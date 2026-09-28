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Veszélyben az amerikai AI-óriások egyeduralma: filléres módszerrel vágnak alájuk a vállalatok
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Veszélyben az amerikai AI-óriások egyeduralma: filléres módszerrel vágnak alájuk a vállalatok

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Az amerikai nagyvállalatok egyre nagyobb arányban térnek át az olcsóbb, nyílt súlyú (open-weight) mesterségesintelligencia-modellekre, mivel a gyorsan növekvő IT-költségek miatt az OpenAI és az Anthropic zárt, csúcskategóriás rendszereinek alternatíváit keresik. A folyamat már messze túlmutat a Szilícium-völgyön, hiszen a pénzügyi szektortól a telekommunikációig terjed - írta meg a Financial Times. Erről a témáról is szó lesz november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
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A nyílt súlyú (open-weight) modellek paraméterei nyilvánosan elérhetők, így a vállalatok letölthetik, saját hardverükön futtathatják és finomhangolhatják őket anélkül, hogy tokenenként kellene fizetniük a fejlesztőnek. Az AlphaSense kutatási platform adatai szerint a nyílt súlyú vagy nyílt forráskódú modellekre való hivatkozások száma a vállalati gyorsjelentésekben és befektetői konferenciákon

hatszorosára nőtt augusztusban és szeptemberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

A váltás nem csupán a szavak szintjén zajlik. A Vercel mesterségesintelligencia-átjáróján (AI Gateway) augusztusban a feldolgozott tokenek

56 százalékát már nyílt súlyú modellek adták, miközben decemberben ez az arány még mindössze 7 százalék volt.

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Az OpenRouter platformon hasonló a helyzet, ott a feldolgozott tokenek alapján a kínai műhelyek nyílt súlyú modelljei uralják a tízes toplistát.

A technológiai cégek mellett egyre több más iparági szereplő is csatlakozik a trendhez. Az AT&T mesterségesintelligencia-terhelésének már mintegy 40 százalékát nyílt modelleken futtatja, és egy éven belül 70 százalékos arányt céloz meg. Andy Markus, a telekommunikációs óriás adatokért és mesterséges intelligenciáért felelős vezetője elmondta, hogy napi 45 milliárd tokent dolgoznak fel, ekkora volumen mellett pedig a költségek kritikus tényezővé válnak. A cég saját adataival hangolja finomra a nyílt modelleket, amelyek így az adott feladatokra vetítve a zárt alternatívákkal egyenértékű vagy jobb teljesítményt nyújtanak.

A költségcsökkentés mellett az adatbiztonság és az adatszuverenitás is kiemelt szempont. Scott Wallace, a Digital Realty adatközpont-üzemeltető megoldásarchitektúráért felelős igazgatója kiemelte, hogy saját belső csevegőfelületet építettek nyílt súlyú modellekre, az ügyféladatokat pedig soha nem engedik zárt, külső csúcsmodellekbe. A feladatok érzékenységétől és összetettségétől függően így vegyes rendszert alkalmaznak.

A trend közvetlen fenyegetést jelent az Anthropic és az OpenAI bevételnövekedésére. Az Anthropic tőzsdei bevezetésre készül, amellyel kapcsolatban legalább 2 ezer milliárd dolláros értékelést várnak, az OpenAI pedig 1200 milliárd dolláros értékelés melletti magánfinanszírozási körről tárgyal. Mindkét cég a múlt héten dobott piacra olcsóbb változatokat a zászlóshajó-modelljeiből, ami jelzi, hogy a kínai riválisokkal vívott árháború egyre élesebbé válik.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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