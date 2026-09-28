23°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Alkatrészhiány miatt leállt a Mercedes-Benz egyik legfontosabb üzeme
Üzlet

Alkatrészhiány miatt leállt a Mercedes-Benz egyik legfontosabb üzeme

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Alkatrészhiány miatt átmenetileg leállt a Mercedes-Benz sindelfingeni gyárának egyik legfontosabb üzeme, ahol az S-osztály és a Maybach modellek készülnek. A gyártó egyúttal komoly költségcsökkentési nyomással küzd, és nem zárja ki a németországi telephelyek bezárását sem - írja a német HNA.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban
Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Szeptemberben Szegeden és Kecskeméten találkozunk!
Információ és jelentkezés

A stuttgarti autógyártó pénteken

egy teljes műszakot törölni kényszerült a sindelfingeni főüzemben.

Az alkatrészellátási zavar a Factory 56 jelű csarnokot érintette, amelyet 2020-ban nyitottak meg, és amely a Mercedes-Benz egyik legmodernebb összeszerelő üzeme. Itt készül többek között az S-osztály, a Mercedes-Maybach S-osztály, valamint az elektromos EQS is, vagyis a cég legmagasabb profittartalmú, legjövedelmezőbb modelljei.

A vállalat szóvivője megerősítette a termelés korlátozását, de nem közölte, melyik alkatrész hiányzik, és melyik beszállítót érinti a fennakadás. A Mercedes tájékoztatása szerint hétfőtől a gyártás a tervek szerint visszaáll a normál ütemre. Arról nem nyilatkoztak, hogy az új autók szállítási határidejét érinti-e a kiesés.

Még több Üzlet

Felpattant az olajár Donald Trump lépésére, bizonytalanság a piacokon

Itt az Nvidia válasza az elszabaduló AI-ügynökökre

Megkerülhetetlené vált az építőiparban a dabasi székhelyű cég - Tavaly egy kisvárosnyi otthont hőszigeteltek le

A rövid távú leállás önmagában nem jelent drámai problémát, ám a Mercedes számára különösen rossz időpontban jött. A cég – a német autóipar egészéhez hasonlóan – jelentős költségnyomás alatt áll, és éppen az üzemi tanáccsal tárgyal a németországi gyártás jövőjéről. Michael Schiebe termelési igazgató egy közelmúltbeli dolgozói gyűlésen arra figyelmeztetett, hogy a legrosszabb esetben akár két németországi telephely bezárása is szóba kerülhet, ha nem sikerül érdemben csökkenteni a költségeket. Az egyik egy járműösszeszerelő, a másik egy hajtáslánc-alkatrészeket gyártó üzem lenne.

A vezetőség konkrét engedményeket vár a dolgozóktól, így a tárgyalások középpontjában a heti munkaidő 35-ről 38 órára történő emelése áll, bérkompenzáció nélkül. Emellett a nyári és karácsonyi pótlékok, valamint a nyereségrészesedés felülvizsgálata is napirenden van. Az IG Metall szakszervezet és a munkavállalói képviselők ugyanakkor határozottan elutasítják a fizetetlen túlórát.

A háttérben a német autóipar strukturális problémája húzódik meg, mivel a németországi gyártás munkaerőköltsége jóval meghaladja a nemzetközi versenytársakét, miközben elsősorban a kínai gyártók részéről erősödik a piaci nyomás. A Mercedes vezetése szerint további gyártásáthelyezésekre kényszerülhetnek, ha a hazai telephelyek versenyképessége nem javul.

A sindelfingeni leállás emellett a modern autógyártás ellátási láncainak törékenységére is rávilágít. A koronavírus-járvány óta a gyártók ugyan megerősítették beszállítói hálózataikat, ám a járműgyártás továbbra is több ezer, nemzetközi forrásból származó alkatrészre támaszkodik, így egyetlen kritikus komponens kiesése is képes megbénítani a teljes gyártósort.

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
Bill Gates kiakadt, azonnali lépéseket sürget az AI súlyos veszélyei miatt, még a vészleállító is kevés lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility