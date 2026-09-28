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Figyelmeztetés érkezett: a mesterséges intelligencia sem fogja megállítani az inflációt
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Figyelmeztetés érkezett: a mesterséges intelligencia sem fogja megállítani az inflációt

Portfolio
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Lisa Cook, a Fed kormányzója arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligenciától várt termelékenységnövekedés nem lesz elegendő a közeljövőben várható áremelkedési nyomás ellensúlyozására, így az inflációs hatások az idei év második felében tovább gyűrűzhetnek a gazdaságban - írja a Bloomberg.

Cook egy oaklandi rendezvényen hangsúlyozta, hogy a jegybank e havi kamatemeléséről szóló egyhangú döntés szükséges lépés volt a tartósan magas infláció kezelésére. A Fed a hónap elején 25 bázispontos kamatemelésről határozott, a döntéshozók medián-előrejelzése szerint pedig az év végéig legalább még egy emelés várható. Kevin Warsh, a Fed elnöke szerint a lépés célja az volt, hogy közelebb hozzák az inflációt a jegybank kétszázalékos céljához.

A Fed tisztségviselője szerint az adatközpontokba irányuló hatalmas beruházások már most is fokozzák a versenyt az olyan közös erőforrásokért, mint az energia és az építőipari munkaerő, az elmúlt egy évben az áram- és vízköltségek nagyjából 5 százalékkal emelkedtek. Miközben a vállalatok a beígért mintegy 2000 milliárd dolláros tőkének egyelőre csak a töredékét költötték el,

az AI-boom által hajtott részvénypiaci emelkedés a fogyasztói kiadásokat is ösztönzi, ami további áremelkedési nyomást jelenthet.

Cook elismerte, hogy a termelékenységnövekedés a következő néhány évben mérsékelt dezinflációs hatást hozhat, de úgy véli, ez nem érkezik meg időben ahhoz, hogy ellensúlyozza az idén erődöső inflációs nyomást. Hozzátette, hogy jelentős bizonytalanság övezi, mikor és hogyan fejthetik ki hatásukat ezek a folyamatok, így a kérdés további kutatást igényel.

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A pénzpiacokon a határidős jegyzések jelenleg mintegy 70 százalékos valószínűséget áraznak egy októberi újabb kamatemelésre. A Fed tisztségviselőinek legutóbbi nyilvános megszólalásai is a gazdasági lendület fennmaradását és a munkaerőpiac erejét emelték ki a további szigorítás indokaként.

Cook a munkaerőpiac helyzetéről azt mondta, hogy az jól felkészült a kamatemelésekre: a munkanélküliség csökkenő tendenciát mutat, a többi mutató pedig arra utal, hogy a munkaerőpiac nagyjából egyensúlyban van, és fokozatosan javul. A szélesebb körű gazdasági növekedési adatok szintén ezt a képet erősítik, a gazdaság ugyanis az elmúlt évben figyelemreméltóan ellenállónak bizonyult.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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