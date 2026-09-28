Újraindult Szaúd-Arábia legfontosabb olajvezetéke

A Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjében a múlt héten indult újra a tartályhajók feltöltése, és azóta több nagy tanker is rakományt vett fel a térségben.

A kelet–nyugati vezeték az iráni háború idején létfontosságú szállítási útvonallá vált, mivel lehetővé tette, hogy Szaúd-Arábia a Hormuzi-szorost elkerülve folytassa a kőolajexportot. A szeptember 10-i, Irakból indított dróntámadás után azonban a csővezeték leállt.

A teljes kapacitás helyreállítása a hónap eleji becslések szerint mintegy hat hetet vehet igénybe.

A kiesés idején Szaúd-Arábia jelentősen növelte a Hormuzi-szoroson keresztüli szállításait, így a szeptemberi átlagos nyersolajexportja a háború kezdete óta a legmagasabb szintet érte el. A piaci szereplők most azt figyelik, hogy a szoros forgalma csökken-e a vezeték fokozatos újraindulásával párhuzamosan. A Perzsa-öbölön átvezető útvonal továbbra is kockázatos, hiszen a hetedik hónapjához közelítő háborúban időről időre érik támadások a hajókat.

A jemeni húszi fegyveresek az utóbbi időben fokozták a támadásokat a szaúdi energetikai infrastruktúra, köztük Janbu kikötője ellen. Szaúd-Arábia több városban – köztük Rijádban, Dzsázánban és a szent iszlám zarándokhelyen, Mekkában – is légiriadót rendelt el.

A napi 7 millió hordós kapacitásból mintegy 1,5 millió hordó a nyugati part mentén fekvő finomítók ellátását szolgálja, a fennmaradó rész pedig exportra áll rendelkezésre. Ezek a szállítmányok a háború alatt az olajpiac egyik fő stabilizáló tényezőjévé váltak, segítve az áremelkedés féken tartását.

Az olajárakat ma felfelé hajtották azok a hírek, amelyek szerint Irán és az Egyesült Államok még távol áll egymástól a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló megállapodásban, ám a szaúdi export újraindulásáról szóló hírek hatására az emelkedés részben mérséklődött, jelenleg 1 százalék körüli pluszban áll a brent.

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