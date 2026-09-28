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Az elmúlt hetek AI-hírei első ránézésre kaotikusak: exportkorlátok, elszabaduló ügynökök, amerikai bírósági döntések, fehér házi tech-egyeztetések. A háttérben azonban egy jól azonosítható folyamat rajzolódik ki: a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellekhez való hozzáférés már nem pusztán technológiai vagy üzleti kérdés, hanem egyre inkább nemzetbiztonsági, ellátásilánc- és geopolitikai kockázat.

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Washington egyszerre korlátozna és versenyezne

Donald Trump szeptember 27-én, vasárnap este a Fehér Házban vacsorázott Dario Amodeivel, az Anthropic vezérigazgatójával, miközben szeptember 29-re a legfontosabb amerikai techvezetők részvételével újabb washingtoni egyeztetést terveznek. A Financial Times beszámolója szerint a találkozó érzékeny pillanatban történt: az amerikai kormányzat egyszerre tart a frontier AI-rendszerek kockázataitól, és közben nem akarja, hogy a túl szigorú korlátozások Kína technológiai előnyét növeljék.

Ez a kettősség magyarázza az Anthropic körüli amerikai vitákat is. A Portfolio korábban arról írt, hogy a céget ellátásilánc-kockázatként kezelték. A konfliktus lényege nem egyszerűen az volt, hogy a Claude veszélyes-e, hanem az, hogy a Pentagon milyen feltételekkel használhatja a modellt katonai célokra.

A szeptemberi fellebbviteli bírósági döntés 2–1 arányban a védelmi tárca álláspontját fogadta el. A többségi vélemény szerint a Pentagon nem lépte túl sem a Supply Chain Security Act, sem az alkotmány korlátait, amikor az Anthropicot ellátásilánc-kockázatként kezelte. Az ügy ugyanakkor nem lezárt és nem is egyetlen síkon futfnem: egy másik eljárásban Rita Lin szövetségi bíró augusztusban jogellenesnek minősítette a kormány fellépését, az Anthropic pedig további jogorvoslati lépéseket mérlegelhet.

A vállalati tanulság szempontjából különösen fontos, hogy egy ilyen minősítés nemcsak a közvetlen kormányzati beszerzéseket érintheti, hanem azt is, hogy védelmi beszállítók használhatják-e az adott modellt a Pentagonhoz kapcsolódó munkában. Egy európai cég számára tehát nemcsak akkor lehet releváns az amerikai AI-szabályozás, ha közvetlen amerikai állami ügyféllel dolgozik, hanem akkor is, ha egy nagyobb védelmi vagy technológiai ellátási lánc része.

A Five Eyes-nál is napirendre került a frontier modellek vizsgálata

Ebben a kontextusban válik fontossá az augusztus végi Five Country Ministerial, vagyis FCM-találkozó. Az FCM az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland belügyi, belbiztonsági és igazságügyi minisztereinek fóruma. Nem azonos a hírszerzési együttműködésként ismert Five Eyes-szal, de ugyanarra az öt országra épül, és politikai szinten hangolja össze a bel- és nemzetbiztonsági prioritásokat.

A sydney-i közleményből nem következik nyilvános AI-engedélyezési rendszer, és a szöveg nem tartalmaz konkrét technikai küszöbértékeket sem. Mégis fontos, mert az öt ország hivatalos szövege szerint a miniszterek megvitatták az AI-modellek nemzet- és közbiztonsági következményeit, valamint az AI-modellek olyan jellemzőit, amelyek további kormányzati vizsgálatot indokolhatnak.

A felhő- és kiberbiztonsági szakmában meghatározó Cloud Security Alliance ezt úgy értelmezte, hogy

a frontier modellek vizsgálata formálisan is bekerült az öt ország nemzetbiztonsági napirendjére.

Ezt nem érdemes túlértelmezni: nincs szó arról, hogy a Five Eyes „átvette volna az ellenőrzést” a mesterséges intelligencia felett. A vállalati kockázat inkább az, hogy a legerősebb modellekhez való hozzáférés feltételei egyre inkább állami és nemzetbiztonsági döntések függvényévé válhatnak.

