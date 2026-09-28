Felpattant az olajár Donald Trump lépésére, bizonytalanság a piacokon

Vegyesre fordult a kép az európai tőzsdéken: a Stoxx 600 már csak 0,1 százalékos pluszban áll. A londoni FTSE 100 0,2 százalékkal emelkedik, a párizsi CAC 40 stagnál, míg a német DAX 0,1, a spanyol IBEX 0,4 százalékkal csökken.

Londonban a lakásépítők részvényei húzzák a piacot, miután a brit kormány támogatási programot helyezett kilátásba az első lakásukat vásárlóknak. A szélesebb európai emelkedést ugyanakkor fékezi az olaj drágulása és a magas kötvényhozamok.