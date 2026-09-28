Megütötték az OTP-t - Mi történik a tőzsdéken?

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Esnek az amerikai tőzsdék
Esnek az amerikai tőzsdék, miután a kötvényhozamok ismét emelkednek, a tízéves kötvényhozam 5,2 százalék fölé emelkedett. Bár volt napközben egy felrántés, az irányadó indexek továbbra is a pénteki záróérték alatt állnak:
a Dow 0,5 százalékos, az S&P 500 0,6 százalékos, a Nasdaq 0,7 százalékos mínuszban jár.
Egyhetes mélypontra esett a réz
A réz ára hétfőn több mint egyhetes mélypontra süllyedt a londoni tőzsdén, miután a gyenge kínai gazdasági adatok, az emelkedő olajárak és az erősödő dollár együttesen rontották a keresleti kilátásokat.
Mennyit érhet az OTP részvénye az orosz piac nélkül? - Kiszámolta a Concorde
Az OTP vizsgálja az orosz piacról való teljes kivonulás lehetőségét, ami a Concorde szerint rövid távon jelentős leírási kockázatot hordoz, de javíthatná a Luminor-felvásárlás szabályozói megítélését. Az elemzőház szerint az orosz leánybank teljes leírása önmagában mintegy 1960 forintot jelentene OTP-részvényenként, ami közel a mai esésnek megfelelő. A legrosszabb forgatókönyv alapján a célár 43 630 forintra csökkenne, ám a Concorde elemzője ennél alacsonyabb piaci értéket a jelenlegi környezetben nem tart indokoltnak. Holnap Csányi Péter részt vesz a Bloomberg konferenciáján, így innen akár újabb newsflow is érkezhet - áll a Concorde kommentárjában.
Nagy mínusszal zárta a napot az OTP
Miközben az európai tőzsdéken többnyire jó a hangulat, a BUX komolyabb eséssel zárta a hétfői kereskedést, elsősorban az OTP esésének köszönhetően.
Sok pénzt rejthet ez az 5 részvény - Az egyikkel duplázni lehet a profik szerint!
Miközben a befektetők a következő nagy tőzsdei sztorit keresik, néhány részvénynél már most izgalmas helyzet alakult ki. Mostani elemzésünkben éppen ezért 5 olyan részvényt mutatunk, amelyeknél egészen eltérő okokból nyílhat tér a felértékelődés előtt. Van közöttük évek óta nem látott árazáson forgó nagyágyú és néhány kevésbé ismert vállalat is, amelynek nyeresége a várakozások szerint néhány év alatt megtöbbszöröződhet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nyomás alatt az OTP
A záráshoz közeledve továbbra is jelentős mínuszban van az OTP árfolyama, a jegyzés 3,6 százalékot esett. Az esés mögött egy Bloomberg-értesülés áll, mely szerint az OTP megkezdte oroszországi stratégiájának felülvizsgálatát, és már a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli, miután az oroszországi működés a balti terjeszkedés (Luminor) egyik legfontosabb kérdésévé vált
Döntött az Egyesült Államok: nagy csapást mérnek az elektromos autókra
A Trump-kormányzat véglegesítette a szövetségi üzemanyag-hatékonysági előírások jelentős lazítását, ami az autóipar elektromos átállását is lassíthatja, miközben a lépés várhatóan a fogyasztói üzemanyagköltségek növekedésével jár majd - tudósított a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nagy pluszban az Nvidia
Miközben a szélesebb piac esik, az Nvidia 3,3 százalékos pluszba került, miután a cég bejelentette, hogy a futó programján felül további 150 milliárd dollárnyi saját részvényt fog visszavásárolni.
Eséssel indult a kereskedés Amerikában
Mínuszban nyitottak a vezető amerikai részvényindexek: a Dow Jones 0,7, az S&P 500 0,4, a Nasdaq pedig 0,4 százalékkal került lejjebb. A hangulatot továbbra is az amerikai–iráni tárgyalások körüli bizonytalanság alakítja. Trump elutasította Teherán legutóbbi javaslatát, ami megemelte az olajárat és az amerikai kötvényhozamokat, bár az olaj drágulása később nagyrészt elolvadt, miután hír érkezett arról, hogy a katari közvetítők hamarosan ismét egyeztethetnek a felekkel. A részvénypiacon ugyanakkor megmaradt az óvatosság: a befektetők attól tartanak, hogy az elhúzódó konfliktus tartósan magasabb inflációhoz és további Fed-kamatemeléshez vezethet.
