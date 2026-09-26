Mesterséges intelligencia gyerekeknek: hol húzzuk meg a határt?

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A fiatalabb generációk körében rendkívül gyorsan terjed a mesterséges intelligencia felhasználása, miközben a jogi és adatvédelmi keretek csak lassan követik a folyamatot. A nemzetközi jogalkotói kezdeményezések egyaránt a szigorúbb ellenőrzés irányába mutatnak, amire a piacvezető fejlesztők célzott korlátozásokkal és védelmi funkciókkal reagálnak.

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Az oktatási platformokba, közösségi médiába és szórakoztató programokba beépített AI-eszközök a mindennapi digitális rutin részévé váltak. A terjedés sebessége ugyanakkor komoly kihívás elé állítja a jogalkotókat és a fejlesztőket, mivel a kiskorúak kognitív és szociális fejlődése még folyamatban van, így kevésbé védettek a meggyőzésre tervezett algoritmusokkal, a szintetikus médiatartalmakkal vagy az adatgyűjtési gyakorlatokkal szemben.

Ma még vannak olyan munkakörök és élethelyzetek, ahol lényegében ki lehet kerülni az AI használatát, és természetesen az AI egyelőre sehol sem fedi le egy ember teljes tevékenységét. Ugyanakkor egyre kevesebb olyan terület lesz, ahol egyáltalán nem találkozunk vele. Éppen ezért a gyerekeket és az új generációkat elsősorban arra kell felkészíteni, hogy tudatosan, okosan és értelmesen használják ezeket az eszközöket. A cél az, hogy értsék, mire jó az AI, mik a korlátai és a veszélyei, és úgy tudják használni, hogy az előre vigye őket.

Szabályozás hiánya

A nemzetközi felmérések és a globális kockázati elemzések egyértelműen jelzik a technológia terjedésével járó kitettségeket. A Pew Research adatai szerint az amerikai tinédzserek 64%-a használ valamilyen chatbotot, és 30% napi rendszerességgel folyamodik ezekhez a rendszerekhez. Ugyanakkor az OpenAI saját mérései arra mutatnak rá, hogy a fiatalok többnyire a tananyag feldolgozásához veszik igénybe a felületet.

A felmerülő fenyegetések súlyát a World Economic Forum által kiadott Global Risks Report 2026 is alátámasztja: a rövid, 2 éves időtávon az online ártalmak a 30. helyen szerepelnek, míg a mesterséges intelligencia káros következményei a 10 éves kockázati horizonton már az 5. helyre léptek elő.

A szabályozói oldal világszerte szigorodó intézkedésekkel válaszol a piaci folyamatokra. Ausztrália a tinédzserek közösségimédia-használatát korlátozó lépései mellett az Egyesült Királyság, Spanyolország és Szingapúr is fokozott kötelezettségeket ró a platformokra, előtérbe helyezve a szigorúbb életkor-ellenőrzési protokollokat. A kérdés a Világgazdasági Fórum 2026-os éves találkozóján is a kiemelt napirendi pontok között szerepelt.

Az otthonról hozott minta itt is nagyon fontos. Ha a szülők maguk is felelősen használják ezeket az eszközöket, beszélgetnek róluk, esetleg leülnek a gyerekkel együtt használni őket, akkor közben el lehet magyarázni, hogy mi történik valójában, mire érdemes használni az AI-t, és mire kell odafigyelni.

Az AI-korszakban a digitális nevelés jóval túlmutat a képernyőidő korlátozásán. Meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy az AI egy eszköz, amely tévedhet, befolyásolható, és érzékeny személyes információkat sem érdemes megosztani vele. Fontos készséggé válik a jó kérdezés, a válaszok ellenőrzése és az AI tudatos használata a tanulás és a gondolkodás támogatására.

Ebben az iskolának is fontos szerepe lesz. Ehhez viszont először a pedagógusokat kell felkészíteni arra, hogy magabiztosan és értően tudják használni és tanítani ezeket az eszközöket.

Kockázati tényezők a gyakorlatban

A generatív megoldások nemcsak az online fenyegetéseket, például az internetes zaklatást vagy az adathalászatot, erősítik fel, hanem új típusú sérülékenységet is teremtenek. Az egyik legfőbb probléma a kritikai kontroll hiánya: a magabiztosan megfogalmazott, de esetenként téves információkat generáló modelleket a fiatalok hajlamosak kritika nélkül tévedhetetlen forrásként kezelni.

