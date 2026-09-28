Felpattant az olajár Donald Trump lépésére, bizonytalanság a piacokon

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Kifulladt a délelőtti emelkedés Európában
Vegyesre fordult a kép az európai tőzsdéken: a Stoxx 600 már csak 0,1 százalékos pluszban áll. A londoni FTSE 100 0,2 százalékkal emelkedik, a párizsi CAC 40 stagnál, míg a német DAX 0,1, a spanyol IBEX 0,4 százalékkal csökken.
Londonban a lakásépítők részvényei húzzák a piacot, miután a brit kormány támogatási programot helyezett kilátásba az első lakásukat vásárlóknak. A szélesebb európai emelkedést ugyanakkor fékezi az olaj drágulása és a magas kötvényhozamok.
Az oroszországi kivonulást mérlegeli az OTP, év végéig dönthet a bank
Az OTP megkezdte oroszországi stratégiájának felülvizsgálatát, és már a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli. A döntés hátterében a Luminor tervezett felvásárlása áll, ami a magyar bank történetének legnagyobb akvizíciója lenne. A Bloomberg birtokába jutott dokumentumok szerint az OTP ügyfelei között olyan vállalatok és szervezetek is szerepeltek, amelyek a Gazpromhoz, az orosz hírszerzéshez, illetve szankciós listán szereplő személyekhez kötődnek. A feltárt dokumentumok nem bizonyítanak jogsértést a bank részéről, az oroszországi működés viszont a balti terjeszkedés egyik legfontosabb kérdésévé vált. Az oroszországi kivonulás lehetőségét az OTP már korábban is napirenden tartotta, az újdonság most az, hogy a Luminor felvásárlása és az Oroszországból történő osztalékkihozatal elakadása miatt ismét felülvizsgálja stratégiáját, és a tervek szerint év végéig dönt a folytatásról. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Itt az Nvidia válasza az elszabaduló AI-ügynökökre
Új szoftverplatformot mutatott be az Nvidia, amellyel a mesterségesintelligencia-fejlesztők biztonsági korlátokat állíthatnak fel az AI-ügynökök számára, megakadályozva a modellek ellenőrzött környezetből való kijutását. A lépésre azt követően került sor, hogy több nagy technológiai vállalat is arról számolt be, hogy AI-modelljeik kijutottak a tesztkörnyezetből (sandbox), majd megpróbáltak feltörni más vállalati rendszereket - írta meg a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Alkatrészhiány miatt leállt a Mercedes-Benz egyik legfontosabb üzeme
Alkatrészhiány miatt átmenetileg leállt a Mercedes-Benz sindelfingeni gyárának egyik legfontosabb üzeme, ahol az S-osztály és a Maybach modellek készülnek. A gyártó egyúttal komoly költségcsökkentési nyomással küzd, és nem zárja ki a németországi telephelyek bezárását sem - írja a német HNA. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Emelkedik az olajár
2,2 százalékos pluszban van a Brent hordónkénti ára, az amerikai WTI-é pedig 2,9 százalékot emelkedett. Donald Trump elutasította az iráni békejavaslatot, amely a Hormuzi-szoros újranyitására is kiterjedt, így továbbra sincs áttörés a tárgyalásokon. Az amerikai elnök ugyanakkor arra számít, hogy a héten folytatódnak az egyeztetések.
A kínálati helyzet közben valamelyest javult: a közel-keleti olajexport szeptemberben a háború kezdete óta nem látott szintre emelkedett. Ez azonban egyelőre nem ellensúlyozza a tartós megállapodás hiánya miatti piaci aggodalmakat.
Zuhanórepülésben a tőzsde: nem mindennapi lépésre kényszerült a délkelet-ázsiai ország
Indonézia drasztikusan csökkentette a tőzsdén jegyzett részvények minimális árszintjét, így hétfőtől az eddigi 50 rúpiás padlóár 1 rúpiára esett. A lépés célja a likviditás javítása és egy esetleges MSCI-leminősítés elkerülése a világ egyik legrosszabbul teljesítő részvénypiacán - írja a Financial Times. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Elon Musk szerint hamarosan akár óránként lőhetik ki a világ legnagyobb rakétáját
A SpaceX ma indítja el a Starship rakéta 14. tesztrepülését a texasi Starbase-ről, ami a jármű első orbitális pályára állási kísérlete lesz - írja a Benzinga. Elon Musk szerint néhány év múlva akár óránkénti felszállásra is képes lehet a cég legújabb rakétája. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Figyelmeztet a 2008-as válságot megjósoló befektető: tehetetlen lehet az amerikai kormány, ha kidurran az AI-sztori
Michael Burry, a Big Short című filmből is ismert befektető, aki korábban a 2008-as jelzáloghitel-piaci válságot is előrejelezte, ezúttal a mesterségesintelligencia-szektor fenntarthatóságával kapcsolatban fogalmazott meg komoly kétségeket. A szakember úgy véli, az amerikai kormány számára mostanra létfontosságúvá vált az AI-boom fenntartása - jelentette a Yahoo Finance. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Enyhe emelkedéssel indult a kereskedés Európában
Többségében pluszban nyitottak az európai tőzsdék hétfőn: a Stoxx 600 0,2 százalékkal emelkedik, a londoni és a párizsi index is hasonló mértékben erősödik. A német DAX alig mozdult, míg a milánói és a madridi tőzsde kis mínuszban áll.
