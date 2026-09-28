MNB: csökkentek a lakásbiztosítási díjak egy év alatt

Országosan 64 ezer forint volt az egyedi ingatlant és ingóságokat is fedező lakásbiztosítások átlagos éves díja idén június végén. Ezen belül Budapesten – ahol átlagosan kisebbek az ingatlanok, ám egy négyzetméterre magasabb a biztosítási díj és 26 százalékkal nagyobb a biztosítási összeg is – 60,5 ezer forint, míg vidéken 64,6 ezer forint díjat kellett fizetni az ügyfeleknek – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2026. II. negyedévi Lakásbiztosítás-indexéből.
Az átlagos díjszint így 0,6 százalékkal apadt
az előző év azonos időszakához képest, alapvetően a tavaszi lakásbiztosítási kampány, illetve a piaci résztvevők által egy évre, idén június 30-ig vállalt díjemelési moratórium eredményeként. Eközben ugyanakkor az ingatlan biztosítási összeg (amely ingatlankár esetén a lakásbiztosítók szolgáltatásának felső határát jelenti) 9,7 százalékkal emelkedett. Az árnövekedést összevetve a kárráfordítás növekedésével 14 százalékos erősödés figyelhető meg a lakásbiztosítás-indexben annak négy évvel ezelőtti induló mutatószámához képest, illetve 26 százalékos 2025 II. negyedévhez képest. Ennek oka a díjkorlátozás mellett a verseny élénkülése. Mindezeknek köszönhetően tovább javult a hazai otthonbiztosítások ár-érték aránya és csökkenhetett az alulbiztosítottság.
A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) – amelyek keretrendszerét a jegybank alakította ki, ezen belül az egyedi díjakat az adott biztosítók szabják meg – átlagdíja 18 százalékkal kedvezőbb volt az egyéb piaci ajánlatokhoz képest.
Az itthoni 3 millió állandóan lakott ingatlanra kötött egyedi biztosítás
83 százaléka, 2,5 millió szerződés nyújt teljeskörű (az ingatlanra és ingóságra is szóló) fedezetet.
A hazai társasházbiztosítások bő 1,6 millió albetét védelmét szavatolják. A csak ingóságokra szóló – jellemzően meglévő társasház-biztosítások mellé kötött – lakásbiztosítások száma 373 ezer, a nem állandóan lakott, általában a fővároson kívül elhelyezkedő otthonbiztosításoké pedig 211 ezer volt.
Az MNB negyedévente teszi közzé honlapján a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató Lakásbiztosítás-indexét. Ez a 2022 IV. negyedévi bázishoz viszonyítva jelzi a lakásbiztosítási díjszint változását. A mutató a teljes piac adatai alapján kalkulál, figyelembe veszi a biztosítót váltók, maradók és az újonnan lakásbiztosítást kötők szerződéseit és jelzi az MFO díjváltozásait. Az egyedi díjak és fedezetek akár jelentősen is eltérhetnek az átlagos értékektől, ezért célszerű minden ügyfélnek a szerződéses évfordulója, illetve a kampányidőszak előtt alaposan áttekintenie saját biztosítási kötvényét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az oroszországi kivonulást mérlegeli az OTP, év végéig dönthet a bank
Pedig nagyon sok pénzt keresnek ott.
E-autók: döntést hozott a főváros az elektromos autók parkolásáról
50 százalékosra mérséklődik a zöld rendszámos autók parkolási kedvezménye Budapesten.
Zöld lámpát kapott a nagyszabású építkezés: rengeteg új lakás áraszthatja el a budapesti piacot
Az Atenor megszerezte a BakerStreet II építési engedélyét.
Seszták Miklós őrizetbe került
Maga ment az ügyészségre.
Aggasztó, mire képes a világ legsötétebb diktatúrájának az új csúcsrakétája: hamarosan Moszkva is megkaphatja
Ki akarják játszani a védelmet.
Milliókat fizetne a családoknak egy beruházó Amerikában, ha adatközpont épülhetne a városkában
A helyiek többsége azonban elutasítja az ajánlatot.
Jön az év vége - néhány hét akár egy évnek számít ilyenkor a biztosítóknál
Az év vége közeledtével sokan elsősorban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra, a lakásbiztosításra vagy az év végi pénzügyekre gondolnak. Pedig van még egy olyan terület, ahol
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Új lakást venne? Mutatjuk az akciós kínálatot (x)
Árkedvezményt és rugalmas fizetési feltételeket kínál a Cordia.
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?
5 százalék felett tízéves hozam.
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?