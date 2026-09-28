Egyhetes mélypontra esett a réz

Az irányadó rézár a londoni fémtőzsdén 1,4 százalékkal 14 418 dollárra esett tonnánként, a nap folyamán pedig átmenetileg 14 343 dollárig is visszacsúszott, ami szeptember 17-e óta a legalacsonyabb szint.
A piaci hangulatra leginkább a kínai ipari vállalatok augusztusi nyereségadatai nyomták rá a bélyegüket. A profit növekedése tovább lassult, mivel a mesterséges intelligenciához kötődő technológiai gyártás fellendülése nem tudta ellensúlyozni a tartósan gyenge belföldi keresletet. A Britannia Global Markets elemzése szerint ez az ipari fémek szempontjából különösen aggasztó, mert arra utal, hogy
a feldolgozóipari kereslet továbbra is visszafogott.
A kereskedők a héten érkező kínai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexektől (PMI) várnak további támpontokat.
Az olajpiacon a brent nyersolaj árfolyama több mint 2 százalékot emelkedett, miután Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán békeajánlatát, amely a konfliktus rendezésére és a Hormuzi-szoros újbóli megnyitására irányult. Az olajár a hordónkénti 110 dollárt közelíti, ami a piaci szereplők szerint a növekedési kilátások romlását és az inflációs nyomás erősödését vetíti előre – mindez magasabb kamatokat valószínűsít.
Az erősödő dollár szintén nyomást gyakorolt a fémekre. A többi alapfém szintén veszteséggel zárt, az alumínium 0,5 százalékkal 3251 dollárra, a cink 1,4 százalékkal 3843 dollárra, az ólom 1,4 százalékkal 1902 dollárra, az ón 1,2 százalékkal 53 700 dollárra, a nikkel pedig 0,9 százalékkal 16 175 dollárra esett tonnánként.
Forrás: Reuters
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