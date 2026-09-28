Figyelmeztet a 2008-as válságot megjósoló befektető: tehetetlen lehet az amerikai kormány, ha kidurran az AI-sztori

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Burry egy nemrégiben közzétett Substack-bejegyzésében kifejtette, hogy a Trump-kormányzat pontosan tisztában van a helyzettel,

hiszen az AI-narratíva és az ahhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások tartják egyben az amerikai gazdaságot.

A befektető szerint Washington nem engedheti meg magának a folyamat meggyengülését, miközben azt is megkérdőjelezte, hogy az amerikai vezetésnek van-e egyáltalán eszköze egy esetleges visszaesés megakadályozására.

A Trump-kormányzat nemzeti prioritásként kezeli az Egyesült Államok vezető szerepének megőrzését a mesterséges intelligencia területén. A kabinet szorgalmazza az AI gyorsabb integrációját a kormányzati és nemzetbiztonsági szférában, a hazai kapacitásokat biztosító számítástechnikai infrastruktúra bővítését, valamint a Kínával szembeni technológiai előny megőrzését, ami magában foglalja a fejlett AI-rendszerek katonai és hírszerzési alkalmazását is.

Burry eközben short pozíciókat vett fel az AI-szektor több meghatározó szereplőjére. A legutóbb nyilvánosságra hozott adatok alapján short ügyleteket kötött az Oracle, a Palantir, a Nebius, az Nvidia, az iShares Semiconductor ETF, a Micron és a CoreWeave papírjaira, amelyek közül az Oracle, a Palantir és a Nebius jelenti a legnagyobb tétet. A befektető régóta kételkedik abban, hogy az Nvidia chipjeire, a nagy felhőszolgáltatók adatközpontjaira, valamint az OpenAI-hoz és az Anthropichoz hasonló vállalatokra épülő AI-beruházási ciklus fenntartható módon támogathatja a gazdaságot anélkül, hogy végül pénzügyi válságba torkollna.

Burry úgy véli, az amerikai kormány a modern történelem legrosszabb helyzetében van egy esetleges pénzügyi vagy adósságválság kezelésére, mivel rendkívül kevés hatékony eszköz maradt a kezében. Mindez különösen súlyos figyelmeztetés annak fényében, hogy a nagy technológiai vállalatok továbbra is rekordösszegeket fektetnek AI-adatközpontokba, a félvezetőgyártók és az AI-infrastruktúra részvényei példátlan szárnyaláson vannak túl, miközben az Anthropic és az OpenAI tőzsdei bevezetése a piac történetének legnagyobb elsődleges nyilvános részvénykibocsátásai (IPO) közé tartozhat.

Címlapkép forrása: Portfolio