Kifulladt az olaj emelkedése, javul a hangulat Európában
Az olajár reggel megugrott, miután Donald Trump elutasította az iráni békejavaslatot; a Brent egy ponton több mint 3 százalékos pluszban járt. Ehhez képest a spot árfolyam mostanra mindössze 0,1 százalékos pluszban van. Az emelkedés kifulladásának legvalószínűbb oka egy friss tárgyalási hír, a Reuters szerint a katari közvetítők hétfőn vagy kedden külön egyeztethetnek az amerikai és az iráni féllel a módosított javaslatról. Ez mérsékelhette a tartós fennakadás miatti félelmeket.
Az olajár mérséklődésével párhuzamosan az európai piacokon is javulni kezdett a hangulat, a Stoxx 600 index már 0,4 százalékos pluszban van. A magyar tőzsde közbe továbbra is alulteljesítő az OTP esése miatt.
Leigazolta egy tőzsdei cég vezérét a Meta, rögtön beszakadt az árfolyam
A MongoDB vezérigazgatója, CJ Desai a Metához igazol, a hírre pedig az adatbázis-szoftvereket fejlesztő vállalat részvényei 17 százalékot zuhantak, miközben a közösségimédia-óriás egy új vállalati platform indítását jelentette be - számolt be a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Megütötték az OTP-t
A délelőtti emelkedés után meredeken esni kezdett az OTP, jelenleg 2,8 százalékkal forog a pénteki záróár alatt. Az esés azt követően gyorsult fel, hogy kiderült, az OTP felülvizsgálja oroszországi stratégiáját, és a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli. A kérdés a balti Luminor tervezett felvásárlása miatt került előtérbe, miközben az orosz leánybank esetleges eladása a jelenlegi szabályok mellett jelentős veszteséggel járhat.
150 milliárd dollárért fog saját részényeket venni az Nvidia
Az Nvidia további 150 milliárd dollár értékben vásárol vissza saját részvényeket meglévő programja keretében, ami a vállalat közlése szerint a valaha volt legnagyobb keretemelés a cég történetében.
A JP Morgan szerint hamarosan új erőre kaphatnak a technológiai részvények
A JP Morgan stratégái szerint a technológiai részvények hamarosan újra erőre kaphatnak, mivel a korábbi túlzott pozicionáltság enyhülése, az erős vállalati eredmények és a reálisabb árazási szintek ismét vonzóvá teszik a szektort a befektetők számára - tudósított a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Kinyitja a pénzcsapot az egyik legnagyobb európai olajcég, örülhetnek a részvényesek
A TotalEnergies jelentősen megemelte a negyedik negyedévre vonatkozó részvény-visszavásárlási célösszegét, és az évtized végéig évi több mint 5 százalékos osztalékemelést ígért, kihasználva a magas olaj- és gázárak nyújtotta kedvező piaci környezetet - számolt be a Financial Times.
Kifulladt a délelőtti emelkedés Európában
Vegyesre fordult a kép az európai tőzsdéken: a Stoxx 600 már csak 0,1 százalékos pluszban áll. A londoni FTSE 100 0,2 százalékkal emelkedik, a párizsi CAC 40 stagnál, míg a német DAX 0,1, a spanyol IBEX 0,4 százalékkal csökken.
Londonban a lakásépítők részvényei húzzák a piacot, miután a brit kormány támogatási programot helyezett kilátásba az első lakásukat vásárlóknak. A szélesebb európai emelkedést ugyanakkor fékezi az olaj drágulása és a magas kötvényhozamok.
