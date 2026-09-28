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150 milliárd dollárért fog saját részényeket venni az Nvidia
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150 milliárd dollárért fog saját részényeket venni az Nvidia

Portfolio
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Az Nvidia további 150 milliárd dollár értékben vásárol vissza saját részvényeket meglévő programja keretében, ami a vállalat közlése szerint a valaha volt legnagyobb keretemelés a cég történetében.

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A bejelentés hatására a kaliforniai székhelyű chipgyártó árfolyama 1,7 százalékkal emelkedett a piacnyitás előtti kereskedésben. Az Nvidia a mesterségesintelligencia-boom egyik legnagyobb nyertese, hiszen a nagy teljesítményű félvezetői és kapcsolódó technológiái iránti kiemelkedő kereslet dinamikus bevételnövekedést biztosít a cég számára.

A mostani döntéssel a még fennmaradó, jóváhagyott visszavásárlási keret 235 milliárd dollárra emelkedett, amelyet a vállalat a 2028-as pénzügyi év végéig tervez felhasználni.

Jensen Huang vezérigazgató kiemelte, hogy az Nvidia növekedését a mesterséges intelligenciára és a gyorsított számítástechnikára való, generációnként csak egyszer előforduló platformváltás hajtja.

Forrás: Reuters

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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