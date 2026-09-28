Erdogan szerint nincs veszélyben a török pénzügyi rendszer

Recep Tayyip Erdogan török elnök a hétfői kabinetülést követően arról biztosította a közvéleményt, hogy a befektetési alapok felszámolása körül kialakult válság nem jelent kockázatot a török pénzügyi rendszerre.

Erdogan hangsúlyozta, hogy a kormány mindent megtesz a szükséges intézkedések gyors meghozatala érdekében. Szavai különös súlyt kaptak azt követően, hogy a kormánypárt egyik vezető politikusa lemondott a folyamatban lévő vizsgálat közepette. Az elnök leszögezte, hogy nem hagyják, hogy piaci manipulációval vagy tőzsdei játszmákkal sértsék az emberek jogait.

A török államfő ellenállónak nevezte az ország tőkepiacait, és kijelentette, hogy Törökország túl fog jutni ezen a nehézségen. Bejelentette egyúttal, hogy kedden a gazdasági csapatával és az érintett intézmények képviselőivel egyeztet a további teendőkről.

Forrás: Reuters

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