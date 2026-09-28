23°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Riválisokból partnerek: a Geely bevásárolja magát a Nio akkucserés üzletébe
Üzlet

Riválisokból partnerek: a Geely bevásárolja magát a Nio akkucserés üzletébe

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Geely 30 százalékos részesedést vásárol a Nio akkumulátorcsere-üzletágában, amivel Kína legnagyobb akkumulátorcsere-hálózatához szerez hozzáférést a vállalat. Az ügylet mintegy 2,4 milliárd dollárra értékeli a divíziót, és mindkét fél számára jelentős stratégiai előnyökkel jár - számolt be a Bloomberg.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

A megállapodás részeként a Geely beolvasztja saját, haszongépjárművekre szakosodott akkumulátorcsere-üzletágát, emellett 640 millió jüan készpénzt fizet – közölte a Nio hétfőn.

A két vállalat emellett arról is tárgyal, hogy a Geely személyautói és haszongépjárművei is átvegyék a Nio akkumulátorcsere-technológiáját.

A partnerség friss tőkét hozhat a Niónak, miközben növeli az akkumulátorcsere-hálózat kihasználtságát, hiszen a Geely járművei is használhatják majd az állomásokat. A Geely – amely az idei év első nyolc hónapjában 1,25 millió autót értékesített Kínában – így egy már kiépített hálózathoz és technológiához jut hozzá anélkül, hogy a nulláról kellene saját rivális rendszert fejlesztenie. A megállapodás mindkét félnek kedvező, különösen úgy, hogy a Geely saját hálózata, a Yiyi csak nehezen tudott terjeszkedni.

Tranzakciós szempontból az ügylet 16 milliárd jüanra értékeli a Nio Power nevű akkumulátorcsere- és töltési infrastruktúráért felelős egységet, ami a Nio mintegy 9 milliárd dolláros piaci kapitalizációjának több mint negyedét teszi ki. A CATL tavaly 2,5 milliárd jüant fektetett be a Nio Powerbe egy országos hálózat kiépítését célzó együttműködés keretében. A bejelentés napján a Nio hongkongi jegyzésű részvényei 3,2 százalékkal, míg a Geely papírjai 3 százalékkal emelkedtek.

Még több Üzlet

Nemcsak az ultragazdagok fizethetik: rengeteg családi céget és örököst is sújthat a vagyonadó

Felpattant az olajár Donald Trump lépésére, bizonytalanság a piacokon

Itt az Nvidia válasza az elszabaduló AI-ügynökökre

Az akkumulátorcsere legnagyobb előnyét – miszerint a lemerült akku percek alatt teljesen feltöltöttre cserélhető – ugyanakkor egyre inkább zárójelbe teszi az ultragyors töltési technológia terjedése. A Geely a múlt héten olyan új töltési megoldást mutatott be, amely mindössze öt perc alatt 10-ről 70 százalékra tölti fel az akkumulátort, de a BYD is hasonló teljesítményre képes technológiával büszkélkedhet.

A Nio az idei év első nyolc hónapjában 58 százalékkal, 262 893 darabra növelte eladásait, amit elsősorban az ES9 modell sikerének köszönhet. A tízéves múltra visszatekintő vállalat tavaly a negyedik negyedévben fordult először nyereségbe, azonban az idei év első két negyedévében ismét veszteséget könyvelt el. A növekedési lendület alábbhagyni látszik, mivel a harmadik negyedévre jelzett 108–111 ezer darabos értékesítési és 33,29–34,05 milliárd jüanos árbevétel-előrejelzés elmaradt az elemzői várakozásoktól, miközben a kínai autópiac az állami támogatások kivezetése és a lassuló gazdasági növekedés miatt zsugorodik.

Címlapkép forrása: Jin Zheming/VCG via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
Bill Gates kiakadt, azonnali lépéseket sürget az AI súlyos veszélyei miatt, még a vészleállító is kevés lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility