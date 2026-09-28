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Elon Musk szerint hamarosan akár óránként lőhetik ki a világ legnagyobb rakétáját
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Elon Musk szerint hamarosan akár óránként lőhetik ki a világ legnagyobb rakétáját

Portfolio
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A SpaceX ma indítja el a Starship rakéta 14. tesztrepülését a texasi Starbase-ről, ami a jármű első orbitális pályára állási kísérlete lesz - írja a Benzinga. Elon Musk szerint néhány év múlva akár óránkénti felszállásra is képes lehet a cég legújabb rakétája.

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Elon Musk vasárnap este az X közösségi platformon erősítette meg, hogy a Starship 14. tesztrepülése hétfőn indul. A rakéta a Starlink V3 műholdak első szériáját szállítja, tovább bővítve a jelenleg több mint 11 ezer egységből álló Starlink-hálózatot. Musk vasárnap megismételte korábbi kijelentését, miszerint a Starlink idővel a Föld meghatározó internetszolgáltatásává válhat.

A SpaceX a múlt hónapban jelentette be, hogy fokozatosan kivezeti a Falcon 9 hordozórakétákkal végzett Starlink-indításokat a floridai Cape Canaveral űrbázisról, és a keleti parti műholdfelbocsátásokat a Starshipre helyezi át. A Falcon 9 rakétákkal ugyanakkor továbbra is rendszeresen indítanak majd Starlink-műholdakat a nyugati parti Vandenberg támaszpontról.

Musk egy másik bejegyzésében arra a felvetésre reagált, miszerint a Starship indítási ütemét nem az üzemanyag-feltöltés, hanem az indítások közötti fordulóidő korlátozza.

A cégvezető szerint a Starship 2-3 éven belül képes lesz az óránkénti felszállásra.

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Korábbi nyilatkozatai alapján a SpaceX 2030-ra napi több mint 30 Starship-indítással számol, ami éves szinten mintegy 10 ezer startot jelentene.

Musk augusztusban azt is közölte, hogy a 14. tesztrepülés során megkísérelhetik a rakéta első levegőben történő elkapását is. Ez a manőver az indítóállomás tornyával valósulna meg, a korábbi Super Heavy visszatérésekhez hasonlóan, de ezúttal a felső fokozatra alkalmazva.

Címlapkép forrása: Reginald Mathalone/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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