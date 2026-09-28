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Történelmi lépésre készül Elon Musk cége: a Föld megkerülését célozzák a gigantikus rakétával
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Történelmi lépésre készül Elon Musk cége: a Föld megkerülését célozzák a gigantikus rakétával

Portfolio
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A SpaceX hétfőre tervezi a Starship óriásrakéta tizennegyedik tesztrepülését, amellyel első alkalommal kísérli meg az űreszköz Föld körüli pályára állítását. Az indítás során 26 új generációs Starlink műholdat is pályára juttatnának - írta meg a CNBC.

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A 75 perces indítási ablak közép-európai idő szerint 14:15-kor nyílik meg a texasi Starbase indítóállomásról. A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szeptember 26-án adta ki az engedélyt a Starship Super Heavy Flight 14 indítási és visszatérési műveleteire. Az előző tizenhárom tesztrepülés egyikének sem volt célja a Föld körüli pálya elérése,

a tizennegyedik repüléssel viszont a SpaceX arra készül, hogy a Starship megkerülje a bolygót.

A Starship a SpaceX növekedési stratégiájának kulcseleme. A vállalat erre a teljesen újrafelhasználhatóra tervezett rakétára épít a Starlink műholdas internetszolgáltatás bővítése során, amely az idei második negyedévre a cég legnagyobb és egyetlen nyereséges üzletága volt. A SpaceX jelenleg mintegy 11 ezer aktív műholdat üzemeltet, míg fő versenytársa, az Eutelsat OneWeb nagyjából 650-et. Elon Musk az augusztusi gyorsjelentés során úgy fogalmazott, nem kizárt, hogy a Starlink egy nap a világ teljes internetforgalmának többségét bonyolítja majd le.

A júniusban minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésével a nyilvános piacra lépő SpaceX piaci értéke jelenleg mintegy kétezer-milliárd dollár. A cég a Starshipet egy jövő évi, a NASA számára végzendő tesztrepülésre készíti fel, a rakéta segítségével tervezi ugyanis az amerikai űrhajósok visszajuttatását a Hold felszínére.

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A SpaceX operatív igazgatója, Gwynne Shotwell az e havi All-In Summit konferencián elárulta, hogy a vállalat 2027-ben "mesterséges intelligenciára optimalizált számítási műholdakat" kíván pályára állítani a Starship segítségével, így a szuperszámítógépes kapacitást az űrbe telepítenék.

A hétfőn pályára bocsátandó új, harmadik generációs Starlink műholdakat a SpaceX Washington állambeli, redmondi üzemében gyártják. Napelemrendszerük kétszer annyi energiát termel, mint az előző generációé, emellett nagyobb méretűek, és gyorsabb adatátvitelt biztosítanak az előfizetők számára.

Címlapkép forrása: Reginald Mathalone/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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