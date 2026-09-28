Ütik az OTP-t - Mi történik a tőzsdéken?

Az olajár reggel megugrott, miután Donald Trump elutasította az iráni békejavaslatot; a Brent egy ponton több mint 3 százalékos pluszban járt. Ehhez képest a spot árfolyam mostanra mindössze 0,1 százalékos pluszban van. Az emelkedés kifulladásának legvalószínűbb oka egy friss tárgyalási hír, a Reuters szerint a katari közvetítők hétfőn vagy kedden külön egyeztethetnek az amerikai és az iráni féllel a módosított javaslatról. Ez mérsékelhette a tartós fennakadás miatti félelmeket.

Az olajár mérséklődésével párhuzamosan az európai piacokon is javulni kezdett a hangulat, a Stoxx 600 index már 0,4 százalékos pluszban van. A magyar tőzsde közbe továbbra is alulteljesítő az OTP esése miatt.