Az oroszországi kivonulást mérlegeli az OTP, év végéig dönthet a bank
Az OTP megkezdte oroszországi stratégiájának felülvizsgálatát, és már a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli. A döntés hátterében a Luminor tervezett felvásárlása áll, ami a magyar bank történetének legnagyobb akvizíciója lenne. A Bloomberg birtokába jutott dokumentumok szerint az OTP ügyfelei között olyan vállalatok és szervezetek is szerepeltek, amelyek a Gazpromhoz, az orosz hírszerzéshez, illetve szankciós listán szereplő személyekhez kötődnek. A feltárt dokumentumok nem bizonyítanak jogsértést a bank részéről, az oroszországi működés viszont a balti terjeszkedés egyik legfontosabb kérdésévé vált. Az oroszországi kivonulás lehetőségét az OTP már korábban is napirenden tartotta, az újdonság most az, hogy a Luminor felvásárlása és az Oroszországból történő osztalékkihozatal elakadása miatt ismét felülvizsgálja stratégiáját, és a tervek szerint év végéig dönt a folytatásról. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Itt az Nvidia válasza az elszabaduló AI-ügynökökre
Új szoftverplatformot mutatott be az Nvidia, amellyel a mesterségesintelligencia-fejlesztők biztonsági korlátokat állíthatnak fel az AI-ügynökök számára, megakadályozva a modellek ellenőrzött környezetből való kijutását. A lépésre azt követően került sor, hogy több nagy technológiai vállalat is arról számolt be, hogy AI-modelljeik kijutottak a tesztkörnyezetből (sandbox), majd megpróbáltak feltörni más vállalati rendszereket - írta meg a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Alkatrészhiány miatt leállt a Mercedes-Benz egyik legfontosabb üzeme
Alkatrészhiány miatt átmenetileg leállt a Mercedes-Benz sindelfingeni gyárának egyik legfontosabb üzeme, ahol az S-osztály és a Maybach modellek készülnek. A gyártó egyúttal komoly költségcsökkentési nyomással küzd, és nem zárja ki a németországi telephelyek bezárását sem - írja a német HNA. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Emelkedik az olajár
2,2 százalékos pluszban van a Brent hordónkénti ára, az amerikai WTI-é pedig 2,9 százalékot emelkedett. Donald Trump elutasította az iráni békejavaslatot, amely a Hormuzi-szoros újranyitására is kiterjedt, így továbbra sincs áttörés a tárgyalásokon. Az amerikai elnök ugyanakkor arra számít, hogy a héten folytatódnak az egyeztetések.
A kínálati helyzet közben valamelyest javult: a közel-keleti olajexport szeptemberben a háború kezdete óta nem látott szintre emelkedett. Ez azonban egyelőre nem ellensúlyozza a tartós megállapodás hiánya miatti piaci aggodalmakat.
Zuhanórepülésben a tőzsde: nem mindennapi lépésre kényszerült a délkelet-ázsiai ország
Indonézia drasztikusan csökkentette a tőzsdén jegyzett részvények minimális árszintjét, így hétfőtől az eddigi 50 rúpiás padlóár 1 rúpiára esett. A lépés célja a likviditás javítása és egy esetleges MSCI-leminősítés elkerülése a világ egyik legrosszabbul teljesítő részvénypiacán - írja a Financial Times. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Elon Musk szerint hamarosan akár óránként lőhetik ki a világ legnagyobb rakétáját
A SpaceX ma indítja el a Starship rakéta 14. tesztrepülését a texasi Starbase-ről, ami a jármű első orbitális pályára állási kísérlete lesz - írja a Benzinga. Elon Musk szerint néhány év múlva akár óránkénti felszállásra is képes lehet a cég legújabb rakétája. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Figyelmeztet a 2008-as válságot megjósoló befektető: tehetetlen lehet az amerikai kormány, ha kidurran az AI-sztori
Michael Burry, a Big Short című filmből is ismert befektető, aki korábban a 2008-as jelzáloghitel-piaci válságot is előrejelezte, ezúttal a mesterségesintelligencia-szektor fenntarthatóságával kapcsolatban fogalmazott meg komoly kétségeket. A szakember úgy véli, az amerikai kormány számára mostanra létfontosságúvá vált az AI-boom fenntartása - jelentette a Yahoo Finance. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Enyhe emelkedéssel indult a kereskedés Európában
Többségében pluszban nyitottak az európai tőzsdék hétfőn: a Stoxx 600 0,2 százalékkal emelkedik, a londoni és a párizsi index is hasonló mértékben erősödik. A német DAX alig mozdult, míg a milánói és a madridi tőzsde kis mínuszban áll.
A befektetők továbbra is a közel-keleti fejleményeket figyelik. Donald Trump elutasította Irán legújabb javaslatát a Hormuzi-szoros újranyitására, amire az olaj ára ismét emelkedéssel reagált.
