérigazgatójával azt nézzük meg, véget ért-e a kriptotél, mi jöhet a bitcoin piacán, és mit jelent a változó magyar szabályozási környezet a hazai befektetők számára.

Ezután az ingatlan jön. Megnézzük, hol vannak most vonzó hozamok a kereskedelmi ingatlanpiacon, majd azt is, hol vásárolnak lakást a világ gazdag befektetői, mely nemzetközi prémium ingatlanpiacok vonzzák a pénzt, és hol lehet még értéknövekedésre számítani.

A konferencia végén pedig visszahozzuk az egyik legnépszerűbb formátumunkat. Konkrét befektetéseket teszünk ki a vászonra, és élőben elemezzük őket. Kaszab Balázs és Nagy Viktor fundamentális és technikai oldalról nézi meg a legizgalmasabb eszközöket, fontos árfolyamszintekkel és lehetséges forgatókönyvekkel.

A cél az, hogy aki este kilép a teremből, sokkal tisztábban lássa, hol lehet pénzt keresni 2027-ben, és melyek azok a befektetések, amelyeknél már érdemes óvatosabbnak lenni.

A Portfolio Investment Day október 21-én a RaM-ArT Színházban lesz. Az aktív éves Portfolio Signature előfizetők a PID2026SIGNATURE kóddal díjmentesen vehetnek részt az eseményen.

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