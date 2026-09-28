Hol vannak most az izgalmas lehetőségek a tőzsdén? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja

2026. október 7-én a Hotel InterContinental Budapest ad otthont a Portfolio Befektetési Klubnak, ahol a szakma kiválóságai gyűlnek össze, hogy irányt mutassanak a gyorsan változó gazdasági környezetben. Ne habozzon, tekintse meg a részletes programot és az előadók listáját, és biztosítsa helyét a rendezvényen még ma!
Rendkívül izgalmas és kihívásokkal teli időszakot élünk a pénzügyi piacokon. Az állampapírok dominanciája és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai részvények szárnyalása hosszú időre meghatározta a befektetői portfóliókat, ám a lapokat most újraosztják. A fokozódó geopolitikai feszültségek, az olajpiac kiszámíthatatlan turbulenciái és a hazai BUX index történelmi, többéves menetelése mind arra kényszerítik a piaci szereplőket, hogy feltegyék a kérdést:
merre tovább, mely eszközosztályokban rejtőzik még valódi növekedési potenciál?
A Portfolio Befektetési Klub szakmai partnerségben az MBH Befektetési Bank elismert szakértőivel ezekre a kérdésekre keresi a választ. A rendezvény során részletesen górcső alá vesszük a részvénypiacok, a devizák és a különféle alternatív eszközosztályok aktuális kilátásait. A résztvevők első kézből kaphatnak elemzéseket arról, hogy tartható-e a hazai tőzsde lendülete, és milyen kézzelfogható lehetőségeket tartogat az AI-őrületen túli világ.
Ez az exkluzív szakmai fórum kiváló lehetőséget biztosít a banki, biztosítási és alapkezelői szektor vezetőinek, privátbankároknak, vagyonkezelőknek, valamint a tudatos magánbefektetőknek arra, hogy frissítsék stratégiájukat és választ kapjanak a 2026-os év legfontosabb dilemmáira. Az előadások és kerekasztal-beszélgetések mellett a résztvevők értékes kapcsolatokat építhetnek a szakma döntéshozóival a rendezvényen.
Fókuszban a legforróbb befektetési témák
Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a legégetőbb kérdéseket és kulcsfontosságú területeket, amelyek meghatározzák majd a klubnap szakmai vitáit és előadásait:
- A geopolitikai feszültségek hatása a részvénypiacokra
- Olajpiaci turbulenciák és hatásuk a befektetésekre
- Meddig tarthat az AI lendülete?
- Részvények a tech szektoron túl – hol vannak az új lehetőségek?
- Mi van az állampapírokon túl?
- Csúcson a BUX – Folytatódhat a többéves menetelés?
- Forint vagy deviza? Az eurókonvergencia hatása a befektetésekre
- A hazai befektetők legnagyobb dilemmái 2026-ban
Akik elhozzák a legfrissebb piaci elemzéseket
A rendezvényen az MBH Befektetési Bank legelismertebb elemzői és piaci szakértői osztják meg exkluzív várakozásaikat és stratégiai javaslataikat a hallgatósággal. (A részletes előadói lista és a pontos programbeosztás a rendezvény hivatalos weboldalán érhető el.)
A regisztráció részleteivel kapcsolatban kérjük, látogasson el az esemény hivatalos weboldalára, ahol néhány egyszerű lépésben biztosíthatja helyét a konferenciára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Olyan lépésre készül Donald Trump, amely óriási pofont jelenthet Európának
Ezt még a Fehér Ház is kétszer átgondolja.
Nem ússzák meg a külföldi vállalatok: újabb ismert világmárkát vont ellenőrzése alá Oroszország
91 áruház került orosz állami felügyelet alá.
A ferencvárosi tömbrehabilitációtól a Bosnyák téri falanszterig: hol siklott ki a hazai városfejlesztés?
Kitérünk a BudaPart projekt tanulságaira is.
Mennyit érhet az OTP részvénye az orosz piac nélkül? - Kiszámolta a Concorde
A mai hírt kommentálta az elemző.
Veszélyes szállítmány siklott ki Budapesten: megbénult a vasúti közlekedés több fontos szakaszon
Jelentős korlátozások, késések következnek.
Tárgyalt az oroszokkal Európa legerősebb hatalma - Hatalmas dráma lett a vége
Egyik fél sem örül annak, ami ebből kisült.
Rendőrök lepték el a parlamentet? Bejelentést tett az ORFK - Ez történik valójában
Intézkednek a vagyonvisszaszerzési hivatal felkérésére, de nem a Parlamentnél.
Mi lesz az év végén az 5%-os lakásáfával?
Alapvetően az új építésű lakások értékesítése 5 százalékos áfa mellett történhet meg 2026. december 31-ig. A közeljövőben dönt a kormány ezen intézkedés sorsáról. A Bankmonitor sza
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Új lakást venne? Mutatjuk az akciós kínálatot (x)
Árkedvezményt és rugalmas fizetési feltételeket kínál a Cordia.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kritikus szintre került a forint, de már látni, mi dönti el az árfolyam sorsát
Merre indul majd?
2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?
5 százalék felett tízéves hozam.
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.