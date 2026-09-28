Először állt Föld körüli pályára a SpaceX Starship rakétája, majd vissza is tért a légkörbe

Először állt Föld körüli pályára a SpaceX Starship-rendszere: a világ legerősebb hordozórakétája hétfőn elindult a texasi Starbase-ről, végrehajtotta a pályára állító manővert, majd többórás repülés után visszatért a légkörbe. A küldetés zárásaként a Starship a Csendes-óceán kijelölt körzetében érte el a vizet; a landolás ugyan nem volt teljesen zökkenőmentes, de a jármű a beszámolók szerint legalább részben épségben maradt.

Frissítés: A CNN élő tudósítása szerint a Starship a légköri visszatérés során több tízezer kilométer/órás sebességgel lépett be a sűrűbb légrétegekbe. A lassulás közben a jármű körül rendkívül forró, izzó plazmaréteg alakult ki, a felületi hőmérséklet pedig meghaladta az 1370 Celsius-fokot (a 2500 Fahrenheit-fokot). A szerkezetet a kritikus szakaszban mintegy 20 ezer hatszögletű hővédő csempe óvta meg a megsemmisüléstől.

A felső fokozat a jellegzetes, vízszintes (hasaló) ereszkedési helyzetéből a hajtóművek újragyújtásával függőlegesbe fordult, és sikeresen végrehajtotta a szárazföldi toronyelkapást modellező, fékező manővert. A tenger elérésekor ugyan hatalmas tűzgömb csapott fel – jelezve, hogy a becsapódás korántsem volt olyan lágy, mint a júliusi teszten –, a Starship mégis legalább részben egyben maradt a vízfelszínen. A mai repülés így nemcsak a sikeres Föld körüli pályára állás, hanem a teljes visszatérési lánc éles próbája miatt is mérföldkő a Starship-programban.

Drámai döntés előzte meg a pályára állást

A SpaceX Starship-rendszere hétfőn először érte el a Föld körüli pályát, jelentették a világ vezető hírportáljai, valamint a TechCrunch. Ez az eredmény a vállalat eddigi legfontosabb Starship-mérföldkövei közé tartozik, mert a korábbi tesztrepülések szándékosan szuborbitális pályákon zajlottak: a járművek elérték az űrt, de olyan pályán repültek, amelyről további kritikus manőver nélkül is visszatértek a légkörbe.

A mostani repülés újdonsága az volt, hogy a Starship felső fokozata a start után végrehajtotta a pályára állító manővert, amely lehetővé tette, hogy a jármű ne csak pályaközeli sebességgel haladjon, hanem ténylegesen Föld körüli pályára álljon. A döntés nem volt magától értetődő: a felső fokozat egyik hajtóműve idő előtt leállt, ezért a SpaceX mérnökei rövid ideig azt mérlegelték, hogy biztonsági okokból eltekintenek az orbitális manővertől.

A start után hamar jöttek a kritikus döntések

A Starship 14. tesztrepülése a SpaceX Starbase-i létesítményéből indult Texasban. A BBC tudósítása alapján a vállalat a start előtt mintegy 5,4 millió kilogramm folyékony oxigént és folyékony metánt töltött a rendszerbe. A Super Heavy gyorsítórakéta 33 Raptor-hajtóműve emelte el a Starshipet az indítóállásról, majd a jármű áthaladt a Max Q-n, vagyis azon a repülési ponton, ahol a rakétát a legnagyobb aerodinamikai terhelés éri.

A start utáni első nagy mérföldkő a fokozatszétválás volt. A Super Heavy főhajtómű-leállítási szekvenciája során a gyorsítórakéta legtöbb hajtóműve leállt, majd a felső Starship fokozat levált róla. A SpaceX itt az úgynevezett hot staging eljárást alkalmazta: a felső fokozat hajtóművei még a szétválási folyamat részeként gyulladnak be, és saját tolóerejükkel távolítják el a Starshipet a Super Heavy boostertől.

A CNN élő tudósítása szerint a fokozatszétválás után a Starship tovább emelkedett, ám a felső fokozat egyik hajtóműve – a beszámolók szerint egy vákuumra optimalizált Raptor – a vártnál korábban leállt. Emiatt a SpaceX először óvatosan járt el, és a közvetítésben elhangzott, hogy csak akkor vállalják az orbitális pályára állást, ha a jármű állapota megfelelőnek látszik.