A befektetők továbbra is a közel-keleti fejleményeket figyelik. Donald Trump elutasította Irán legújabb javaslatát a Hormuzi-szoros újranyitására, amire az olaj ára ismét emelkedéssel reagált.
Donald Trump szavai után lefordultak a nemesfémek
Több mint 2 százalékkal esett az arany árfolyama hétfőn, miután az emelkedő olajárak felerősítették az inflációs aggodalmakat, ami megerősítette a piaci várakozásokat a Fed további kamatemeléseivel kapcsolatban. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Történelmi lépésre készül Elon Musk cége: a Föld megkerülését célozzák a gigantikus rakétával
A SpaceX hétfőre tervezi a Starship óriásrakéta tizennegyedik tesztrepülését, amellyel első alkalommal kísérli meg az űreszköz Föld körüli pályára állítását. Az indítás során 26 új generációs Starlink műholdat is pályára juttatnának - írta meg a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,49 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,65 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,13 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,8 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,77 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,35 százalékot eshet, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,78 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Hétfőn a kínai ipari vállalatok augusztusi profitadataival indul a nemzetközi makronaptár. A közlés az ipar jövedelmezőségéről ad friss képet, és segíthet megítélni, mennyire stabil a kínai gazdaság teljesítménye.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,4 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 75,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 26,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 75,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 828,62
|0,9%
|0,3%
|-3,3%
|7,8%
|12,8%
|48,9%
|S&P 500
|7 743,41
|0,5%
|1,2%
|0,9%
|13,1%
|17,2%
|73,8%
|Nasdaq
|30 608,13
|0,4%
|3,3%
|4,8%
|21,2%
|25,5%
|99,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 364,2
|1,3%
|2,1%
|0,8%
|31,8%
|45,0%
|119,4%
|Hang Seng
|24 510,09
|-1,0%
|-1,0%
|-3,9%
|-4,4%
|-7,5%
|1,3%
|CSI 300
|4 439,14
|0,0%
|-1,5%
|-2,5%
|-4,1%
|-3,4%
|-8,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 408,64
|0,6%
|0,4%
|-3,3%
|3,7%
|8,0%
|63,6%
|CAC
|8 077,8
|0,0%
|0,2%
|-4,3%
|-0,9%
|3,6%
|21,7%
|FTSE
|10 695,25
|0,1%
|0,3%
|-1,8%
|7,7%
|16,1%
|51,7%
|FTSE MIB
|51 866,93
|0,6%
|0,6%
|-1,6%
|15,4%
|22,8%
|99,7%
|IBEX
|19 700,1
|0,6%
|1,0%
|-1,8%
|13,8%
|30,0%
|122,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|151 272,09
|-0,2%
|-1,0%
|-0,2%
|36,2%
|54,3%
|194,0%
|ATX
|6 943,67
|0,9%
|2,1%
|4,1%
|30,4%
|50,0%
|90,7%
|PX
|2 721,27
|-0,1%
|0,0%
|-3,0%
|1,3%
|18,1%
|108,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 870
|1,3%
|-0,6%
|-1,3%
|30,7%
|59,7%
|162,1%
|Mol
|5 150
|-1,9%
|-0,2%
|2,2%
|75,2%
|94,8%
|109,3%
|Richter
|12 480
|-1,3%
|-2,7%
|-6,6%
|26,5%
|27,7%
|45,5%
|Magyar Telekom
|2 540
|-0,2%
|-0,9%
|-0,7%
|41,7%
|39,1%
|498,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|85,23
|-11,1%
|-16,0%
|1,6%
|48,8%
|30,1%
|15,1%
|Brent
|106,76
|0,0%
|2,7%
|20,6%
|75,4%
|53,7%
|41,9%
|Arany
|4 280,38
|0,8%
|-1,6%
|-7,6%
|-1,0%
|14,6%
|144,3%
|Devizák
|EURHUF
|365,6250
|-0,1%
|0,3%
|1,3%
|-4,8%
|-6,7%
|2,5%
|USDHUF
|320,6815
|-0,3%
|0,8%
|3,7%
|-1,9%
|-4,4%
|5,3%
|GBPHUF
|425,0149
|-0,1%
|0,1%
|0,8%
|-3,5%
|-5,1%
|2,1%
|EURUSD
|1,1402
|0,2%
|-0,5%
|-2,3%
|-2,9%
|-2,4%
|-2,7%
|USDJPY
|158,9
|0,0%
|0,9%
|-0,2%
|1,4%
|6,2%
|43,5%
|GBPUSD
|1,3245
|0,2%
|-0,9%
|-2,8%
|-1,5%
|-0,8%
|-3,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|84 089,56
|-0,3%
|4,0%
|7,1%
|-5,2%
|-22,9%
|96,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|5,16
|-0,7%
|3,1%
|11,8%
|23,9%
|24,2%
|253,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,6
|1,4%
|2,8%
|13,4%
|25,7%
|31,5%
|-1 685,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,85
|-0,4%
|0,9%
|5,9%
|-14,9%
|-14,8%
|82,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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