Ezzel párhuzamosan az adatvédelmi kitettség is jelentős kockázatot hordoz. A kötetlen, természetes nyelvi interakciók során fokozott a veszélye annak, hogy a felhasználók bizalmas személyes adatokat, például a tartózkodási helyüket vagy a mentális állapotukra vonatkozó információkat osztják meg.

Különösen kritikus terület a mentális támaszt vagy társas kapcsolatot imitáló chatbotok térnyerése, amelyeknél a kialakuló érzelmi függőség súlyos pszichológiai kockázatokhoz vezethet. Emellett a generatív képalkotók széles körű hozzáférhetősége miatt drasztikusan megnőtt a visszaélésre alkalmas deepfake és módosított vizuális tartalmak köre is.

ChatGPT for Teens

A fejlesztői oldalon a biztonsági beállítások alapértelmezetté tétele vált a fő irányvonal a kockázatok kezelésére. Ennek egyik legjelentősebb piaci lépéseként az OpenAI 2026. augusztus 18-án elindította a ChatGPT for Teens, fiatalokra szabott AI-programot.

Az új rendszerben az életkor-alapú besorolás válik az alapértelmezetté, így a platform automatikusan vagy a regisztrációs adatok alapján 18 év alatti fiókká minősíti a tinédzserek profilját. A 13 év alattiak számára a szolgáltatás használata teljesen tiltott.

A fejlesztők kiemelt figyelmet fordítottak az antropomorfizáció csökkentésére is. Ennek érdekében kikapcsolhatóvá vált az emberi hangon történő válaszadás, ami csökkenti annak lehetőségét, hogy a fiatal felhasználók élő vagy érző lényként tekintsenek a mesterséges intelligenciára.

A szoftverben megjelenő használati korlátok és csendes időszakok szünetek tartására ösztönöznek, míg a beépített Tanulás Mód (Study Mode) a kész válaszok kiszolgálása helyett a megértést segítő útmutatásra helyezi a hangsúlyt.

A biztonsági architektúra része a szülői értesítési protokoll is. A biztonsági rendszer bizonyos magas kockázatú helyzetekben - például önkárosítással vagy evészavarral kapcsolatos veszély jeleinél - értesítheti a szülőt, ugyanakkor a szülő nem kap automatikusan hozzáférést a gyermek teljes beszélgetéséhez.

Az pozitív dolog, hogy a technológiai cégek reagálnak ezekre a problémákra, és megpróbálnak olyan korlátokat, szülői kontrollokat és biztonsági funkciókat kialakítani, amelyek figyelembe veszik a tinédzserek sajátos helyzetét.

Természetesen ezek üzleti vállalkozások, amelyeknek üzleti érdekeik is vannak. Ettől függetlenül fontos, hogy felelősséget vállaljanak az általuk létrehozott technológiáért. Ezek a megoldások biztosan nem lesznek elsőre tökéletesek. Használni, mérni és kritizálni kell őket, majd a tapasztalatok alapján továbbfejleszteni. Szerintem ez egy folyamatos tanulási folyamat lesz a technológiai cégek, a szülők és a társadalom számára is.

A piaci szereplők megközelítése sem egységes: eltérő életkori küszöböket, szülői kontrollokat és tartalmi korlátozásokat alkalmaznak.

A kiskorúak védelme az AI-rendszerek korában a jogalkotók, a technológiai vállalatok és az oktatási szereplők összehangolt fellépését igényli, ahol a szabályozási kereteket a fiatalok tényleges digitális használati szokásaihoz kell igazítani.

Reagálás az új kockázatokra

Az AI annyira gyorsan és dinamikusan fejlődő terület, hogy nem reális egy olyan állapotot várni, amikor teljesen kockázatmentessé válik mindenki számára.

A feladatunk az, hogy megtanuljunk együtt élni egy folyamatosan változó technológiával, felismerjük az új kockázatokat, és megfelelően reagáljunk rájuk.

Ez ráadásul ugyanúgy vonatkozik a felnőttekre is. Egy kisgyereknek, egy tinédzsernek, egy középkorú embernek és egy idős embernek más tapasztalatai, digitális készségei és sérülékenységei vannak. Ezért ugyanarra a technológiára különböző életkorokban és társadalmi csoportokban eltérő válaszokat kell adnunk. A biztonságot folyamatos alkalmazkodásként érdemes felfogni.

Kiss Gergely Attrecto, elnök; Signifer Csoport, igazgatósági tag Kiss Gergely tapasztalt technológiai vállalkozó, az Attrecto Zrt. digitális termékfejlesztő cég társalapítója. Több mint egy évtizedes nagyvállalati technológiai karrier után 2010-ben hozta létre az A … Tovább

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