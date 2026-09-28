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Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
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Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
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A pénteki amerikai emelkedés után óvatosan indul a hét a tőzsdéken: Ázsiában vegyes a kép, az európai határidős indexek ugyanakkor emelkedést jeleznek. A közel-keleti tűzszünet esélyeinek romlása ismét felhajtotta az olaj árát, miközben a magas kötvényhozamok is nyomás alatt tartják a piacokat. A héten az amerikai inflációs és munkaerőpiaci adatokra figyelnek a befektetők, amelyek újabb támpontot adhatnak a Fed következő kamatdöntéséhez.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Donald Trump szavai után lefordultak a nemesfémek

Több mint 2 százalékkal esett az arany árfolyama hétfőn, miután az emelkedő olajárak felerősítették az inflációs aggodalmakat, ami megerősítette a piaci várakozásokat a Fed további kamatemeléseivel kapcsolatban. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Történelmi lépésre készül Elon Musk cége: a Föld megkerülését célozzák a gigantikus rakétával

A SpaceX hétfőre tervezi a Starship óriásrakéta tizennegyedik tesztrepülését, amellyel első alkalommal kísérli meg az űreszköz Föld körüli pályára állítását. Az indítás során 26 új generációs Starlink műholdat is pályára juttatnának - írta meg a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Történelmi lépésre készül Elon Musk cége: a Föld megkerülését célozzák a gigantikus rakétával
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Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,49 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,65 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,13 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,8 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,77 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,35 százalékot eshet, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,78 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Hétfőn a kínai ipari vállalatok augusztusi profitadataival indul a nemzetközi makronaptár. A közlés az ipar jövedelmezőségéről ad friss képet, és segíthet megítélni, mennyire stabil a kínai gazdaság teljesítménye.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,4 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 75,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 26,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 75,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 828,62 0,9% 0,3% -3,3% 7,8% 12,8% 48,9%
S&P 500 7 743,41 0,5% 1,2% 0,9% 13,1% 17,2% 73,8%
Nasdaq 30 608,13 0,4% 3,3% 4,8% 21,2% 25,5% 99,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 364,2 1,3% 2,1% 0,8% 31,8% 45,0% 119,4%
Hang Seng 24 510,09 -1,0% -1,0% -3,9% -4,4% -7,5% 1,3%
CSI 300 4 439,14 0,0% -1,5% -2,5% -4,1% -3,4% -8,5%
Európai részvényindexek              
DAX 25 408,64 0,6% 0,4% -3,3% 3,7% 8,0% 63,6%
CAC 8 077,8 0,0% 0,2% -4,3% -0,9% 3,6% 21,7%
FTSE 10 695,25 0,1% 0,3% -1,8% 7,7% 16,1% 51,7%
FTSE MIB 51 866,93 0,6% 0,6% -1,6% 15,4% 22,8% 99,7%
IBEX 19 700,1 0,6% 1,0% -1,8% 13,8% 30,0% 122,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 151 272,09 -0,2% -1,0% -0,2% 36,2% 54,3% 194,0%
ATX 6 943,67 0,9% 2,1% 4,1% 30,4% 50,0% 90,7%
PX 2 721,27 -0,1% 0,0% -3,0% 1,3% 18,1% 108,2%
Magyar blue chipek              
OTP 45 870 1,3% -0,6% -1,3% 30,7% 59,7% 162,1%
Mol 5 150 -1,9% -0,2% 2,2% 75,2% 94,8% 109,3%
Richter 12 480 -1,3% -2,7% -6,6% 26,5% 27,7% 45,5%
Magyar Telekom 2 540 -0,2% -0,9% -0,7% 41,7% 39,1% 498,4%
Nyersanyagok              
WTI 85,23 -11,1% -16,0% 1,6% 48,8% 30,1% 15,1%
Brent 106,76 0,0% 2,7% 20,6% 75,4% 53,7% 41,9%
Arany 4 280,38 0,8% -1,6% -7,6% -1,0% 14,6% 144,3%
Devizák              
EURHUF 365,6250 -0,1% 0,3% 1,3% -4,8% -6,7% 2,5%
USDHUF 320,6815 -0,3% 0,8% 3,7% -1,9% -4,4% 5,3%
GBPHUF 425,0149 -0,1% 0,1% 0,8% -3,5% -5,1% 2,1%
EURUSD 1,1402 0,2% -0,5% -2,3% -2,9% -2,4% -2,7%
USDJPY 158,9 0,0% 0,9% -0,2% 1,4% 6,2% 43,5%
GBPUSD 1,3245 0,2% -0,9% -2,8% -1,5% -0,8% -3,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 84 089,56 -0,3% 4,0% 7,1% -5,2% -22,9% 96,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 5,16 -0,7% 3,1% 11,8% 23,9% 24,2% 253,2%
10 éves német állampapírhozam 3,6 1,4% 2,8% 13,4% 25,7% 31,5% -1 685,0%
10 éves magyar állampapírhozam 5,85 -0,4% 0,9% 5,9% -14,9% -14,8% 82,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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