A mérnöki értékelés végül kedvező eredményt hozott. A SpaceX arra jutott, hogy a későbbi fékezőmanőverhez szükséges hajtóművek működőképesek, ezért engedélyezte a pályára állító hajtóműgyújtást. Ez volt a repülés történelmi pontja:

a Starship először nem csupán szuborbitális pályán haladt, hanem Föld körüli pályára állt.

A Super Heavy visszatért a tenger felé, de nem volt hibátlan a manőver

A Super Heavy gyorsítórakéta a szétválás után megkezdte visszatérési szakaszát, de a SpaceX ezen a repülésen nem próbálta meg elkapni a boostert az indítótorony mechanikus karjaival. A gyorsítórakéta ehelyett a Mexikói-öböl térségébe tartott, ahol irányított tengeri leszállási kísérletet hajtott végre.

A CNN tudósítása szerint a visszatérő manővernél (boostback burn) a Super Heavy 33 hajtóművéből csak 31 gyulladt újra; a közvetítések alapján az sem volt azonnal egyértelmű, mennyire volt lágy a tengeri leszállás. Ez azért fontos részlet, mert a Starship-rendszer hosszú távú üzleti és műszaki ígérete a gyors újrahasználhatóság. A SpaceX célja, hogy

idővel ne csak a Super Heavy booster, hanem maga a felső Starship űrhajó is visszatérjen, újratölthető legyen, majd rövid időn belül ismét repülhessen.

A mostani booster-manővert ezért nem érdemes önmagában teljes sikernek vagy kudarcnak nevezni. A fontosabb kérdés az, hogy a SpaceX milyen adatokat nyert a hajtóművek újragyújtásáról, a visszatérési pálya pontosságáról, a szerkezeti terhelésekről és a végső tengeri leszállási profilról.

Huszonhat Starlink V3 műholdat vitt magával a Starship

A küldetés egyik gyakorlati célja 26 darab Starlink V3 műhold telepítése volt. Az AP szerint a Starship ezzel nemcsak technológiai tesztrepülést hajt végre, hanem a SpaceX műholdas internethálózatának következő generációját is elkezdi pályára juttatni.

A műholdak leválasztása nem azt jelenti, hogy azok azonnal a végleges üzemi pályájukon kezdenek működni. A Starlink V3 egységek alacsonyabb pályán válnak le a Starshipről, majd saját fedélzeti hajtóműveikkel emelkednek tovább a kijelölt működési magasságba. Ezt követik az ellenőrzések, a kommunikációs rendszerek aktiválása és a hálózati integráció. A kereskedelmi szolgáltatásba állás ezért nem a leválás pillanatában történik meg.

A Starlink V3 generáció jelentős kapacitásnövekedést hozhat a SpaceX műholdas internetszolgáltatásában. A CNN által idézett SpaceX-közvetítés szerint az új műholdak nagyjából tízszeres letöltési és huszonkétszeres feltöltési kapacitásjavulást jelenthetnek a második generációs Starlinkekhez képest. A vállalat tervezési célértékei alapján egy Starlink V3 műhold nagyságrendileg 1 terabit/másodperc letöltési kapacitásra készülhet, így a mostani, 26 műholdból álló csomag névleges szinten

akár körülbelül 26 terabit/másodperc új downlink-kapacitást is jelenthet a konstelláció számára.

A műholdak elhelyezése is a Starship méretéhez igazodik. A Starlink V3 egységek laposan, egymásra rétegezve utaznak a Starship rakterében, majd egy keskeny nyíláson keresztül hagyják el a járművet. A CNN ezt a mechanizmust egy csúcstechnológiás cukorkiadóhoz hasonlította, ami jól érzékelteti, hogy a Starshipet eleve nagy tömegű, sorozatos műholdtelepítésekre tervezték.

Három műhold a Starship hővédő pajzsát is figyeli

A mostani Starlink V3 csomag nemcsak internetszolgáltatási szempontból fontos. A CNN által idézett SpaceX-közlés szerint a 26 műhold közül három kamerarendszert is hordoz, amelyek a Starship hővédő pajzsáról készítenek felvételeket. A cél az, hogy a mérnökök részletesebb képet kapjanak arról, milyen állapotban van a hővédő rendszer egy olyan repülés során, amely már valódi orbitális pályát és visszatérést céloz.

