Megkerülhetetlené vált az építőiparban a dabasi székhelyű cég - Tavaly egy kisvárosnyi otthont hőszigeteltek le

Miközben a hazai építőipar az elmúlt években számottevő visszaesést szenvedett el és a vállalkozások számának csökkenése jellemezte a szektort, a ciprusi gyökerekkel rendelkező, dabasi székhelyű Meton Építőanyag Gyártó Kft. a kedvezőtlen trendek ellenére is jelentős, tízszázalékos forgalombővülést ért el az idei év első felében. A cég stabil eredményeit a komplex, egyetlen telephelyen működő alapanyaggyártásuk, valamint a folyamatos kapacitásbővítő beruházásaik alapozzák meg. Az országba nyelvtudás nélkül érkező cégalapító, Ellinas Panayiotis mára nemcsak a magyar nyelvet sajátította el, hanem a Ciprusról behozott innovatív mediterrán stílusú termékekre és saját szakmai tudására alapozva olyan cégbirodalmat épített, amely a hidegburkolati rendszerektől a polisztirol hőszigeteléseken át a homlokzati és beltéri dekorbevonatokig szinte mindent kínál, amire egy kivitelező cégnek munkája során szüksége lehet. A közeljövőben várható kapacitásbővítéssel pedig már a legnagyobb forgalmat bonyolító multik szintjére léphet a vállalkozás.

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A magyar építőipar számára az elmúlt néhány év kifejezetten nehéz időszakot hozott: 2023-ban és 2024-ben is jelentősen visszaesett az ágazat termelési volumene. Bár 2025-ben már 2,8 százalékkal növekedni tudott a szektor a megelőző esztendőhöz képest, ezt a bővülést jórészt néhány nagyobb állami beruházás hajtotta. A területen működő cégek és egyéni vállalkozók száma a 2022-es, mintegy 132 ezres csúcsról 2025 végére 111 ezerre zsugorodott.

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A GKI nyári elemzése szerint az idei első négy hónapban az építőipari termelés volumene 2,2 százalékkal csökkent éves összevetésben. A mélyépítés 1 százalékkal, a magasépítés pedig csaknem 3 százalékkal esett vissza. Kivételt a lakásépítés jelentett: az első negyedévben az átadott lakások száma 5, a kiadott engedélyeké pedig 64 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

Ezzel a kedvezőtlen makrogazdasági háttérrel szemben a dabasi székhelyű Meton Építőanyag Gyártó Kft. teljesítménye kifejezetten pozitív tendenciákat mutat.

A 2022-es erős év után lejtmenetbe kapcsolt a piac, az utóbbi évek stabilizálódása után pedig az idei első félévben megindult a növekedés: a tavalyi azonos időszakhoz képest 10 százalékos bővülést sikerült elérni

– nyilatkozta a Portfolio-nak Ellinas Panayiotis, a vállalat alapító tulajdonosa.

Ellinas Panayiotis, a Meton alapító tulajdonosa.

A cég tavaly meghaladta a 3 milliárd forintos forgalmat, gyökerei pedig a rendszerváltás idejéig nyúlnak vissza. A tulajdonos Ciprusról települt át Magyarországra, a vállalkozás pedig mára három gyáregységével, hidegburkolati rendszereivel, minősített homlokzati hőszigetelő rendszerével, glett- és festékrendszerével, kül- és beltéri dekorbevonataival, valamint egyéb építőipari habarcsanyagaival az építőipari segédanyaggyártás szinte teljes spektrumát lefedi.

Tavaly egy kisebb városnyi házat hőszigeteltek



2025-ben a Meton több mint 70 ezer m³ polisztirolt értékesített. Ez a mennyiség – egy átlagos családi ház kb. 120 m²-es homlokzatával és 15 cm vastag hőszigeteléssel számolva – közel 4 ezer családi ház homlokzati hőszigetelésére lenne elegendő. Ha házanként egy 4 fős családdal számolunk, ez közel 16 ezer ember otthonát jelentené – vagyis nagyságrendileg egy Dabas méretű város teljes lakosságát.

A cégvezető már Cipruson, édesapja építőipari vállalatában kezdett dolgozni tanulmányai mellett. A céget 1978-ban, nem sokkal a török megszállás után alapították, így jelentős szerepet játszott a szigetország újjáépítésében. Ellinas Panayiotis 1990-ben érkezett először Magyarországra, és ha már itt járt, megvizsgálta a hazai piaci kínálatot is. Több terméket haza is vitt a gyári laboratóriumba, ahol kiderült, hogy

a magyar felhozatal minőségileg gyengébb a ciprusi termékeknél, ráadásul a választék is rendkívül szűk volt.

A felismerés után a családi cég termékeinek importálásába kezdett, mivel azok a szállítási költségekkel együtt is versenyképesek maradtak a hazai piacon.

