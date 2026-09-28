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MNB: csökkentek a lakásbiztosítási díjak egy év alatt
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MNB: csökkentek a lakásbiztosítási díjak egy év alatt

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Átlagosan 0,6 százalékkal mérséklődtek a lakásbiztosítási díjak az idei második negyedév végre 2025 hasonló időszakával összevetve, köszönhetően a 311 ezer szerződést megmozdító tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és az év közepéig vállalt biztosítói díjmoratóriumnak - derült ki az MNB közleményéből. Eközben a biztosítók által ingatlanra nyújtott maximális szolgáltatások mértéke közel 10 százalékkal nőtt.
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Országosan 64 ezer forint volt az egyedi ingatlant és ingóságokat is fedező lakásbiztosítások átlagos éves díja idén június végén. Ezen belül Budapesten – ahol átlagosan kisebbek az ingatlanok, ám egy négyzetméterre magasabb a biztosítási díj és 26 százalékkal nagyobb a biztosítási összeg is – 60,5 ezer forint, míg vidéken 64,6 ezer forint díjat kellett fizetni az ügyfeleknek – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2026. II. negyedévi Lakásbiztosítás-indexéből.

Az átlagos díjszint így 0,6 százalékkal apadt

az előző év azonos időszakához képest, alapvetően a tavaszi lakásbiztosítási kampány, illetve a piaci résztvevők által egy évre, idén június 30-ig vállalt díjemelési moratórium eredményeként. Eközben ugyanakkor az ingatlan biztosítási összeg (amely ingatlankár esetén a lakásbiztosítók szolgáltatásának felső határát jelenti) 9,7 százalékkal emelkedett. Az árnövekedést összevetve a kárráfordítás növekedésével 14 százalékos erősödés figyelhető meg a lakásbiztosítás-indexben annak négy évvel ezelőtti induló mutatószámához képest, illetve 26 százalékos 2025 II. negyedévhez képest. Ennek oka a díjkorlátozás mellett a verseny élénkülése. Mindezeknek köszönhetően tovább javult a hazai otthonbiztosítások ár-érték aránya és csökkenhetett az alulbiztosítottság.

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) – amelyek keretrendszerét a jegybank alakította ki, ezen belül az egyedi díjakat az adott biztosítók szabják meg – átlagdíja 18 százalékkal kedvezőbb volt az egyéb piaci ajánlatokhoz képest.

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Az itthoni 3 millió állandóan lakott ingatlanra kötött egyedi biztosítás

83 százaléka, 2,5 millió szerződés nyújt teljeskörű (az ingatlanra és ingóságra is szóló) fedezetet.

A hazai társasházbiztosítások bő 1,6 millió albetét védelmét szavatolják. A csak ingóságokra szóló – jellemzően meglévő társasház-biztosítások mellé kötött – lakásbiztosítások száma 373 ezer, a nem állandóan lakott, általában a fővároson kívül elhelyezkedő otthonbiztosításoké pedig 211 ezer volt.

Az MNB negyedévente teszi közzé honlapján a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató Lakásbiztosítás-indexét. Ez a 2022 IV. negyedévi bázishoz viszonyítva jelzi a lakásbiztosítási díjszint változását. A mutató a teljes piac adatai alapján kalkulál, figyelembe veszi a biztosítót váltók, maradók és az újonnan lakásbiztosítást kötők szerződéseit és jelzi az MFO díjváltozásait. Az egyedi díjak és fedezetek akár jelentősen is eltérhetnek az átlagos értékektől, ezért célszerű minden ügyfélnek a szerződéses évfordulója, illetve a kampányidőszak előtt alaposan áttekintenie saját biztosítási kötvényét.

lakásbiztosítás

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