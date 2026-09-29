A kisvállalkozások felé nyit a Meta új AI-asszisztense

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A Muse szeptemberben indult el személyes AI-asszisztensként az Egyesült Államokban és Kanadában. A mostani változatban a felhasználó célokat adhat meg neki – például a vállalkozás működtetéséhez vagy új ügyfelek kereséséhez kapcsolódó feladatokat –, a rendszer pedig a hozzá kapcsolt szolgáltatások alapján segíthet ezek végrehajtásában.

A Muse for Small Business összeköthető több olyan eszközzel, amelyet a kisebb cégek értékesítésre, marketingre, pénzügyekre vagy belső munkaszervezésre használnak. A Meta példái között szerepelnek kollaborációs és irodai szolgáltatások, például a Slack, az Asana, a Notion és a Zoom; kreatív és fájlkezelő eszközök, köztük a Canva, a Figma és a Dropbox; valamint pénzügyi és e-kereskedelmi rendszerek, például a Shopify, a Stripe és a QuickBooks. A rendszer emellett összekapcsolható Instagram professzionális fiókok elemzési adataival, Facebook-oldalakkal és Meta-hirdetési fiókokkal is.

Az összekapcsolt adatok alapján a Muse figyelembe veheti, mit árul a vállalkozás, milyen hangvételt használ a márka, és milyen kérdéseket tesznek fel leggyakrabban az ügyfelek. A Meta szerint ez üzleti összefoglalók készítésében, marketinganyagok előkészítésében vagy ügyfélszerzési feladatok támogatásában segíthet.

Fontos korlát, hogy a rendszer nem tehet közzé tartalmat, nem küldhet üzenetet és nem költhet pénzt a felhasználó jóváhagyása nélkül.

A TechCrunch beszámolója szerint a Meta ezzel arra épít, hogy egy vállalkozás működésébe bekapcsolt AI-asszisztens hasznosabb lehet, mint egy általános célú chatbot. A szolgáltatás korlátozott használat mellett ingyenes, nagyobb igénybevételhez előfizetéses csomagokat kínál a cég. A Meta azt is közölte, hogy később újabb kapcsolódási lehetőségek érkeznek, a külső partnerek pedig kérhetik saját szolgáltatásuk bekapcsolását a Muse rendszerébe.

A bejelentés egy nappal azután érkezett, hogy a Meta bemutatta a Meta Enterprise Platform nevű kezdeményezést, amellyel az üzleti ügyfelek és fejlesztők felé bővíti AI-eszközeit. A Muse szeptemberi indulása után az Egyesült Államokban és Kanadában az alkalmazáslisták élére került, megelőzve a ChatGPT korai mobilos rajtját is. A mostani bővítés jelentősége, hogy a Meta a fogyasztói AI-asszisztens után a kisvállalkozási felhasználás felé viszi tovább a terméket.

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