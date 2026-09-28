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Beidézték Elon Muskot
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Beidézték Elon Muskot

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New York városi tanácsa idézést adott ki Elon Musk számára, amelyben arra kötelezi a cégvezetőt, hogy személyesen vagy a SpaceXAI egy képviselőjén keresztül tegyen vallomást a mesterséges intelligencia biztonsági kockázatait vizsgáló meghallgatáson. Az október 5-re kitűzött eseményen a testület mind az 51 képviselője részt vesz - tudósított a CNBC.
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Julie Menin, a testület elnöke a Musknak küldött levelében kifejtette, hogy a vizsgálat célja annak felmérése, hogy a felmerülő közbiztonsági, kiberbiztonsági, gazdasági stabilitási és adatvédelmi kockázatok indokolják-e azonnali jogalkotási lépések megtételét a New York-iak védelme érdekében.

A SpaceX és az xAI idén februárban egyesült, létrehozva a SpaceXAI konglomerátumot, amely az X közösségi platformot és a Grok chatbotot is magában foglalja. A vállalat júniusban lépett tőzsdére, piaci értéke jelenleg megközelíti a 2000 milliárd dollárt. A cég múlt hónapban 60 milliárd dollárért fejezte be a Cursor nevű, mesterségesintelligencia-alapú kódolási startup felvásárlását.

A SpaceXAI ellen egyre szaporodnak a perek, miután a Grok lehetővé tette valós személyekről készült deepfake pornográf tartalmak tömeges előállítását az érintettek beleegyezése nélkül. Baltimore városa a fogyasztóvédelmi törvények megsértésével és megtévesztő kereskedelmi gyakorlattal vádolta meg a vállalatot, amiért a Grok képgeneráló és -szerkesztő eszközét teljesen biztonságosként reklámozta. Emellett tinédzserek is csoportos pert indítottak a cég ellen, miután a Grok szexualizált és megalázó helyzetekben ábrázoló képeket generált róluk.

A testület sajtóközleményében hangsúlyozta, hogy a meghallgatást közérdekű bejelentők és mesterségesintelligencia-szakértők hetek óta tartó figyelmeztetései előzték meg, valamint olyan jelentések, amelyek szerint

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