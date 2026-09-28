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Újabb csapás a Boeingnek: szoftverhiba miatt halasztják a várva várt gép engedélyezését
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Újabb csapás a Boeingnek: szoftverhiba miatt halasztják a várva várt gép engedélyezését

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Szoftverproblémák miatt csúszik a Boeing 737 MAX legnagyobb változata, a MAX 10-es típusbizonyítványának megszerezése – jelentette be az amerikai szövetségi légügyi hatóság (FAA) vezetője.

Bryan Bedford, az FAA adminisztrátora hétfőn közölte, hogy a Boeing 737 MAX típuscsaládnál feltárt szoftverhibák késleltetik a MAX 10-es változat engedélyezését. Bedford hangsúlyozta, hogy a hatóság mindaddig nem adja ki a típusbizonyítványt, amíg meg nem győződik a feltárt problémák maradéktalan megoldásáról.

A MAX 10-es a 737 MAX család legnagyobb utaskapacitású gépe, amelyre több légitársaság is jelentős megrendelést adott le. A típusengedély megadásának halasztása újabb csapást jelent a Boeing számára, amely az elmúlt években számos műszaki és szabályozási nehézséggel szembesült a MAX-program kapcsán.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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