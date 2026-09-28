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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

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Hétfőn sem változtak az üzemanyagárak a pénteki országos átlagokhoz képest, írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így az új hét is a múlt héten kialakult árakon indul.

A hét elején a friss országos átlagárak:

  • 95-ös benzin: 636 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
bendizma
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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Címlapkép forrása: Shutterstock

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