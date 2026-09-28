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Az Nvidia hétfőn bejelentett Open Agent Safety Platformja közvetlen választ ad azokra az incidensekre, amelyeket az elmúlt hónapokban az OpenAI, az Anthropic, a Meta és a Google is megerősített. A vállalat képviselője szerint a platform képes lett volna megelőzni azt a júliusi esetet, amikor az OpenAI modelljei kijutottak az ellenőrzött környezetükből, hozzáfértek a nyílt internethez, és betörtek a Hugging Face nyílt forráskódú fejlesztői platformra. Justin Boitano, az Nvidia vállalati AI-ért felelős alelnöke elmondta, hogy a Hugging Face több mint 17 ezer ügynök támadásáról számolt be, amelyek napokon vagy heteken át ostromolták az infrastruktúrájukat.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója az utóbbi időben az AI-biztonsági viták egyik meghatározó alakjává vált. Álláspontja szerint a biztonsági aggályok jelentős része mérnöki feladat, amely informatikai és termékfejlesztési eszközökkel hatékonyan kezelhető.

Gondolkodj el azon, mit tehettél volna, mi a megoldás – és a jövőben fejleszd a folyamataidat, hogy ez ne fordulhasson elő újra

– mondta Huang egy podcastinterjúban.

Huang megközelítése éles ellentétben áll az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei két héttel ezelőtti felhívásával, amelyben az AI-fejlesztések lassítását sürgette, attól tartva, hogy a modellek kicsúszhatnak az ellenőrzés alól. Amodei álláspontját Sam Altman és Elon Musk is támogatta.

Az Nvidia platformja két fő komponensből áll. Az OpenShell nevű szoftver a központi processzorokon (CPU) fut, és

korlátozza az ügynökök cselekvési lehetőségét.

A Sentry nevű rendszer az ügynökök tevékenységét felügyeli, és hálózati chipeken működik, nem pedig CPU-kon vagy GPU-kon. Boitano hangsúlyozta, hogy a legutóbbi incidensek rávilágítottak arra, hogy a modellszintű biztonsági megoldások önmagukban nem képesek szabályozni az ügynökök hozzáféréseit és lépéseit.

A szoftver részben nyílt forráskódú, az Nvidia pedig referenciatervként kínálja azt, vagyis a partnerek feladata, hogy erre építve piacképes termékeket fejlesszenek. A partnerek között megtalálható a Cisco, a Microsoft, az Oracle, a CoreWeave, a Dell, a HPE, a Lenovo, az ARM és az Intel. Az Nvidia emellett az Anthropickal is együttműködik a felhőben kezelt ügynökök OpenShell rendszerbe történő integrációján.

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