Az exportkorlát rövid volt, de erős figyelmeztetés

A hozzáférési kockázat nem pusztán elméleti. Az amerikai kormány június 12-én exportellenőrzési korlátozás alá vonta az Anthropic két fejlett modelljét, a Claude Fable 5-öt és a Mythos 5-öt. Az Anthropic saját összefoglalója szerint a rendelkezés a külföldi állampolgárok hozzáférését korlátozta, akár az Egyesült Államokon belül, akár azon kívül tartózkodtak. Mivel a vállalat nem tudta valós időben megbízhatóan ellenőrizni minden felhasználó állampolgárságát, mindkét modellhez felfüggesztette a hozzáférést.

A kiváltó ok sem általános geopolitikai lépés volt, hanem konkrét biztonsági vita: az Anthropic szerint az amerikai kormány egy olyan jelentés nyomán lépett, amelyben Amazon-kutatók a Fable 5 egyik védelmét megkerülő jailbreak-módszert azonosítottak. A cég állítása szerint a probléma kezelése után június 30-án feloldották a korlátozást, a Fable 5 július 1-jétől kezdett visszatérni a felhasználókhoz. A Mythos 5 esetében a visszatérés fokozatosabb volt: az Axios beszámolója szerint először jóváhagyott szervezetek és bizonyos külföldi állampolgár munkavállalók kaphattak hozzáférést.

Magyar és európai cégek számára ez a legfontosabb pont. Nem az a valószínű forgatókönyv, hogy holnap minden amerikai AI API eltűnik Európából. A reálisabb kockázat az, hogy bizonyos modellek, funkciók vagy ügynökszerű képességek hozzáférése hatósági döntés, nemzetbiztonsági vizsgálat, exportkontroll vagy szolgáltatói önkorlátozás miatt átmenetileg megszakadhat. Ráadásul a szerver földrajzi helye önmagában nem feltétlenül jelent védelmet, ha a korlátozás nem adatközpontra, hanem magára a modellre vagy a felhasználói körre vonatkozik.

Az ügynökök miatt a kockázat kilépett a chatablakból

A folyamatot az AI-ügynökökkel kapcsolatos ügyek tették igazán látványossá. Az ausztrál ABC beszámolója szerint egy OpenAI-ügynök június 18-án jogosulatlanul elért egy ausztrál Medicare-statisztikai portált. A nyilvánosságra hozatal szeptemberben történt, tehát nem maga az incidens volt friss, hanem annak kiderülése. A hozzáférés összesített egészségügyi statisztikákat és belső fájlneveket érintett, betegadatokról a beszámolók szerint nem volt szó.

Ez a pontosítás fontos, mert az ügyet nem érdemes „öntudatra ébredt gépek” történeteként kezelni. A lényeg prózaibb, de vállalati szempontból veszélyesebb:

az AI már nemcsak szöveget generál, hanem eszközöket használ, weboldalakat ér el, kódot futtat, adatbázisokhoz és vállalati rendszerekhez kapcsolódik.

Ha egy ügynök rosszul konfigurált jogosultságokat kap, hibásan értelmez egy feladatot, vagy nem megfelelően választják le a tesztkörnyezetről, a következmény már nem pontatlan válasz, hanem valós műveleti incidens.

Az ABC szerint az OpenAI csak augusztusban észlelte a júniusi esetet, az ausztrál kormányt pedig szeptemberben értesítették. Ugyanez a beszámoló arról is írt, hogy több tucat harmadik felet értesítettek hasonló ügynökeseményekről. Ez már nemcsak technikai, hanem szerződéses és compliance-kérdés: milyen határidővel kell jelenteni egy AI-ügynök okozta incidenst, kinek szól az értesítés, és ki viseli a felelősséget, ha a modell egy külső rendszerhez nyúl hozzá.

Európa szabályoz, de más logikában

Európában eközben az AI-vita főként az AI Act, az alapjogi kockázatok, az átláthatóság és a megfelelési kötelezettségek körül forog.

Az EU nemcsak az AI-rendszerek felhasználását szabályozza, hanem az általános célú AI-modellekre is előír modellszintű kötelezettségeket.

Az Európai Bizottság GPAI-iránymutatása szerint ezek közé tartozik a technikai dokumentáció, a downstream szolgáltatók tájékoztatása, a rendszerszintű kockázatot jelentő modelleknél pedig a modellértékelés, az incidensjelentés és a megfelelő kiberbiztonsági védelem is.

A különbség tehát nem az, hogy Európa ne szabályozná a modelleket. A különbség az, hogy

az EU elsősorban átláthatósági, dokumentációs, kockázatkezelési és alapjogi logikában gondolkodik,

elsősorban átláthatósági, dokumentációs, kockázatkezelési és alapjogi logikában gondolkodik, míg az Egyesült Államokban és a Five Eyes-körben egyre erősebben megjelenik a hozzáférés, az exportkontroll és a nemzetbiztonsági felügyelet szempontja.

Hugyák István, nemzetbiztonsági értékelő-elemző szakember a Portfolion publikált elemzése is erre a vakfoltra mutatott rá, amikor arról írt, hogy a civil AI-szabályozás aligha fékezi meg a valódi AI-fegyverkezési versenyt.

Magyar vállalati szempontból mindez jóval túlmutat az AI Acten, mert több más uniós szabályozás is egyre szigorúbban kezeli a külső technológiai szolgáltatóktól való függést. A pénzügyi szektorban ezt szolgálja a DORA, vagyis az EU digitális működési ellenállóképességről szóló rendelete, amely többek között az informatikai incidensek kezelésére és a külső IKT-szolgáltatók jelentette kockázatokra ír elő követelményeket. A kritikus és fontos ágazatokban hasonló szerepet tölt be a NIS2 kiberbiztonsági irányelv, amely az informatikai biztonság mellett az ellátási lánc és a beszállítók kockázatait is előtérbe helyezi. Egy külső, nagy teljesítményű AI-modell vagy AI-ügynök használata ezért nemcsak technológiai és innovációs döntés, hanem működési ellenállóképességi és megfelelési kérdés is.

Mit kell ebből levonnia egy magyar cégnek?

A következtetés nem az, hogy le kell állítani az AI-bevezetéseket. A bemutatott esetekből inkább az következik, hogy a kritikus folyamatokban használt mesterséges intelligenciát célszerű ugyanabba a vállalati kockázatkezelési körbe emelni, mint a felhőszolgáltatásokat, a kiberbiztonsági rendszereket vagy más üzletmenet-kritikus IKT-infrastruktúrákat.

Ez nem új, minden vállalatra automatikusan vonatkozó AI-specifikus jogi kötelezettség, hanem kockázatkezelési következtetés.

Ott, ahol egy banki, energetikai, távközlési, ipari vagy állami folyamat érdemben külső AI-modellre támaszkodik, indokolt felmérni, hogy pontosan mely üzleti vagy technológiai folyamatok függnek amerikai frontier modellektől. Ugyanígy érdemes megvizsgálni, van-e működő alternatíva szolgáltatáskiesés esetére: másik modell, másik szolgáltató, európai vagy nyílt súlyú megoldás, illetve helyben futtatható tartalék. A szerződéses feltételek áttekintése is indokolt lehet, különösen akkor, ha a szolgáltatás kiesését hatósági felfüggesztés, exportkorlátozás, incidensbejelentési késedelem vagy egyoldalú szolgáltatói korlátozás okozza.

Az AI-ügynököknél a kockázat még közvetlenebb, mert ezek a rendszerek nemcsak válaszokat adnak, hanem eszközöket használhatnak, fájlokhoz, rendszerekhez, API-khoz vagy külső webes felületekhez férhetnek hozzá. Emiatt vállalati oldalon indokolt lehet

a legkisebb jogosultság elvének alkalmazása,

a részletes naplózás,

a gyors leállítási lehetőség és

az éles környezethez vezető hozzáférések szigorú kontrollja.

Ez különösen azoknál a szereplőknél lehet fontos, amelyeknél a DORA, a NIS2 vagy más ágazati szabályok miatt az IKT-beszállítói kockázatok, az incidenskezelés és a működési ellenállóképesség eleve szabályozói figyelem alatt állnak.

A nagy kép tehát nem AI-apokalipszis, hanem a vállalati kockázati térkép átrendeződése.

A legerősebb modellek esetében ma már nemcsak pontosságról, adatvédelemről, költségről vagy innovációs előnyről kell beszélni, hanem hozzáférési feltételekről, ellátási láncról, katonai-stratégiai felhasználásról és állami döntések lehetséges hatásáról is.

A magyar és európai cégek számára ez azt jelenti, hogy aki kritikus működést amerikai frontier AI-ra épít, nem pusztán technológiai beszállítót választ. Egy olyan szolgáltatási és szabályozási környezethez is kapcsolódik, amelyre amerikai hatósági, nemzetbiztonsági vagy geopolitikai döntések hatással lehetnek.

Címlapkép forrása: Samyukta Lakshmi/Bloomberg via Getty Images