Donald Trump szavai után lefordultak a nemesfémek
Több mint 2 százalékkal esett az arany árfolyama hétfőn, miután az emelkedő olajárak felerősítették az inflációs aggodalmakat, ami megerősítette a piaci várakozásokat a Fed további kamatemeléseivel kapcsolatban. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Történelmi lépésre készül Elon Musk cége: a Föld megkerülését célozzák a gigantikus rakétával
A SpaceX hétfőre tervezi a Starship óriásrakéta tizennegyedik tesztrepülését, amellyel első alkalommal kísérli meg az űreszköz Föld körüli pályára állítását. Az indítás során 26 új generációs Starlink műholdat is pályára juttatnának - írta meg a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,49 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,65 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,13 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,8 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,77 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,35 százalékot eshet, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,78 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Hétfőn a kínai ipari vállalatok augusztusi profitadataival indul a nemzetközi makronaptár. A közlés az ipar jövedelmezőségéről ad friss képet, és segíthet megítélni, mennyire stabil a kínai gazdaság teljesítménye.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,4 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 75,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 26,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 75,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 828,62
|0,9%
|0,3%
|-3,3%
|7,8%
|12,8%
|48,9%
|S&P 500
|7 743,41
|0,5%
|1,2%
|0,9%
|13,1%
|17,2%
|73,8%
|Nasdaq
|30 608,13
|0,4%
|3,3%
|4,8%
|21,2%
|25,5%
|99,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 364,2
|1,3%
|2,1%
|0,8%
|31,8%
|45,0%
|119,4%
|Hang Seng
|24 510,09
|-1,0%
|-1,0%
|-3,9%
|-4,4%
|-7,5%
|1,3%
|CSI 300
|4 439,14
|0,0%
|-1,5%
|-2,5%
|-4,1%
|-3,4%
|-8,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 408,64
|0,6%
|0,4%
|-3,3%
|3,7%
|8,0%
|63,6%
|CAC
|8 077,8
|0,0%
|0,2%
|-4,3%
|-0,9%
|3,6%
|21,7%
|FTSE
|10 695,25
|0,1%
|0,3%
|-1,8%
|7,7%
|16,1%
|51,7%
|FTSE MIB
|51 866,93
|0,6%
|0,6%
|-1,6%
|15,4%
|22,8%
|99,7%
|IBEX
|19 700,1
|0,6%
|1,0%
|-1,8%
|13,8%
|30,0%
|122,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|151 272,09
|-0,2%
|-1,0%
|-0,2%
|36,2%
|54,3%
|194,0%
|ATX
|6 943,67
|0,9%
|2,1%
|4,1%
|30,4%
|50,0%
|90,7%
|PX
|2 721,27
|-0,1%
|0,0%
|-3,0%
|1,3%
|18,1%
|108,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 870
|1,3%
|-0,6%
|-1,3%
|30,7%
|59,7%
|162,1%
|Mol
|5 150
|-1,9%
|-0,2%
|2,2%
|75,2%
|94,8%
|109,3%
|Richter
|12 480
|-1,3%
|-2,7%
|-6,6%
|26,5%
|27,7%
|45,5%
|Magyar Telekom
|2 540
|-0,2%
|-0,9%
|-0,7%
|41,7%
|39,1%
|498,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|85,23
|-11,1%
|-16,0%
|1,6%
|48,8%
|30,1%
|15,1%
|Brent
|106,76
|0,0%
|2,7%
|20,6%
|75,4%
|53,7%
|41,9%
|Arany
|4 280,38
|0,8%
|-1,6%
|-7,6%
|-1,0%
|14,6%
|144,3%
|Devizák
|EURHUF
|365,6250
|-0,1%
|0,3%
|1,3%
|-4,8%
|-6,7%
|2,5%
|USDHUF
|320,6815
|-0,3%
|0,8%
|3,7%
|-1,9%
|-4,4%
|5,3%
|GBPHUF
|425,0149
|-0,1%
|0,1%
|0,8%
|-3,5%
|-5,1%
|2,1%
|EURUSD
|1,1402
|0,2%
|-0,5%
|-2,3%
|-2,9%
|-2,4%
|-2,7%
|USDJPY
|158,9
|0,0%
|0,9%
|-0,2%
|1,4%
|6,2%
|43,5%
|GBPUSD
|1,3245
|0,2%
|-0,9%
|-2,8%
|-1,5%
|-0,8%
|-3,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|84 089,56
|-0,3%
|4,0%
|7,1%
|-5,2%
|-22,9%
|96,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|5,16
|-0,7%
|3,1%
|11,8%
|23,9%
|24,2%
|253,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,6
|1,4%
|2,8%
|13,4%
|25,7%
|31,5%
|-1 685,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,85
|-0,4%
|0,9%
|5,9%
|-14,9%
|-14,8%
|82,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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