Elromlott a hangulat, estek az amerikai tőzsdék

Esnek az amerikai tőzsdék, miután a kötvényhozamok ismét emelkednek, a tízéves kötvényhozam 5,2 százalék fölé emelkedett. Bár volt napközben egy felrántés, az irányadó indexek továbbra is a pénteki záróérték alatt állnak:

a Dow 0,5 százalékos, az S&P 500 0,6 százalékos, a Nasdaq 0,7 százalékos mínuszban jár.