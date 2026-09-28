Nincs megállás: új területekre törne be a fogyasztószerek egyik királya

A cég idén eddig mintegy 40 tranzakciót bonyolított le, amelyek összértéke meghaladja a 20 milliárd dollárt – ez a vállalat történetének eddigi legmagasabb éves akvizíciós összege. A legjelentősebb üzlet a Centessa Pharmaceuticals 7,8 milliárd dolláros felvásárlása volt, de az év elején három vakcinagyártót is megvettek összesen 3,8 milliárd dollárért, a közelmúltban pedig hasonló összegért szerezték meg a pszichedelikumokkal foglalkozó AtaiBeckley-t.

Ricks szerint a befektetők a jövőben is hasonló léptékű vagy akár valamivel nagyobb akvizíciókra számíthatnak. A vezérigazgató kiemelte, hogy

a fertőző betegségek, a nőgyógyászat és a pszichiátriai kórképek jelentik azokat a területeket, ahol a Lilly komoly növekedési lehetőséget lát.

A cég stratégiájában érdemi váltás figyelhető meg, mivel míg korábban jellemzően a fejlesztés korai fázisában lévő, olcsóbb gyógyszerjelöltekre összpontosítottak, most már hajlandók többet költeni az előrehaladottabb fejlesztési stádiumban lévő készítményekre is.

"Választhatunk, hogy az elhízás elleni piacon kívüli, produktív területekre fektetjük be a nyereséget, vagy részvényeket vásárolunk vissza és osztalékot fizetünk" – nyilatkozta Ricks a Bloombergnek, hozzátéve, hogy szerinte sokkal izgalmasabb az emberi egészség megőrzésébe fektetni.

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