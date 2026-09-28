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Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
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Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Portfolio
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A magyar tőzsde emelkedéssel nyitotta a napot, a BUX-index 0,4 százalékos pluszban van. Az index mindhárom fontosabb mozgóátlaga felett tartózkodik, ami egyértelműen emelkedő trendet jelez. A blue chipek közül a Mol emelkedett a legtöbbet 1,2 százalékkal, míg az OTP minimális mínuszban indított.

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A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékos pluszban áll, így jelenleg 151 893 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Mol árfolyama 1,2 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama 0,8 százalékos pluszban van, a Richter árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb, míg az OTP árfolyama 0,1 százalékkal került lejjebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és a Masterplast teljesít, míg a leggyengébben az Akko és a Duna House indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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