Mennyit érhet az OTP részvénye az orosz piac nélkül? - Kiszámolta a Concorde

Az OTP vizsgálja az orosz piacról való teljes kivonulás lehetőségét, ami a Concorde szerint rövid távon jelentős leírási kockázatot hordoz, de javíthatná a Luminor-felvásárlás szabályozói megítélését. Az elemzőház szerint az orosz leánybank teljes leírása önmagában mintegy 1960 forintot jelentene OTP-részvényenként, ami közel a mai esésnek megfelelő. A legrosszabb forgatókönyv alapján a célár 43 630 forintra csökkenne, ám a Concorde elemzője ennél alacsonyabb piaci értéket a jelenlegi környezetben nem tart indokoltnak. Holnap Csányi Péter részt vesz a Bloomberg konferenciáján, így innen akár újabb newsflow is érkezhet - áll a Concorde kommentárjában.

A Bloomberg értesülése szerint az OTP vizsgálja az orosz piacról való teljes kivonulás lehetőségét, miközben a bank a balti régió harmadik legnagyobb hitelintézete, a Luminor felvásárlását készíti elő. A Concorde elemzője szerint a két ügy szorosan összefügghet: a Luminor-tranzakció az OTP történetének legnagyobb akvizíciója lenne, ugyanakkor a balti és európai szabályozók fokozott figyelemmel vizsgálják a bank továbbra is fennálló orosz jelenlétét.

A Bloomberg által látott dokumentumok alapján az OTP orosz ügyfelei között Gazpromhoz köthető vállalatok, valamint olyan cégek is szerepeltek, amelyek kapcsolatban álltak orosz állami vagy hírszerzési szervezetekkel. A dokumentumok ugyanakkor nem utalnak arra, hogy az OTP megsértette volna a nemzetközi szankciókat. Csányi Péter vezérigazgató szerint a bank felülvizsgálja orosz stratégiáját, beleértve egy esetleges teljes kivonulást is, a döntés pedig várhatóan az év végéig születhet meg. Az OTP hangsúlyozta, hogy a háború kitörése után leállította a vállalati hitelezést Oroszországban, csökkentette kitettségét, jelenlegi tevékenysége pedig elsősorban lakossági fogyasztási hitelezésre korlátozódik.

A kivonulás ugyanakkor továbbra sem egyszerű. Az OTP szerint az orosz szabályozási környezet miatt egy értékesítés jelenleg gyakorlatilag nem megvalósítható, az eladók pedig legfeljebb az eszközök piaci értékének töredékét realizálhatják. A Concorde elemzője szerint a kivonulási szándékot az is erősítheti, hogy Oroszország a nyugati vállalatok esetében 15-ről 35 százalékra emelné az osztalékadót, részben a költségvetési hiány javítása érdekében.

A hírnek több szempontból is jelentősége van. Negatívum, hogy az OTP az elmúlt időszakban nem tudta osztalék formájában kihozni az orosz profitot, így az orosz leánybank saját tőkéje 2026 június végére 548 milliárd forintra nőtt. Ez a bankcsoport teljes saját tőkéjének mintegy 10 százaléka, teljes leírása pedig a Concorde számításai szerint részvényenként nagyjából 1960 forintot jelentene. A mai árfolyamesés megközelítőleg ezt a hatást tükrözheti.

Az orosz leány súlya eredményoldalon jelentős: az idei első félévben a bankcsoport profitjának 22 százalékát adta, míg tavaly 18 százalék volt ez az arány. Az értékesítés értéke ugyanakkor kérdéses. A könyvek alapján a bank jelentős vállalati betétállományra támaszkodik, amely 2026 második negyedévének végén 1930 milliárd forint volt, miközben a lakossági hitelezés 1803 milliárd forintot tett ki. A Concorde elemzője szerint kérdés, hogy ki számára lenne vonzó ez az ügyfélállomány, mivel az OTP-nél bankoló vállalatoknak kevésbé lehetne vonzó egy már nem nyugati kézben lévő banknál számlát vezetni.

A másik oldalon a Luminor-akvizíció szempontjából az orosz kivonulás kifejezetten kedvező lehetne. A Concorde elemzője szerint az OTP orosz jelenléte a tranzakció jóváhagyásának egyik kulcskérdése, mivel szabályozói oldalról eddig nem volt egyértelmű az elköteleződés a felvásárlás iránt. Egy esetleges kivonulás javíthatná a tranzakció megítélését, és csökkenthetné a reputációs kockázatokat is.

