Nem ússzák meg a külföldi vállalatok: újabb ismert világmárkát vont ellenőrzése alá Oroszország

Oroszország egy elnöki rendelettel ideiglenes állami felügyelet alá vonta a német Metro AG oroszországi vagyonát – derült ki a hétfőn közzétett dokumentumból. A döntésre a Moszkva és Berlin között az ukrajnai háború miatt fokozódó feszültség közepette került sor.

Az eszközök kezelését az UK Torg RUS nevű orosz vállalathoz rendelték hozzá, amelyet szeptember 8-án alapítottak, és amely az orosz cégjegyzék adatai szerint teljes egészében Johannes Tolay, a Metro oroszországi üzletágvezetőjének tulajdonában van. A rendelet nem indokolta a vagyon átadását, az intézkedés előzményeként ugyanakkor a hétvégén Szergej Lavrov orosz és Johann Wadephul német külügyminiszter egy találkozót tartott az ENSZ-közgyűlés margóján New Yorkban, ahol Ukrajnáról tárgyaltak. Lavrov a megbeszélést követően úgy nyilatkozott, hogy semmi újat nem tudott meg német kollégájától.

A két ország közötti viszony különösen azt követően éleződött ki, hogy Németország ebben a hónapban arra a következtetésre jutott, hogy Oroszország állt a lipcsei repülőtér elleni dróntámadási kísérlet mögött. Berlin válaszul több intézkedést is bejelentett, egyebek mellett egy orosz konzulátus és egy moszkvai kulturális központ bezárását. Moszkva tagadta a vádakat, és kitalációnak minősítette azokat.

A Metro AG hétfőn kiadott közleményében jelezte, hogy elveszítette az ellenőrzést oroszországi leányvállalata felett, és jelenleg vizsgálja a döntés további következményeit.

A vállalat 2001-ben lépett az orosz piacra, ahol jelenleg 91 nagykereskedelmi áruházat működtet, és 9000 embert foglalkoztat. A Metro a legtöbb nyugati vállalattal ellentétben a 2022-es orosz inváziót követően is az országban maradt, amit a munkavállalói és a vásárlói iránti felelősségvállalással indokolt.

A Metro orosz leányvállalata egy külön közleményben nem kommentálta közvetlenül a rendeletet, azonban jelezte, hogy a működése zavartalan, és teljesíti minden kötelezettségét a vásárlók felé. A Kreml ebben a hónapban a svájci Nestlé és a francia Auchan oroszországi vagyonát is állami felügyelet alá helyezte, a "barátságtalan" országok ellenséges lépéseire hivatkozva.

Forrás: Reuters

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