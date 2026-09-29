A fogyasztószerek legsúlyosabb mellékhatására deríthet fényt egy 10 perces rutinvizsgálat

A rutin szemvizsgálat részeként a szemészek felmérik a látóidegfőnél a cup-to-disc arányt, vagyis a látóidegfő központi bemélyedésének és teljes átmérőjének arányát, ami mindössze tíz percet vesz igénybe. Az alacsony arány az egyik fő kockázati tényezője a nem arteritiszes elülső iszkémiás optikus neuropátiának (NAION), amely jellemzően az 50 év felettieknél fordul elő, és részleges vagy teljes látásvesztést okozhat. A fájdalmatlan, de gyorsan – órák vagy napok alatt – kialakuló állapotot egyfajta szemészeti szélütésként is emlegetik, és többek között a vércukorszint hirtelen javulása is kiválthatja.

több kutatás is utal arra, hogy a GLP-1-receptor-agonisták – mint a Novo Nordisk Ozempicje vagy az Eli Lilly Mounjarója – növelhetik a NAION kockázatát.

A Wall Street Journal közelmúltbeli beszámolója szerint tucatnyi érintett beteg indított pert a két gyógyszergyártó ellen. Ez az egyik első olyan lehetséges mellékhatás, amely láthatóan elbizonytalanítja a páciensek egy részét.

Idén jelent meg a JAMA Ophthalmology című folyóiratban Szan Kim stanfordi endokrinológus társszerzőségével egy tanulmány, amely az amerikai veteránok körében kétszeres NAION-kockázatot mutatott ki a szemaglutidot szedő, 2-es típusú cukorbetegek esetében. Kim ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vizsgálatban részt vevő veteránok idősebbek és betegebbek voltak az átlagpopulációnál. A szemaglutid azért szerepel gyakrabban ezekben a kutatásokban, mert az Ozempic és a Wegovy régebb óta van forgalomban, mint a Lilly készítményei.

Nem minden vizsgálat jutott azonban ugyanerre az eredményre. Egy tavaly publikált tanulmány 260 ezer amerikai cukorbeteg adatait elemezve öt év alatt nem talált összefüggést a szemaglutid szedése és a NAION kialakulása között. A Novo Nordisk saját klinikai vizsgálatainak áttekintése sem mutatott emelkedett kockázatot. "Az adatok összessége alapján nem igazolható ok-okozati kapcsolat a GLP-1-receptor-agonisták, köztük a szemaglutid és a NAION között" – közölte a cég szóvivője. Európában ugyanakkor a Novo készítményeinek alkalmazási előírása a NAION-t nagyon ritka mellékhatásként, tízezredenkénti előfordulással tünteti fel, míg az Egyesült Államokban ez nem szerepel a betegtájékoztatóban.

Az Amerikai Szemészeti Akadémia egyelőre nem javasolja, hogy a betegek a GLP-1-kezelés megkezdése előtt kifejezetten szemvizsgálatot kérjenek, ám egyes páciensek már maguktól felkeresik a szakorvosukat. A kockázat akár olyan alacsony is lehet, mint 0,1 százalék. Kim véleménye szerint a GLP-1-es szerek előnyei – a fogyás, a vércukorkontroll és a szív- és érrendszeri védelem – a legtöbb beteg számára messze felülmúlják ezt a minimális kockázatot. Azoknak viszont, akik már átestek NAION-on, azt javasolja, hogy a kezelés megkezdése előtt mindenképpen egyeztessenek orvosukkal.

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