Az orosz osztalékadó emelése önmagában azért kevésbé releváns az OTP szempontjából, mert a bank tavaly ősz óta nem tud osztalékot kihozni Oroszországból. A Concorde elemzője szerint ezért az adóemelés egyelőre inkább papíron jelentene nagy változást, tényleges költségvetési bevételt ebből az orosz állam jelen helyzetben nem realizálna. Az elemző emellett arra számít, hogy az orosz profit idén érdemben már nem tud tovább nőni éves alapon, vagyis az orosz operáció hozzáadott értéke önmagától is csökkenésnek indult volna.

A Concorde érzékenységvizsgálata szerint a legrosszabb esetben az OTP hosszú távú ROTE-mutatója 16,5 százalék lenne, ami illeszkedik a régiós szektortársak konzervatív előrejelzéséhez. A modell azzal számol, hogy az orosz leányt nullára kell leírni, értékesítésből nem származik bevétel, vagy azt teljes egészében lefoglalja az orosz állam. A feltételezések között szerepel az is, hogy a Luminor-akvizíció nem valósul meg, a célár 2026 év végéről 2027 év végére gördül át, az orosz kivonulás miatt pedig a tőkeköltség csak 50 bázisponttal csökkenne, amit az elmúlt hetek core piaci hozamemelkedése kiolt.

Ebben a szcenárióban a Concorde célára 53 640 forintról nagyjából 19 százalékkal 43 630 forintra csökkenne,

ami hozzávetőleg 2 százalékkal lenne alacsonyabb a jelenlegi részvényárfolyamnál. A Concorde elemzője szerint ugyanakkor a jelenlegi piaci és szabályozói környezetben ennél alacsonyabb piaci érték nem lenne indokolt.

A modellben több tompító tényező is szerepel. Az orosz kivonulás miatt a beárazott kockázati felár akár nagyobb mértékben is csökkenhetne. Emellett, ha mégis lenne értékesítés, az 1-es könyv szerinti érték 2,75-ös P/E rátát jelentene, ami nem számít drágának, ha a vevőjelölt fenntarthatónak tartja az orosz profitot. Ez a szint diszkontot jelentene a Sberbank közel 3,5-szeres P/E rátájához képest. A Concorde elemzője szerint gazdasági szempontból nehezen indokolható lenne, ha kivonulás esetén ennek csak a töredéke maradna az eladónál.

Az orosz leánybank teljes leírása a Concorde becslése szerint csoportszinten mintegy 80 bázisponttal csökkentené az OTP CET1-rátáját, ez azonban nem lenne számottevő hatással a részvényesi javadalmazásra. Ha az OTP nem tudna kivonulni Oroszországból, és emiatt a Luminor-tranzakció meghiúsulna, a Concorde elemzője szerint két racionális út maradna a felesleges tőke felhasználására: az osztalékfizetési ráta növelése és a részvény-visszavásárlási program felpörgetése, illetve a kazahsztáni akvizíciós lehetőségek újbóli elővétele.

A Concorde elemzője nem tart indokoltnak a jelenleginél lényegesen erősebb eladói nyomást. Értékelése szerint az orosz kivonulás után az OTP értékeltsége jobban illeszkedhetne a régiós banki szektortársakéhoz, az előretekintő P/E szorzó pedig kitágulhatna. Az elemző azt is feltételezi, hogy orosz kivonulás esetén a Luminor felvásárlása nagy valószínűséggel sikeres lenne, ami konzervatív becsléssel 5 százalékkal növelhetné az OTP csoport profitját.

A Concorde ex-orosz, Luminorral kiegészített 2028-as EPS-előrejelzése konzervatív becsléssel 4100 forint körül alakulhat, ami a jelenlegi árfolyam mellett alig 11-es előretekintő P/E rátának felel meg. Az elemző szerint az európai bankrészvényeknél sem számolnak érdemi korrekcióval a kamatemelések és a feszes munkaerőpiac miatt.

A Concorde kommentárja kitér arra is, hogy a Richter esetében az orosz osztalékadó emelése nem jelent kockázatot. Ennek oka, hogy a magyar anyavállalat az orosz leánynak számláz, az elszámolás pedig eddig is euróban zajlott.

A következő fontos esemény kedden, szeptember 29-én jöhet,

amikor a Bloomberg budapesti konferenciáján Csányi Péter is részt vesz. A Concorde elemzője szerint ott további hírek érkezhetnek a Bloomberg mai értesülésével és az OTP orosz stratégiájával kapcsolatban – írja elemzői kommentárjában a Concorde.

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