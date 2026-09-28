Donald Trump szavai után lefordultak a nemesfémek

A spot arany árfolyama 2,6 százalékos mínuszban, unciánként 4175,8 dolláron áll, ami szeptember 1. óta a legnagyobb napi visszaesésnek számít.

Az olajárak emelkedését

az iráni–amerikai feszültség kiéleződése hajtja.

Irán hangsúlyozta, hogy a konfliktus kizárólag diplomáciai úton rendezhető az Egyesült Államokkal és Izraellel, miután Donald Trump amerikai elnök elutasította Teherán javaslatát a Hormuzi-szoros megnyitására és a harcok befejezésére. A drágább energia az egész gazdaságban felfelé hajtja a költségeket, tovább táplálva az inflációt.

A Fed a hónap elején 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot, amely így a 3,75–4,00 százalékos sávba került. A CME FedWatch eszköze szerint a piac jelenleg 68 százalékos valószínűséggel áraz be egy újabb kamatemelést októberre. Bár az aranyat hagyományosan infláció elleni fedezeti eszköznek tekintik, a magasabb kamatkörnyezet növeli a kamatot nem fizető nemesfém tartásának alternatívaköltségét, és ez a kettősség nyomta lefelé az árfolyamot.

A héten kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci és inflációs adatok érkeznek, többek között a nyitott álláshelyek száma, az ADP foglalkoztatási jelentése, a PCE-árindex, valamint a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottsági mutató. A vártnál erősebb inflációs vagy munkaerőpiaci adatok további nyomás alá helyezhetik az arany árfolyamát.

A többi nemesfém is jelentős veszteséget szenvedett el. Az ezüst ára 4,4 százalékkal, a platina 2,7 százalékkal, a palládium pedig 3 százalékkal került lejjebb.

Forrás: Reuters

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