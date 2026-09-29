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Áremelések jönnek a Pepsinél: drágulnak a chipsek is
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Áremelések jönnek a Pepsinél: drágulnak a chipsek is

Portfolio
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Elemzők aggodalmukat fejezték ki a PepsiCo stratégiája miatt, miután kiderült, hogy a vállalat az idei árcsökkentéseket követően ismét emeli egyes termékeinek, többek között chipsek és üdítőitalok árát. A lépés a részvény leminősítéséhez és a célárak csökkentéséhez vezetett - írja a Marketwatch.

A Deutsche Bank hétfőn tartásra rontotta a PepsiCo részvényére vonatkozó ajánlását, és 155-ről 138 dollárra vágta vissza a célárat. A TD Cowen szintén csökkentette az idei és jövő évi eredményvárakozásait, a célárat pedig 145-ről 133 dollárra mérsékelte. A papír jelenleg 128 dollár körül forog, ami idén mintegy 11 százalékos gyengülést jelent.

A vállalat a közelmúltban megerősítette, hogy egyes chipsek – köztük a Doritos és a Ruffles – árát alacsony, illetve

közepes, egyjegyű százalékos mértékben emeli,

amit az inflációval indokolt. A PepsiCo hangsúlyozta, hogy az új árak így is alacsonyabbak maradnak annál a szintnél, mint amennyiért az idei árvágás előtt értékesítették a termékeket. A társaság korábban akár 15 százalékkal is csökkentette a Doritos és a Cheetos árát, miután a vásárlók túl drágának találták azokat.

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Steve Powers, a Deutsche Bank elemzője szerint az áremelések részben érthetők az üzemanyag-, alapanyag- és csomagolási költségek emelkedése miatt, ám a lépés – különösen azután, hogy az árcsökkentések sem javítottak az eladási mutatókon – mélyebb strukturális problémákra utal.

Powers szerint a PepsiCo jelenlegi nehézségei abból erednek, hogy a járvány alatt és után túl agresszívan emelt árat az észak-amerikai snacktermékeknél, miközben a magasabb növekedési várakozásokra méretezve bővítette a létszámot és az infrastruktúrát.

A Pepsi ma egy magasabb növekedésre méretezett költségszerkezet és a vártnál tartósan gyengébb fogyasztói környezet szorításába került

– fogalmazott.

A PepsiCo-ra több oldalról is nyomás nehezedik, ugyanis a kisebb márkák és a bolti saját márkás termékek erős versenyt támasztanak az árérzékeny vásárlók körében, a GLP-1 típusú gyógyszerek terjedése pedig átalakítja a fogyasztók étkezési szokásait és nassolási hajlandóságát.

A TD Cowen elemzője, Robert Moskow arra is figyelmeztetett, hogy az amerikai SNAP élelmiszertámogatási program esetleges megszorításai tovább nehezíthetik a sós snackek értékesítését. Moskow emellett megjegyezte, hogy a befektetők kiemelten figyelik, vajon a PepsiCo-ban kétszázalékos részesedéssel rendelkező aktivista befektető, az Elliott Investment Management aktívabb fellépésre szánja-e el magát a vállalattal szemben.

pepsico

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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