25°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Leigazolta egy tőzsdei cég vezérét a Meta, rögtön beszakadt az árfolyam
Üzlet

Leigazolta egy tőzsdei cég vezérét a Meta, rögtön beszakadt az árfolyam

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A MongoDB vezérigazgatója, CJ Desai a Metához igazol, a hírre pedig az adatbázis-szoftvereket fejlesztő vállalat részvényei 17 százalékot zuhantak, miközben a közösségimédia-óriás egy új vállalati platform indítását jelentette be - számolt be a CNBC.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

CJ Desai, aki még egy éve sem töltötte be a MongoDB vezérigazgatói posztját, a Meta Platforms új vállalati platformigazgatója (chief enterprise platform officer) lesz, és közvetlenül Mark Zuckerbergnek jelent majd. Desai a Meta újonnan létrehozott üzletágát, a Meta Enterprise Platformot vezeti majd, amellyel a cég a vállalati ügyfeleket és a fejlesztőket célozza meg.

A Meta közleménye szerint a platform kezdetben a teljes technológiai eszköztárat kínálja majd a vállalkozásoknak, beleértve a Muse ágenst, a Meta Business Agentet, a Muse API-t és a Muse Code-ot. A fejlesztések célja, hogy hatékonyan segítsék a vállalkozások és a fejlesztők növekedését.

A bejelentést követően a MongoDB részvényárfolyama 17 százalékot esett a nyitás előtti kereskedésben.

A cég igazgatótanácsa Dev Ittycheriát nevezte ki ideiglenes elnök-vezérigazgatónak. Ittycheria nem ismeretlen ebben a pozícióban, hiszen 11 évig vezette a vállalatot, mielőtt 2025 novemberében átadta volna a helyét Desainak.

Még több Üzlet

Ütik az OTP-t - Mi történik a tőzsdéken?

Az AI-hozzáférés is geopolitikai kockázattá vált

150 milliárd dollárért fog saját részényeket venni az Nvidia

V1t0IBJ9

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility