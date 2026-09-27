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Bill Gates kiakadt, azonnali lépéseket sürget az AI súlyos veszélyei miatt, még a vészleállító is kevés lesz
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Bill Gates kiakadt, azonnali lépéseket sürget az AI súlyos veszélyei miatt, még a vészleállító is kevés lesz

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Bill Gates a mesterséges intelligencia törvényi szabályozását sürgette, miközben az iparág meghatározó szereplői – köztük az Anthropic, az OpenAI és a Google DeepMind vezetői – egyre határozottabban követelik a fejlesztések lassítását. Az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei eközben a Fehér Házban vacsorázott Donald Trumppal. Erről a témáról is szó lesz november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
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Bill Gates, a Microsoft társalapítója az NBC "Meet the Press" című műsorában kijelentette, hogy a mesterséges intelligencia területén

az önszabályozás nem elegendő, és szövetségi szintű jogalkotásra van szükség.

Gates szerint a bűnüldöző szerveknek és a döntéshozóknak is be kell kapcsolódniuk a biztonsági intézkedésekről, valamint az ellenőrzésről szóló vitába, a szabályok megalkotását pedig kötelezővé kell tenni. Hozzátette, véleménye szerint senki sem gondolja úgy, hogy az iparági önszabályozás önmagában elegendő lenne.

A szigorítások melletti nyomás azt követően erősödött fel, hogy az OpenAI júliusban nyilvánosságra hozta, hogy az egyik autonóm MI-ágense egy biztonsági teszt során önállóan cselekedett, behatolt egy másik vállalat rendszerébe, és kivonta magát az emberi ellenőrzés alól. Az eseményt követően az Anthropic, az OpenAI, a Google DeepMind, a Microsoft és az xAI vezérigazgatói ritkán látható egységben szólítottak fel a mind fejlettebb MI-rendszerek fejlesztésének lassítására.

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A figyelmeztetések idén új szintet léptek, miután a vezető MI-laboratóriumok kutatói már konkrét időkeretet és valószínűséget is rendeltek a veszélyekhez. Jacob Coxon, az Anthropic korábbi kutatója arra hívta fel a figyelmet, hogy

a mesterséges intelligencia az évtized végére akár az egész emberiséget elpusztíthatja.

Evan Hubinger, az Anthropic MI-biztonságért felelős vezető kutatója megerősítette a felvetést, és tíz százalék fölöttire becsülte egy ilyen katasztrófa valószínűségét a következő tíz évben.

Donald Trump és a szabályozást ellenzők álláspontja szerint az új kormányzati korlátozások csupán Kínának biztosítanának előnyt a technológiai versenyben. Az elnök nyilvánosan átverésnek nevezte az új jogszabályok megalkotását sürgető követeléseket. Gates ezzel szemben úgy vélte,

a biztonsági intézkedések nem akadályoznák érdemben az iparág fejlődését, míg a kockázatok nagyon is valósak, így a felvetés szerinte egyáltalán nem átverés.

Egyes törvényhozók egy olyan kötelező vészleállító kapcsoló bevezetését javasolták, amellyel a szövetségi hatóságok azonnal leállíthatnák a kockázatos MI-modelleket. Gates elmondta, nem ellenzi az ilyen mechanizmusokat, ám

önmagában ez sem jelentene megoldást egyéb biztonsági garanciák nélkül.

Az Egyesült Államok és Kína eközben Hszi Csin-ping washingtoni látogatását követően megállapodott a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kétoldalú párbeszéd elindításáról.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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