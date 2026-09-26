Vagyonok olvadnak el az autópiacon – Kiderült, mely modellek tartják legjobban az árukat

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Hatalmas különbségek vannak abban, mennyit veszít az értékéből egy autó öt év alatt: egyes modellek alig kerülnek kevesebbe, mások eredeti értékének közel kétharmada eltűnik. Az iSeeCars felmérésében sportautók és hétköznapi modellek egyaránt bekerültek a legjobbak közé, miközben több drága luxusautó a lista végén található. A hajtásmódok összevetése is látványos eredményt hozott, a hibridek sokkal jobban őrzik az értéküket, mint a tisztán elektromos autók. Az eltérések mögött a kereslet mellett a gyártók árazása és a technológiai változások is szerepet játszhatnak.

Értékének közel felét elveszti egy autó 5 év alatt

Az iSeeCars több mint 950 ezer ötéves amerikai autót vizsgáló felmérése szerint az átlagos értékvesztés a tavalyi 45,6 százalékról 41,8 százalékra mérséklődött. Vagyis az ötéves autók az újkori értékük nagyobb részét őrizték meg, mint az előző vizsgálatban.

Az eredmények az amerikai piacra vonatkoznak, ezért nem alkalmazhatók közvetlenül Magyarországra. A tanulmány inflációval korrigált újkori listaárakkal számol, az eltérések nagyságrendje azonban így is jól érzékelteti, mennyire különbözően árazza a használtpiac az egyes modelleket.

Karl Brauer, az iSeeCars vezető elemzője az általános javulás lehetséges okaként a használtpiaci kereslet erősödését és a kínálat szűkösségét említi. Az új autók drágulása, valamint a bizonytalanabb fogyasztói hangulat is a használt járművek felé terelheti a vásárlókat.

Ez elsőre ellentmondásosnak tűnhet: a gazdasági bizonytalanság hogyan támogathatja az autóárakat? A magyarázat a kereslet átrendeződése lehet. Aki továbbra is autót szeretne venni, de az új már túl nagy kiadást jelentene, néhány éves modellek között kezdhet keresni. Ha sok vásárló hoz hasonló döntést, miközben az eladó autók száma nem nő ugyanilyen gyorsan, az megtámaszthatja a használtpiaci árakat.

A kedvezőbb összkép ugyanakkor jelentős különbségeket takar. A hibridek átlagos ötéves értékvesztése 35,4 százalék, az elektromos autóké 57,2 százalék volt. A hibridek így eredeti értékük közel kétharmadát megőrizték,

a villanyautóknál viszont kevesebb mint a fele maradt meg.

A közel 22 százalékpontos eltérés már túl nagy ahhoz, hogy mellékes tényező legyen a hajtásmódok gazdaságosságának összehasonlításában. Az alacsonyabb energiafelhasználásból származó megtakarítás mellett az is meghatározó, mennyit ér az autó néhány évvel később. A felmérés alapján ezen a téren a vizsgált hibridek jóval kedvezőbb helyzetből indulnak.

A legjobb értéktartású autók

Az egyedi modellek rangsorát a Porsche 718 Cayman vezeti, mindössze 9,6 százalékos értékvesztéssel. Mögötte a Porsche 911 és a Chevrolet Corvette következik. A lista eleje tehát látványosan eltér attól, amit pusztán az autók vételára alapján várhatnánk: a drága sportmodellek között is találni kiemelkedően értéktartó autókat.

Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a sportautók vásárlói nem kizárólag a felszereltséget és a használhatóságot mérlegelik. Maga a modell, annak karaktere és vezetési élménye is a kereslet része. Egy ilyen autó vonzerejét nem feltétlenül csökkenti jelentősen, ha közben megjelenik egy nagyobb kijelzővel vagy néhány új kényelmi funkcióval felszerelt alternatíva.

