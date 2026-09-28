Kinyitja a pénzcsapot az egyik legnagyobb európai olajcég, örülhetnek a részvényesek

A vállalat hétfőn, Patrick Pouyanné elnök-vezérigazgató stratégiai tájékoztatója előtt jelentette be, hogy a negyedik negyedévben 2,5 milliárd dollár, 2027 első negyedévében pedig 2–2,5 milliárd dollár értékben tervez részvényeket visszavásárolni. Ez jelentős növekedés a harmadik negyedévi 1,5 milliárd dollárhoz képest, és éles fordulatot mutat a tavalyi év végéhez viszonyítva, amikor a társaság – szektortársaihoz hasonlóan – még óvatosabb kilátásokat fogalmazott meg és alacsonyabb hozamokra figyelmeztetett. A Brent típusú kőolaj ára akkoriban hordónként 70 dollár alatt mozgott, míg jelenleg 100 dollár felett jár.

Bár a TotalEnergies olaj- és gázkitermelését negatívan érintette a februárban kirobbant iráni–amerikai háború, a magas energiaárak és a kedvező finomítói marzsok – a más régiókban bővülő termeléssel kiegészülve – komoly teljesítménynövekedést biztosítottak a vállalatnak.

A cégcsoport 2026 és 2030 között évente több mint 5 százalékos osztalékemeléssel számol, emellett a szabad cash-flow erőteljes bővülését és az adósságállomány csökkentését tervezi.

A TotalEnergies várakozásai szerint a megújuló energiákra való átállás felpörgeti a villamosenergia-termelést, amely 2030-ra a vállalat teljes energiamixének 20 százalékát adja majd.

Ebben a cikkben részletesen foglalkoztunk a magas osztalékhozamot kínáló olajrészvényekkel.

A bejelentés politikailag is érzékeny időszakban született, hiszen az üzemanyagárak emelkedése miatt a francia ellenzéki pártok extraprofitadó kivetését követelik az energiavállalatokra. A francia kormány egyelőre célzott intézkedésekkel támogatja az ingázókat és az alacsony jövedelműeket, a szektort sújtó különadó bevezetésétől azonban eddig elzárkózott. A TotalEnergies hónapok óta kedvezményes üzemanyagárakat alkalmaz saját töltőállomásain a kritikák tompítása érdekében, ám ez a lépés kiváltotta a többi piaci szereplő tiltakozását.

A vállalat az elkövetkező években több új cseppfolyósítottföldgáz-projektet (LNG) indít el, emellett bővíti olajipari beruházásait Namíbiában, Líbiában, Mozambikban és Pápua Új-Guineában is, jóllehet ezek egy részét korábban biztonsági és egyéb kockázatok hátráltatták. Biraj Borkhataria, az RBC Capital Markets elemzője szerint a befektetők számára a növekedési tervek végrehajthatósága jelenti a legfőbb kérdést, figyelembe véve a projektek összetettségét.

A TotalEnergies árfolyama közel 1,3 százalékot emelkedett a bejelentés után.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio