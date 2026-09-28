Riválisokból partnerek: a Geely bevásárolja magát a Nio akkucserés üzletébe

A megállapodás részeként a Geely beolvasztja saját, haszongépjárművekre szakosodott akkumulátorcsere-üzletágát, emellett 640 millió jüan készpénzt fizet – közölte a Nio hétfőn.

A két vállalat emellett arról is tárgyal, hogy a Geely személyautói és haszongépjárművei is átvegyék a Nio akkumulátorcsere-technológiáját.

A partnerség friss tőkét hozhat a Niónak, miközben növeli az akkumulátorcsere-hálózat kihasználtságát, hiszen a Geely járművei is használhatják majd az állomásokat. A Geely – amely az idei év első nyolc hónapjában 1,25 millió autót értékesített Kínában – így egy már kiépített hálózathoz és technológiához jut hozzá anélkül, hogy a nulláról kellene saját rivális rendszert fejlesztenie. A megállapodás mindkét félnek kedvező, különösen úgy, hogy a Geely saját hálózata, a Yiyi csak nehezen tudott terjeszkedni.

Tranzakciós szempontból az ügylet 16 milliárd jüanra értékeli a Nio Power nevű akkumulátorcsere- és töltési infrastruktúráért felelős egységet, ami a Nio mintegy 9 milliárd dolláros piaci kapitalizációjának több mint negyedét teszi ki. A CATL tavaly 2,5 milliárd jüant fektetett be a Nio Powerbe egy országos hálózat kiépítését célzó együttműködés keretében. A bejelentés napján a Nio hongkongi jegyzésű részvényei 3,2 százalékkal, míg a Geely papírjai 3 százalékkal emelkedtek.

Az akkumulátorcsere legnagyobb előnyét – miszerint a lemerült akku percek alatt teljesen feltöltöttre cserélhető – ugyanakkor egyre inkább zárójelbe teszi az ultragyors töltési technológia terjedése. A Geely a múlt héten olyan új töltési megoldást mutatott be, amely mindössze öt perc alatt 10-ről 70 százalékra tölti fel az akkumulátort, de a BYD is hasonló teljesítményre képes technológiával büszkélkedhet.

A Nio az idei év első nyolc hónapjában 58 százalékkal, 262 893 darabra növelte eladásait, amit elsősorban az ES9 modell sikerének köszönhet. A tízéves múltra visszatekintő vállalat tavaly a negyedik negyedévben fordult először nyereségbe, azonban az idei év első két negyedévében ismét veszteséget könyvelt el. A növekedési lendület alábbhagyni látszik, mivel a harmadik negyedévre jelzett 108–111 ezer darabos értékesítési és 33,29–34,05 milliárd jüanos árbevétel-előrejelzés elmaradt az elemzői várakozásoktól, miközben a kínai autópiac az állami támogatások kivezetése és a lassuló gazdasági növekedés miatt zsugorodik.

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