A Porsche esetében a presztízst, a teljesítményt és a vezetési élményt a kereslet fontos része. Ez önmagában nem magyarázza meg a Cayman eredményét, de alátámasztja, hogy egy erős márka tartós fizetési hajlandóságot teremthet a használtpiacon is. A prémiumjelvény azonban önmagában kevés: az adott modellnek is keresettnek kell maradnia. Egy márkán belül ezért is alakulhatnak ki jelentős eltérések. Más vevőkört vonz egy sportautó, egy nagyméretű luxusmodell vagy egy elektromos jármű, és ezek vásárlói más tulajdonságokat hajlandók megfizetni.

A hétköznapibb autók között a Honda Civic 22,9 százalékos értékvesztése emelkedik ki. Az eredmény arra mutat rá, hogy jó értéktartáshoz nincs feltétlenül szükség különleges modellre: a szélesebb vevőkör számára vonzó autók is erős keresletet élvezhetnek.

Az árak alakulásában ráadásul a gyártónak is van szerepe. A J.D. Power amerikai maradványérték-előrejelzése a Toyota erősségei között a márka mellett a visszafogott értékesítési ösztönzőket és az autókölcsönzői flottaeladások fegyelmezett kezelését emelte ki. Ennek használtpiaci következménye is lehet. A rendszeres, nagy újautó-kedvezmények lejjebb viszik azt az árszintet, amelyhez a vevők a használt példányokat hasonlítják. A flottákból egyszerre piacra kerülő nagy mennyiség pedig a kínálatot növelheti. A visszafogottabb árengedmények és az egyenletesebb kínálat így segíthetik a korábban eladott autók értéktartását.

A legalacsonyabb értéktartású autók

A rangsor másik végén a Nissan Leaf áll, 63,1 százalékos értékvesztéssel. A Volkswagen ID.4, a Tesla Model S és a Range Rover esetében is meghaladja a 60 százalékot az értékcsökkenés.

A legnagyobb veszteséget elszenvedő 25 autó közül 24 elektromos vagy luxusmodell.

Brauer szerint a használtpiaci vásárlók kevésbé fizetik meg a prémium anyagokat, a technológiai újdonságokat és a luxuskivitelt, mint az új autók vevői.

A probléma részben a magas induló árban kereshető. Az első tulajdonos még a legújabb modellért, felszereltségért és technológiáért fizet felárat. Öt évvel később ezek egy része már kevésbé különleges, miközben az autó a piacon elérhető újabb alternatívákkal versenyez. Az eredeti felár így nehezen érvényesíthető az eladáskor.

Ez segít megérteni a sportautók és más drága modellek eltérő szereplését is. Egy jellegzetes sportmodell vonzereje tartós maradhat, míg egy elsősorban technológiai újdonságokkal kitűnő autó előnyét gyorsabban csökkentheti az új generációk megjelenése. Ez lehetséges magyarázat a rangsor különbségeire, az egyes hatások súlyát azonban maga az értékvesztési adat nem választja szét.

Pénzben még látványosabb a veszteség: a Leafnél 17 743 dollár, a Range Rovernél 69 856 dollár értékcsökkenést mutatott ki a tanulmány. A Nissan százalékosan rosszabbul szerepelt, a Range Rover azonban közel négyszer akkora összeget veszített értékéből.

Elektromos autók

Az elektromos autók rangsorában a Tesla Model 3 teljesít a legjobban, de még ennél is 54,6 százalékos az ötéves értékvesztés. A villanyautók mezőnyének első helyezettje is jóval gyengébben szerepel a teljes piaci átlagnál.

A szegmensre több irányból is nyomás nehezedhet. Az egyik legfontosabb az új autók árcsökkentése. A használt jármű értékét nemcsak az határozza meg, mennyibe került eredetileg, hanem az is, hogy a vásárló most mennyiért kaphat helyette újat. Ha az utóbbi olcsóbbá válik, a használt példány csak alacsonyabb áron maradhat vonzó.

A Reuters beszámolója szerint a Tesla ismételt árcsökkentései, valamint a Hertz flottájából nagy mennyiségben piacra kerülő autók is növelték az olcsóbban elérhető használt villanyautók kínálatát. A gyors technológiai fejlődés szintén ronthatja a néhány éves modellek versenyképességét.

Az áresésnek tehát nem feltétlenül az az oka, hogy az autó műszakilag sokkal rosszabbá vált. Elég lehet, ha a körülötte lévő kínálat változik meg. Egy újabb modell nagyobb hatótávot, gyorsabb töltést vagy kedvezőbb árat kínálhat, amihez a korábbi változatok árazásának is alkalmazkodnia kell.

Ehhez társulhat az akkumulátor állapotával kapcsolatos bizonytalanság.

A Cox Automotive elemzése szerint a vásárlók egyértelműbb tájékoztatást szeretnének az akkumulátorok állapotáról és várható élettartamáról. Ha a vevő nehezen tudja megítélni egy fontos és költséges alkatrész állapotát, alacsonyabb ajánlattal próbálhatja ellensúlyozni a bizonytalanságot. Ez nem azonos azzal az állítással, hogy az akkumulátor ténylegesen rossz állapotban van.

Hibridek

A hibrideknél lényegesen kedvezőbb a kép. A Toyota RAV4 Hybrid 25,3 százalékos értékvesztéssel vezeti a rangsort, a Corolla Hybridnél 30,1, a Priusnál 32,1 százalék az arány. A BMW 5-ös hibrid változata ugyanakkor 59,5 százalékot veszített értékéből.

A Toyota eredményei alapján a hibrid hajtás különösen jól működhet együtt a széles vevőkörnek szánt modellekkel. A BMW példája viszont azt mutatja, hogy a hibrid technológia önmagában nem védi meg az autót a nagy értékvesztéstől. A drága prémiumautók újkori felára ugyanúgy leépülhet, függetlenül attól, hogy a belső égésű motor mellett elektromos hajtás is dolgozik bennük.

A hagyományos hibridek keresletét támogathatja, hogy a takarékosabb üzemet a megszokott tankolással párosítják. Olyan vásárlóknak is alternatívát kínálnak, akik kevesebbet szeretnének üzemanyagra költeni, de nem tudnak otthon tölteni, vagy nem szeretnék a töltést beilleszteni a mindennapjaikba.

A Cox Automotive brit piaci elemzése szintén azt emeli ki, hogy a hibridek vonzó átmenetet jelenthetnek azoknak, akik még nem döntöttek a teljesen elektromos autó mellett. Ebből az következhet, hogy a hagyományos hibridek olyan vevőket is elérnek, akik a villanyautókat egyelőre kizárják a keresésből. A szélesebb potenciális vevőkör pedig kedvezhet a használtpiaci áraknak.

A felmérés hibrid kategóriája konnektoros modelleket is tartalmaz, amelyek használati előnyei már jobban függnek a rendszeres töltéstől. A kategória erős átlaga ezért nem jelenti azt, hogy minden hibrid változat ugyanolyan jól teljesít. A legjobb és legrosszabb eredmények közötti távolság éppen azt mutatja, hogy a hajtásmód mellett a konkrét modell piaci helyzete is meghatározó.

A felmérés legérdekesebb tanulsága, hogy a magas újkori ár és a jó értéktartás között nincs automatikus kapcsolat. A használtpiac azt a felárat őrzi meg, amely mögött évekkel később is van fizetőképes kereslet. Egy sportautónál ezt a modell karaktere, egy hétköznapi hibridnél a használhatóság tarthatja fenn. A gyorsan változó technológia és az újautó-árak csökkentése viszont rövid idő alatt átírhatja, mennyit ér egy korábban drágán megvásárolt autó.

Címlapkép forrása: Martyn Lucy/Getty Images