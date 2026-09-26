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Véleményt mondott az EU-ról a Moody's
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Véleményt mondott az EU-ról a Moody's

MTI
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Megerősítette változatlan stabil kilátással az Európai Unió lehetséges legjobb, "Aaa" szintű hosszú távú besorolását a Moody's Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte a 27 EU-tagállam "nagyon erőteljes képességét és hajlandóságát" az unió pénzügyi támogatására.

A Moody's elemzése szerint ennek jelentőségét az adja, hogy az EU-nak nincs saját befizetett alaptőkéje, így költségvetésének finanszírozása és hitelfelvételeinek támogatása csaknem teljes mértékben a tagországoktól függ.

A tagországok erőteljes támogatási képességét jelzi az EU-ra érvényben tartott "a1" szintű súlyozott átlagos részvényesi osztályzat (WASR), amely a legjobbak között van a Moody's által a szupranacionális szerveződésekre megállapított WASR-minősítések listáján - hangsúlyozza indoklásában a hitelminősítő.

A Moody's kiemeli, hogy

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e támogatottság erőteljesen függ a magas besorolással ellátott nagy tagállamoktól,

köztük a cég által szintén "Aaa" osztályzattal nyilvántartott Németországtól, amely tavaly az EU-tagországok teljes befizetéseinek 21,9 százalékát állta.

A hitelminősítő szerint jelenleg nincsenek arra utaló jelek, hogy a tagországok körében csökkenne a hajlandóság az EU-val szembeni kötelezettségek teljesítésére. E kötelezettségek teljesítésének megtagadása igen jelentős megítélésbeli károkat okozna az érintett tagországoknak, és nehezen is lenne kivitelezhető, tekintettel arra, hogy az uniós jognak elsőbbsége van a tagállamok nemzeti jogszabályaival szemben. Az Európai Unió fontossága a tagországok számára valószínűleg inkább még tovább növekszik, ahogy az EU az európai újrafegyverkezési erőfeszítések kulcsfontosságú tényezőjévé válik, egyrészt koordinációs szerepe révén, másrészt az uniós védelmi beruházási eszköz (Security Action for Europe, SAFE) miatt, amely enyhíti az egyes tagországok emelkedő védelmi kiadásainak költségvetési hatásait - áll a Moody's pénteki londoni elemzésében.

A hitelminősítő kiemeli azt is, hogy az EU változatlanul nagyon nagy mennyiségű finanszírozáshoz fér hozzá kedvező kamatok mellett, és messze a világ legnagyobb szupranacionális adósságkibocsátója. A Moody's adatai szerint az EU éves szinten 150-180 milliárd euró új kibocsátási ajánlattal jelenik meg a hitelpiacon, és e kibocsátások felvevőbázisához 70 ország hozzávetőleg 1900 intézményi befektetője tartozik.

Az EU növekvő kölcsönportfólióját a hitelminősítő szerint továbbra is gondos kockázatkezelés jellemzi. A portfólió idén augusztusban 391 milliárd euróra nőtt a 2025 végén mért 359 milliárd euróról; a növekedés elsősorban a Next Generation EU (NGEU) néven meghirdetett uniós helyreállítási alap kifizetéséből, illetve Ukrajna támogatásából ered - áll az elemzésben. Az EU 70 százalékos tartalékolási rátát alkalmaz az Ukrajnának nyújtott hitelek magasabb kockázatai miatt - hangsúlyozza az unió osztályzati megerősítéshez fűzött indoklásában a Moody's Ratings.

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