Az első négy évben egy Üllői úti üzletben folyt a kiskereskedelmi tevékenység, ami komoly kihívások elé állította a vállalkozást. Az építőipari közegben akkoriban gyakorlatilag senki nem beszélt angolul, a tolmáccsal történő üzletfejlesztés pedig meglehetősen körülményes volt. A tulajdonosnak ezért el kellett sajátítania a magyar nyelvet, ami három évet vett igénybe. Kezdetben díszvakolatokat, festékeket hoztak forgalomba, amelyeket a hazai kivitelezők addig kevésbé ismertek.

Bár a szakemberek magasan képzettek és nyitottak voltak az új technológiákra, a modernebb, előkevert anyagok felhordását meg kellett tanítani nekik, így a termékek forgalmazása mellett az edukáció is a cég profiljának részévé vált.

A kilencvenes évek induló termékpalettája azóta jelentőset fejlődött:

az egyes termékcsoportokon belüli kínálat a sokszorosára bővült, és ma már nem csupán egyedi termékeket, hanem komplett hőszigetelő rendszereket kínálnak a vásárlóknak.

A vállalat vezetője szerint a hazai gyártók közül szinte mindenkivel versenyeznek, mert a piac szinte egészét lefedik. „Ilyen szintű komplexitással jelenleg egyetlen más magyar cég sem rendelkezik, sőt még a multinacionális vállalatoknak sincs ennyire széles termékportfóliójuk egyetlen telephelyen belül” – mondta az alapító tulajdonos.

A dabasi központban működő polisztirolgyár korszerű, összetett gépparkkal rendelkezik. A hagyományos EPS 80 homlokzati hőszigetelő lemezek mellett lépéshang-szigetelő, lábazati és lépésálló polisztirollapokat is gyártanak. A 3D vágóberendezésnek köszönhetően egyedi termékek előállítására is lehetőség nyílik, például lapostetők speciális, lejtésképző hőszigetelő elemeinek gyártására. A másik két gyáregységben a komplett rendszerekhez szükséges ragasztókat, alapozókat és díszvakolatokat készítik. Ez a koncentrált működés logisztikai és gazdasági szempontból is előnyös, hiszen a kereskedők egy helyről tudják beszerezni, és közvetlenül az építkezésre szállítani a teljes szigetelési rendszert. A saját gyártású elemek révén a Meton átfogó rendszergaranciát is tud vállalni.

Az EPS lapok gyártásához szükséges alapanyagokat, a vállalat elsősorban magyarországi és más európai uniós beszállítóktól szerzi be, így a termelés stabil hazai és európai ellátási láncra épül. A vállalat az iparági utánpótlás nehézségeire is reagál: aktívan segíti a szakemberképzést, például a Schulek Frigyes Technikumban tanulók számára díjmentesen biztosít alapanyagokat. Ellinas Panayiotis szerint komoly gondot jelent a szakemberhiány.

A legtöbb gyerek ma nem arról álmodik, hogy festő vagy kőműves lesz, ami hatalmas probléma, mert nélkülük nem lehet fejlődő ipart építeni

– emelte ki az alapító, hozzátéve, hogy pedig ma már ezekből a szakmákból kiválóan meg lehet élni, amíg korábban – amikor nem volt hiány a képzett szakemberekből – ez kevésbé volt elmondható.

Négyszeres kapacitásbővítéssel beérhetik a multikat

Május végén a magyar kormány és az Európai Bizottság mintegy 6 ezer milliárd forintnyi, korábban befagyasztott uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Ezt közlekedési infrastruktúrára, vasúti fejlesztésekre, valamint bérlakás- és kollégiumépítésekre fordíthatják, ugyanakkor az ebből finanszírozott első érdemi beruházások várhatóan csak 2027-ben jelennek meg a piacon.

A fenntarthatóság jegyében az energiahatékonyság évek óta központi kérdés az építőiparban, amelyre a vállalat hőszigetelő rendszerei hatékony megoldást kínálnak

– mondta Kelemen-Makai Lajos, a cég ügyvezetője, aki azt is hozzátette, hogy a vállalat nyitott arra, hogy szakmai oldalról részt vegyen az esetleges új kormányzati támogatási csomagok vagy akár a bérlakásprogram kidolgozásában is. „Egy ilyen program esetében az ingatlanok gazdaságos üzemeltetése és a megtérülés legalább olyan fontos, mint maga az építkezés, ehhez pedig minőségi alapanyagokra van szükség” – hívta fel a figyelmet Kelemen-Makai Lajos.

Kelemen-Makai Lajos, a Meton ügyvezetője.

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Jelenleg folyamatban a cégnél egy többmillió eurós beruházás, amelynek fele már megvalósult, a fennmaradó rész pedig a jövő év elején zárulhat le, amelytől a zsákos termékek, tehát a szárazhabarcsok területén, négyszeres kapacitásbővülés is lehetővé válik, de ha csak megduplázzák ez eddigi teljesítményüket, akkor egy ligába kerülnek a piacot uraló multinacionális vállalatokkal. Ezt a célt támogatja egy új termékcsoport bevezetés a közeljövőben, amellyel a barkácsáruházak polcain is meg kívánnak jelenni, tovább bővítve piaci jelenlétüket a magyar építőipari segédanyagpiacon.

A cikk megjelenését a Meton Építőanyag Gyártó Kft. támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio