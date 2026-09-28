25°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Kinyitja a pénzcsapot az egyik legnagyobb európai olajcég, örülhetnek a részvényesek
Üzlet

Kinyitja a pénzcsapot az egyik legnagyobb európai olajcég, örülhetnek a részvényesek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A TotalEnergies jelentősen megemelte a negyedik negyedévre vonatkozó részvény-visszavásárlási célösszegét, és az évtized végéig évi több mint 5 százalékos osztalékemelést ígért, kihasználva a magas olaj- és gázárak nyújtotta kedvező piaci környezetet - számolt be a Financial Times.

A vállalat hétfőn, Patrick Pouyanné elnök-vezérigazgató stratégiai tájékoztatója előtt jelentette be, hogy a negyedik negyedévben 2,5 milliárd dollár, 2027 első negyedévében pedig 2–2,5 milliárd dollár értékben tervez részvényeket visszavásárolni. Ez jelentős növekedés a harmadik negyedévi 1,5 milliárd dollárhoz képest, és éles fordulatot mutat a tavalyi év végéhez viszonyítva, amikor a társaság – szektortársaihoz hasonlóan – még óvatosabb kilátásokat fogalmazott meg és alacsonyabb hozamokra figyelmeztetett. A Brent típusú kőolaj ára akkoriban hordónként 70 dollár alatt mozgott, míg jelenleg 100 dollár felett jár.

Bár a TotalEnergies olaj- és gázkitermelését negatívan érintette a februárban kirobbant iráni–amerikai háború, a magas energiaárak és a kedvező finomítói marzsok – a más régiókban bővülő termeléssel kiegészülve – komoly teljesítménynövekedést biztosítottak a vállalatnak.

A cégcsoport 2026 és 2030 között évente több mint 5 százalékos osztalékemeléssel számol, emellett a szabad cash-flow erőteljes bővülését és az adósságállomány csökkentését tervezi.

A TotalEnergies várakozásai szerint a megújuló energiákra való átállás felpörgeti a villamosenergia-termelést, amely 2030-ra a vállalat teljes energiamixének 20 százalékát adja majd.

Még több Üzlet

Ütik az OTP-t - Mi történik a tőzsdéken?

Leigazolta egy tőzsdei cég vezérét a Meta, rögtön beszakadt az árfolyam

Az AI-hozzáférés is geopolitikai kockázattá vált

Ebben a cikkben részletesen foglalkoztunk a magas osztalékhozamot kínáló olajrészvényekkel.

A bejelentés politikailag is érzékeny időszakban született, hiszen az üzemanyagárak emelkedése miatt a francia ellenzéki pártok extraprofitadó kivetését követelik az energiavállalatokra. A francia kormány egyelőre célzott intézkedésekkel támogatja az ingázókat és az alacsony jövedelműeket, a szektort sújtó különadó bevezetésétől azonban eddig elzárkózott. A TotalEnergies hónapok óta kedvezményes üzemanyagárakat alkalmaz saját töltőállomásain a kritikák tompítása érdekében, ám ez a lépés kiváltotta a többi piaci szereplő tiltakozását.

A vállalat az elkövetkező években több új cseppfolyósítottföldgáz-projektet (LNG) indít el, emellett bővíti olajipari beruházásait Namíbiában, Líbiában, Mozambikban és Pápua Új-Guineában is, jóllehet ezek egy részét korábban biztonsági és egyéb kockázatok hátráltatták. Biraj Borkhataria, az RBC Capital Markets elemzője szerint a befektetők számára a növekedési tervek végrehajthatósága jelenti a legfőbb kérdést, figyelembe véve a projektek összetettségét.

A TotalEnergies árfolyama közel 1,3 százalékot emelkedett a bejelentés után.

BCASf1yZ

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility