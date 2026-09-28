Riválisokból partnerek: a Geely bevásárolja magát a Nio akkucserés üzletébe

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
A megállapodás részeként a Geely beolvasztja saját, haszongépjárművekre szakosodott akkumulátorcsere-üzletágát, emellett 640 millió jüan készpénzt fizet – közölte a Nio hétfőn.
A két vállalat emellett arról is tárgyal, hogy a Geely személyautói és haszongépjárművei is átvegyék a Nio akkumulátorcsere-technológiáját.
A partnerség friss tőkét hozhat a Niónak, miközben növeli az akkumulátorcsere-hálózat kihasználtságát, hiszen a Geely járművei is használhatják majd az állomásokat. A Geely – amely az idei év első nyolc hónapjában 1,25 millió autót értékesített Kínában – így egy már kiépített hálózathoz és technológiához jut hozzá anélkül, hogy a nulláról kellene saját rivális rendszert fejlesztenie. A megállapodás mindkét félnek kedvező, különösen úgy, hogy a Geely saját hálózata, a Yiyi csak nehezen tudott terjeszkedni.
Tranzakciós szempontból az ügylet 16 milliárd jüanra értékeli a Nio Power nevű akkumulátorcsere- és töltési infrastruktúráért felelős egységet, ami a Nio mintegy 9 milliárd dolláros piaci kapitalizációjának több mint negyedét teszi ki. A CATL tavaly 2,5 milliárd jüant fektetett be a Nio Powerbe egy országos hálózat kiépítését célzó együttműködés keretében. A bejelentés napján a Nio hongkongi jegyzésű részvényei 3,2 százalékkal, míg a Geely papírjai 3 százalékkal emelkedtek.
Az akkumulátorcsere legnagyobb előnyét – miszerint a lemerült akku percek alatt teljesen feltöltöttre cserélhető – ugyanakkor egyre inkább zárójelbe teszi az ultragyors töltési technológia terjedése. A Geely a múlt héten olyan új töltési megoldást mutatott be, amely mindössze öt perc alatt 10-ről 70 százalékra tölti fel az akkumulátort, de a BYD is hasonló teljesítményre képes technológiával büszkélkedhet.
A Nio az idei év első nyolc hónapjában 58 százalékkal, 262 893 darabra növelte eladásait, amit elsősorban az ES9 modell sikerének köszönhet. A tízéves múltra visszatekintő vállalat tavaly a negyedik negyedévben fordult először nyereségbe, azonban az idei év első két negyedévében ismét veszteséget könyvelt el. A növekedési lendület alábbhagyni látszik, mivel a harmadik negyedévre jelzett 108–111 ezer darabos értékesítési és 33,29–34,05 milliárd jüanos árbevétel-előrejelzés elmaradt az elemzői várakozásoktól, miközben a kínai autópiac az állami támogatások kivezetése és a lassuló gazdasági növekedés miatt zsugorodik.
Címlapkép forrása: Jin Zheming/VCG via Getty Images
Az oroszországi kivonulást mérlegeli az OTP, év végéig dönthet a bank
Pedig nagyon sok pénzt keresnek ott.
E-autók: döntést hozott a főváros az elektromos autók parkolásáról
50 százalékosra mérséklődik a zöld rendszámos autók parkolási kedvezménye Budapesten.
Zöld lámpát kapott a nagyszabású építkezés: rengeteg új lakás áraszthatja el a budapesti piacot
Az Atenor megszerezte a BakerStreet II építési engedélyét.
Seszták Miklós őrizetbe került
Maga ment az ügyészségre.
Aggasztó, mire képes a világ legsötétebb diktatúrájának az új csúcsrakétája: hamarosan Moszkva is megkaphatja
Ki akarják játszani a védelmet.
Milliókat fizetne a családoknak egy beruházó Amerikában, ha adatközpont épülhetne a városkában
A helyiek többsége azonban elutasítja az ajánlatot.
Jön az év vége - néhány hét akár egy évnek számít ilyenkor a biztosítóknál
Az év vége közeledtével sokan elsősorban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra, a lakásbiztosításra vagy az év végi pénzügyekre gondolnak. Pedig van még egy olyan terület, ahol
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Új lakást venne? Mutatjuk az akciós kínálatot (x)
Árkedvezményt és rugalmas fizetési feltételeket kínál a Cordia.
2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?
5 százalék felett tízéves hozam.
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.