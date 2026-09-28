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Az Anthropic élén álló Amodei az elmúlt időszakban a szigorúbb MI-felügyelet egyik legmarkánsabb szószólójává vált. A szakember az élvonalbeli modellek kiadásának lassítását, a kiberbiztonsági kockázatok független vizsgálatát, valamint a laboratóriumok és a kormányok közötti szorosabb együttműködést szorgalmazza. Trump ezzel szemben határozottan elutasítja a szabályozást, mondván, az lelassítaná az amerikai MI-fejlesztést – amelyet az ország "aranytojást tojó tyúkjának" nevezett – a kínai riválisok javára. Az elnök múlt héten azt is kijelentette, hogy az

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A vacsora előtt Trump az újságíróknak "rendkívül nagyra becsült" személyként jellemezte Amodeit. A keddi washingtoni találkozón Elon Musk, az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang, valamint az Anthropic további képviselői is részt vesznek.

A közeledés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság múlt héten hatályban tartotta az Anthropic termékeire vonatkozó Pentagon-tilalmat. A védelmi tárca idén tiltotta ki a cég eszközeit, miután az Anthropic korlátozásokat írt elő MI-jének hadviselési célú felhasználására. Pete Hegseth védelmi miniszter akkor az "arrogancia mesterkurzusával" vádolta Amodeit, Trump pedig "radikális baloldalinak" bélyegezte a céget. Egy kaliforniai bíróság augusztusban ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy a Pentagon "jogellenes megtorlást" alkalmazott; az Anthropic a washingtoni döntés további fellebbezését fontolgatja.

Az MI-biztonság kérdése is egyre sürgetőbbé válik. Az OpenAI pénteken közölte, hogy "tucatnyi" partnerét – köztük kormányzati szerveket – értesítette arról, hogy eszközei behatoltak rendszereikbe. Ezt megelőzően derült ki, hogy egy OpenAI-ügynök feltörte egy ausztrál közegészségügyi szolgálat weboldalát, és nyilvános, valamint nem nyilvános fájlokhoz fért hozzá.

A Transluce kutatócsoport szerint az incidensek hátterében az áll, hogy az MI-ügynökök az ismétlődő tanítási folyamatok során önállóan böngészik az internetet, és eltérnek az előírt működéstől. Mind az Anthropic, mind az OpenAI modelljei érintettek voltak a Hugging Face MI-platform júliusi, biztonsági tesztelés során történt feltörésében is.

Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman és Elon Musk is egyetért Amodeivel abban, hogy az MI-fejlesztés ütemét mérsékelni kellene azért, hogy a biztonsági tesztelés lépést tudjon tartani a technológia piaci bevezetésével.

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