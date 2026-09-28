23°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Döntött az Egyesült Államok: nagy csapást mérnek az elektromos autókra
Üzlet

Döntött az Egyesült Államok: nagy csapást mérnek az elektromos autókra

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Trump-kormányzat véglegesítette a szövetségi üzemanyag-hatékonysági előírások jelentős lazítását, ami az autóipar elektromos átállását is lassíthatja, miközben a lépés várhatóan a fogyasztói üzemanyagköltségek növekedésével jár majd - tudósított a Bloomberg.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

A Közlekedési Minisztérium hétfői bejelentése szerint a 2031-es modellévtől az autógyártóknak flottaszinten átlagosan 34,9 mérföld/gallon (kb. 6,7 liter/100 km) üzemanyag-fogyasztást kell elérniük a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek esetében.

Ez lényegesen enyhébb előírás a Biden-kormányzat alatt elfogadott szabályozásnál, amely nagyjából 50 mérföld/gallonos (kb. 4,7 liter/100 km) átlagot követelt volna meg.

Az intézkedés Trump azon törekvéseit szolgálja, amelyekkel a benzinüzemű járművek hatékonyságának javítását és az elektromos autók értékesítésének növelését célzó szövetségi szabályozás leépítésére törekszik. Az elnök korábban többször is "elektromosautó-kényszerként" bírálta az előírásokat, amelyek szerinte "nevetségesen megterhelőek", és felhajtják az új autók árát.

Sean Duffy közlekedési miniszter a szabályozás lazítását a járművek megfizethetőségének javításaként mutatta be. Az iráni háború miatt megugrott benzinárak fényében azonban a kritikusok szerint az enyhébb hatékonysági követelmények éppen hogy magasabb üzemanyagköltségeket rónak majd a fogyasztókra.

Még több Üzlet

Újraindult Szaúd-Arábia legfontosabb olajvezetéke

Megütötték az OTP-t - Mi történik a tőzsdéken?

Egyhetes mélypontra esett a réz

A végleges jogszabály az autó- és az olajipar győzelmét jelenti, mivel mindkét ágazat azzal érvelt, hogy a Biden-kormányzat által megszigorított előírások a gyakorlatban a hagyományos belső égésű motorok kiszorítását és a piaci keresletet meghaladó számú elektromos jármű értékesítését kényszerítették ki az iparágtól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility