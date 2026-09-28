Döntött az Egyesült Államok: nagy csapást mérnek az elektromos autókra

A Közlekedési Minisztérium hétfői bejelentése szerint a 2031-es modellévtől az autógyártóknak flottaszinten átlagosan 34,9 mérföld/gallon (kb. 6,7 liter/100 km) üzemanyag-fogyasztást kell elérniük a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek esetében.

Ez lényegesen enyhébb előírás a Biden-kormányzat alatt elfogadott szabályozásnál, amely nagyjából 50 mérföld/gallonos (kb. 4,7 liter/100 km) átlagot követelt volna meg.

Az intézkedés Trump azon törekvéseit szolgálja, amelyekkel a benzinüzemű járművek hatékonyságának javítását és az elektromos autók értékesítésének növelését célzó szövetségi szabályozás leépítésére törekszik. Az elnök korábban többször is "elektromosautó-kényszerként" bírálta az előírásokat, amelyek szerinte "nevetségesen megterhelőek", és felhajtják az új autók árát.

Sean Duffy közlekedési miniszter a szabályozás lazítását a járművek megfizethetőségének javításaként mutatta be. Az iráni háború miatt megugrott benzinárak fényében azonban a kritikusok szerint az enyhébb hatékonysági követelmények éppen hogy magasabb üzemanyagköltségeket rónak majd a fogyasztókra.

A végleges jogszabály az autó- és az olajipar győzelmét jelenti, mivel mindkét ágazat azzal érvelt, hogy a Biden-kormányzat által megszigorított előírások a gyakorlatban a hagyományos belső égésű motorok kiszorítását és a piaci keresletet meghaladó számú elektromos jármű értékesítését kényszerítették ki az iparágtól.

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