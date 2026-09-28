Nagy mínusszal zárta a napot az OTP

Ma a BUX-index 1,4 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.
A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, a Mol árfolyama 1,6 százalékos pluszban áll, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,8 százalékkal került feljebb az előző napi záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Richter árfolyama 0,6 százalékkal került lejjebb, míg
az OTP árfolyama 3,9 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A magyar midcapek ma vegyesen teljesítettek, a 18 részvény felének az árfolyama emelkedett, a másik feléé viszont esett. A legjobban az Opus teljesít, amelynek az árfolyama 2,7 százalékot emelkedett, a Duna House papírjai viszont a lista végén álltak 2,9 százalékos eséssel.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 39,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a MBH Bank részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: Anton Petrus
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