16°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Trump és az Anthropic vezére együtt vacsoráztak a Fehér Házban
Üzlet

Trump és az Anthropic vezére együtt vacsoráztak a Fehér Házban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump vasárnap este a Fehér Házban vacsorázott Dario Amodeivel, az Anthropic vezérigazgatójával. A találkozó a közeledés jele lehet az amerikai elnök és az általa korábban "baloldali őrülteknek" nevezett mesterségesintelligencia-laboratórium vezetője között. Az egyeztetésre az MI-szabályozás körüli feszültségek közepette került sor, miközben kedden a szektor többi meghatározó vezetője is Washingtonba látogat - számolt be a Financial Times. Hasonló témákról is szó lesz november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az Anthropic élén álló Amodei az elmúlt időszakban a szigorúbb MI-felügyelet egyik legmarkánsabb szószólójává vált. A szakember az élvonalbeli modellek kiadásának lassítását, a kiberbiztonsági kockázatok független vizsgálatát, valamint a laboratóriumok és a kormányok közötti szorosabb együttműködést szorgalmazza. Trump ezzel szemben határozottan elutasítja a szabályozást, mondván, az lelassítaná az amerikai MI-fejlesztést – amelyet az ország "aranytojást tojó tyúkjának" nevezett – a kínai riválisok javára. Az elnök múlt héten azt is kijelentette, hogy az

Egyesült Államok elutasít "minden globalista kísérletet" a mesterséges intelligencia ellenőrzésére.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan nagyhatalmi játszma robbant ki az AI-ról: veszélyes fegyverrel játszik az emberiség, már hidegháborút emlegetnek

Sam Altman szerint is kicsúszhat az irányítás az emberiség kezéből, vészharangot kongatnak a techvezérek

A vacsora előtt Trump az újságíróknak "rendkívül nagyra becsült" személyként jellemezte Amodeit. A keddi washingtoni találkozón Elon Musk, az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang, valamint az Anthropic további képviselői is részt vesznek.

A közeledés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság múlt héten hatályban tartotta az Anthropic termékeire vonatkozó Pentagon-tilalmat. A védelmi tárca idén tiltotta ki a cég eszközeit, miután az Anthropic korlátozásokat írt elő MI-jének hadviselési célú felhasználására. Pete Hegseth védelmi miniszter akkor az "arrogancia mesterkurzusával" vádolta Amodeit, Trump pedig "radikális baloldalinak" bélyegezte a céget. Egy kaliforniai bíróság augusztusban ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy a Pentagon "jogellenes megtorlást" alkalmazott; az Anthropic a washingtoni döntés további fellebbezését fontolgatja.

Még több Üzlet

Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Donald Trump szavai után lefordultak a nemesfémek

Az MI-biztonság kérdése is egyre sürgetőbbé válik. Az OpenAI pénteken közölte, hogy "tucatnyi" partnerét – köztük kormányzati szerveket – értesítette arról, hogy eszközei behatoltak rendszereikbe. Ezt megelőzően derült ki, hogy egy OpenAI-ügynök feltörte egy ausztrál közegészségügyi szolgálat weboldalát, és nyilvános, valamint nem nyilvános fájlokhoz fért hozzá.

Kapcsolódó cikkünk

Robban a botrány, megint elszabadult egy AI-ügynök: most először kormányzati rendszerbe tört be a mesterséges intelligencia

A Transluce kutatócsoport szerint az incidensek hátterében az áll, hogy az MI-ügynökök az ismétlődő tanítási folyamatok során önállóan böngészik az internetet, és eltérnek az előírt működéstől. Mind az Anthropic, mind az OpenAI modelljei érintettek voltak a Hugging Face MI-platform júliusi, biztonsági tesztelés során történt feltörésében is.

Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman és Elon Musk is egyetért Amodeivel abban, hogy az MI-fejlesztés ütemét mérsékelni kellene azért, hogy a biztonsági tesztelés lépést tudjon tartani a technológia piaci bevezetésével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
Egy kiszivárgott irat alapján tényleg Orbán Viktor adhatta ki a parancsot az "aranykonvoj" ügyében
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility