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A JP Morgan szerint hamarosan új erőre kaphatnak a technológiai részvények
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A JP Morgan szerint hamarosan új erőre kaphatnak a technológiai részvények

Portfolio
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A JP Morgan stratégái szerint a technológiai részvények hamarosan újra erőre kaphatnak, mivel a korábbi túlzott pozicionáltság enyhülése, az erős vállalati eredmények és a reálisabb árazási szintek ismét vonzóvá teszik a szektort a befektetők számára - tudósított a Bloomberg.

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A Mislav Matejka vezette elemzőcsapat hétfői elemzésében arra mutatott rá, hogy az elmúlt negyedév megtorpanása enyhítette a csúfolt piaci pozicionáltságot, a részvények árazása pedig kedvezőbbé vált.

A növekvő beruházások és a tartósan erős vállalati eredmények véleményük szerint ismét felkeltik a befektetők érdeklődését a szektor iránt.

Noha a technológiai papírok idén továbbra is az élmezőnyben vannak az S&P 500-as indexben, a rali az elmúlt hónapokban veszített a lendületéből. A befektetők körében ugyanis felerősödtek az azzal kapcsolatos aggodalmak, hogy a mesterséges intelligenciára fordított hatalmas beruházások nem hozzák majd meg a várt megtérülést.

A szektoron belül a Magnificent Seven részvényei tízéves mélypontra eső értékeltségi szinteken forognak, míg a félvezetőgyártók nehéz időszakon vannak túl, amit az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei, valamint az OpenAI vezetője, Sam Altman által a fejlett mesterségesintelligencia-fejlesztések lassítására tett felhívások is súlyosbítottak. Matejka ezzel kapcsolatban kifejtette, meglehetősen kétségesnek tartják, hogy érdemben lassulna a fejlesztés, hiszen a verseny továbbra is egzisztenciális,

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A JPMorgan ugyanakkor nem számít az első félévben látotthoz hasonló mértékű szárnyalás visszatérésére. A technológiai szektor újbóli felpörgése a bank szerint Dél-Korea részvénypiacának is lökést adhat a Samsung Electronics és az SK Hynix révén, közvetve pedig a feltörekvő piaci részvényeknek is kedvezhet.

Matejka kiemelte, hogy a technológiai papírok erősödése a jelentős indexsúlyuk miatt egyértelműen segítené a szélesebb piacot, ugyanakkor a tőzsde az AI-szektor felülteljesítése nélkül is képes lehet az emelkedésre.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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