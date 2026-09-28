Alkatrészhiány miatt leállt a Mercedes-Benz egyik legfontosabb üzeme

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A stuttgarti autógyártó pénteken

egy teljes műszakot törölni kényszerült a sindelfingeni főüzemben.

Az alkatrészellátási zavar a Factory 56 jelű csarnokot érintette, amelyet 2020-ban nyitottak meg, és amely a Mercedes-Benz egyik legmodernebb összeszerelő üzeme. Itt készül többek között az S-osztály, a Mercedes-Maybach S-osztály, valamint az elektromos EQS is, vagyis a cég legmagasabb profittartalmú, legjövedelmezőbb modelljei.

A vállalat szóvivője megerősítette a termelés korlátozását, de nem közölte, melyik alkatrész hiányzik, és melyik beszállítót érinti a fennakadás. A Mercedes tájékoztatása szerint hétfőtől a gyártás a tervek szerint visszaáll a normál ütemre. Arról nem nyilatkoztak, hogy az új autók szállítási határidejét érinti-e a kiesés.

A rövid távú leállás önmagában nem jelent drámai problémát, ám a Mercedes számára különösen rossz időpontban jött. A cég – a német autóipar egészéhez hasonlóan – jelentős költségnyomás alatt áll, és éppen az üzemi tanáccsal tárgyal a németországi gyártás jövőjéről. Michael Schiebe termelési igazgató egy közelmúltbeli dolgozói gyűlésen arra figyelmeztetett, hogy a legrosszabb esetben akár két németországi telephely bezárása is szóba kerülhet, ha nem sikerül érdemben csökkenteni a költségeket. Az egyik egy járműösszeszerelő, a másik egy hajtáslánc-alkatrészeket gyártó üzem lenne.

A vezetőség konkrét engedményeket vár a dolgozóktól, így a tárgyalások középpontjában a heti munkaidő 35-ről 38 órára történő emelése áll, bérkompenzáció nélkül. Emellett a nyári és karácsonyi pótlékok, valamint a nyereségrészesedés felülvizsgálata is napirenden van. Az IG Metall szakszervezet és a munkavállalói képviselők ugyanakkor határozottan elutasítják a fizetetlen túlórát.

A háttérben a német autóipar strukturális problémája húzódik meg, mivel a németországi gyártás munkaerőköltsége jóval meghaladja a nemzetközi versenytársakét, miközben elsősorban a kínai gyártók részéről erősödik a piaci nyomás. A Mercedes vezetése szerint további gyártásáthelyezésekre kényszerülhetnek, ha a hazai telephelyek versenyképessége nem javul.

A sindelfingeni leállás emellett a modern autógyártás ellátási láncainak törékenységére is rávilágít. A koronavírus-járvány óta a gyártók ugyan megerősítették beszállítói hálózataikat, ám a járműgyártás továbbra is több ezer, nemzetközi forrásból származó alkatrészre támaszkodik, így egyetlen kritikus komponens kiesése is képes megbénítani a teljes gyártósort.

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images