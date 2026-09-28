Leigazolta egy tőzsdei cég vezérét a Meta, rögtön beszakadt az árfolyam

CJ Desai, aki még egy éve sem töltötte be a MongoDB vezérigazgatói posztját, a Meta Platforms új vállalati platformigazgatója (chief enterprise platform officer) lesz, és közvetlenül Mark Zuckerbergnek jelent majd. Desai a Meta újonnan létrehozott üzletágát, a Meta Enterprise Platformot vezeti majd, amellyel a cég a vállalati ügyfeleket és a fejlesztőket célozza meg.

A Meta közleménye szerint a platform kezdetben a teljes technológiai eszköztárat kínálja majd a vállalkozásoknak, beleértve a Muse ágenst, a Meta Business Agentet, a Muse API-t és a Muse Code-ot. A fejlesztések célja, hogy hatékonyan segítsék a vállalkozások és a fejlesztők növekedését.

A bejelentést követően a MongoDB részvényárfolyama 17 százalékot esett a nyitás előtti kereskedésben.

A cég igazgatótanácsa Dev Ittycheriát nevezte ki ideiglenes elnök-vezérigazgatónak. Ittycheria nem ismeretlen ebben a pozícióban, hiszen 11 évig vezette a vállalatot, mielőtt 2025 novemberében átadta volna a helyét Desainak.

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