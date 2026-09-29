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Bajban van a Lindt, nem fogy a csokoládé
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Bajban van a Lindt, nem fogy a csokoládé

Portfolio
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A Lindt idén már másodszor csökkentette az éves árbevétel-növekedésre vonatkozó előrejelzését, mivel a vállalat kulcspiacain továbbra is gyenge a kereslet és visszafogott a fogyasztói hangulat - írja a Bloomberg.

A svájci székhelyű csokoládégyártó kedden közölte, hogy Németországban, Svájcban és Ausztriában tartósan gyenge a kereslet, a vásárlók pedig egyre árérzékenyebbek. A helyzetet tovább rontotta, hogy a nyári hőhullám egész Európában visszavetette a csokoládéipar forgalmát.

A vállalat a 2026-os teljes évre vonatkozó organikus

árbevétel-növekedési várakozását 0–2 százalékra módosította

a korábban jelzett 4–6 százalékról. Az előrejelzést márciusban egyszer már lefelé korrigálták.

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Adalbert Lechner vezérigazgató szerint a kakaóárak közelmúltbeli történelmi csúcsai miatt elkerülhetetlenné vált áremelések, valamint a visszafogott fogyasztói hangulat a vártnál gyengébb rendelésállományt eredményeztek egyes európai piacokon, különösen a szezonális termékek körében.

A forgalom-visszaesés elhúzódásával kapcsolatos aggodalmak a Lindt részvényeit is súlyosan érintették, a papír árfolyama ugyanis az idei évben már több mint negyedével csökkent.

lindt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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