Ez kulcsfontosságú fejlesztési terület. A Starship felső fokozatának a légköri visszatéréskor rendkívüli hő- és mechanikai terhelést kell elviselnie, miközben a jármű mintegy 28 000 kilométer/órás sebességről lassul. A hővédő pajzsnak ráadásul nem egyszeri használatra kell alkalmasnak lennie: a SpaceX hosszú távú célja az, hogy a Starshipet gyorsan és ismételten újra lehessen használni.

A kamerás megfigyelés ezért közvetlenül kapcsolódik a következő nagy fejlesztési lépéshez. Ahhoz, hogy a SpaceX egyszer a felső Starshipet is az indítótoronynál, mechanikus karokkal fogja el, pontosan tudnia kell, milyen állapotban van a hővédő pajzs a visszatérés után, és mennyire lehet gyorsan újrarepülésre előkészíteni a járművet.

Miért más ez a repülés, mint az eddigi Starship-tesztek?

A mostani küldetés jelentőségét nem az adja, hogy a Starship egyszerűen magasabbra repült volna, mint korábban. A szakmai különbség az orbitális pályára állásban van. A korábbi szuborbitális repülések esetében a jármű pályája eleve úgy volt megtervezve, hogy a Starship további manőver nélkül is visszatérjen a légkörbe. Ez biztonsági szempontból kedvezőbb tesztprofil, mert ha egy későbbi hajtómű-begyújtás elmarad, a jármű akkor sem marad tartósan pályán.

Egy orbitális repülés ezzel szemben más kockázati kategória.

Ha a Starship egyszer Föld körüli pályára áll, a biztonságos visszatéréshez megbízható fékezőmanőverre van szükség. Éppen ezért volt fontos, hogy a SpaceX a felső fokozat hajtóműproblémája után külön értékelje: rendelkezésre állnak-e azok a rendszerek, amelyekkel a jármű a küldetés végén elhagyhatja a pályát és beléphet a légkörbe.

A repülési terv szerint a Starship több órát tölt Föld körüli pályán, nagyjából hat keringést hajt végre, majd pályaelhagyó manőverrel visszatérési pályára áll. A légköri belépés és a Csendes-óceánra, Chile nyugati partjai közelébe tervezett vízre szállás lesz a küldetés következő nagy próbája. A teljes siker mérlege csak ezek után vonható meg.

A világ legerősebb hordozórakétája

A Starship-rendszer két fő részből áll: az alsó Super Heavy gyorsítórakétából és a felső Starship űrhajóból.

A teljes rendszer körülbelül 124 méter magas és 9 méter átmérőjű.

A Super Heavy 33 Raptor-hajtóművel indul, a felső Starship pedig hat hajtóművet használ: három tengerszinti és három vákuumra optimalizált Raptort.

A SpaceX jelenlegi adatai szerint a Super Heavy indításkori tolóereje mintegy 18 millió font-erő, vagyis nagyjából 80 meganewton. Ez több mint kétszerese a Saturn V holdrakéta körülbelül 34,5 meganewtonos indításkori tolóerejének, így a Starship a valaha épített legerősebb hordozórakéták közé tartozik.

A rendszer folyékony oxigént és folyékony metánt használ hajtóanyagként. Újrahasznosítható konfigurációban 100 tonna feletti hasznos teher alacsony Föld körüli pályára juttatására tervezték. Ez a kapacitás nemcsak a Starlink műholdhálózat bővítése miatt fontos, hanem a NASA Artemis-programja szempontjából is, amelyben a SpaceX a Starship egyik változatát holdi leszállóegységként fejleszti.

A mérföldkő már megvan, de a küldetés még nincs lezárva

A Starship első Föld körüli pályára állása önmagában is történelmi eredmény a SpaceX számára. A vállalat ezzel túllépett a korábbi szuborbitális tesztek szakaszán, és megkezdte annak igazolását, hogy a rendszer alkalmas lehet rendszeres orbitális műveletekre, nagy tömegű műholdtelepítésekre és később emberes holdi küldetések kiszolgálására is.

A cikk megjelenésekor azonban a teszt legkockázatosabb szakasza még hátravan. A Starshipnek bizonyítania kell, hogy végre tudja hajtani a fékezőmanővert, képes túlélni a légköri visszatérés hőterhelését, majd irányított módon vízre tud szállni a Csendes-óceánon. A hétfői repülés teljes értékelését ezért nem a pályára állás ténye önmagában, hanem az orbitális szakasz, a deorbit manőver, a hővédő pajzs teljesítménye és a vízre szállás (angolul: splashdown) együttes eredménye határozza majd meg.

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